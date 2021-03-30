Мемы и гифки за десятки тысяч долларов: кто их покупает

В роли токенизированных объектов может выступать что угодно — игровое снаряжение, билеты на концерт, милое видео с котятами или картина Да Винчи. С февраля в СМИ то и дело мелькают новости, о произведениях, проданных известными художниками за баснословные суммы.

О буме популярности NFT-токенов сейчас говорят все. Напомним, что NFT — это невзаименяемые, уникальные цифровые элементы с блокчейном (неуничтожимой записью со всеми сделками).

Например, картину современного художника Beeple с привязанным к ней NFT-токеном продали 11 марта за $69,35 миллионов. На трех крупнейших торговых площадок — Top Shot, OpenSea и CryptoPunks — за февраль было продано слотов, общей стоимостью более $342 миллионов.

Ажиотаж не остался незамеченным и для медийных личностей. Знаменитости выставляют свои крипто-фотографии или гифки, которые также уходят с аукциона за большие деньги.

Так, Илья Варламов в начале марта продал свой шестисекундный ролик за $14 тысяч на маркетплейсе токенов Rarible. А актрисе Линдси Лохан удалось продать свое изображение за $17 тысяч.

Чтобы разобраться, зачем вообще люди покупают произведения в формате токенов, кто на этом зарабатывает и есть ли у NFT будущее, мы поговорили с коллекционерами и художниками маркетплейса Rarible, венчурным инвестором и директором художественной галереи.

Крипто-художники о выходе в NFT

23-летний 3D-художник из Москвы Дмитрий Селиванов рассказал, что у истоков NFT-искусства в сегменте СНГ стоят художники Brickspacer и Эдуард Михайлов.

Эдуард — графический дизайнер со стажем работы более 9 лет. Он работал с такими крупными брендами, как Adidas, KFC, Will Smith, Marshmello и другими. Свои работы он токенизировал в феврале на платформе Nifty Gateway. За первые четыре работы в формате NFT он заработал $50 тысяч.

Brick-spacer — медиахудожник и режиссер, участвовал в коллаборациях с Reebok и 2х2, компьютерной графикой занимается более 8 лет. Свои работы он выставляет на платформе Foundation. На данный момент художник токенизировал и продал три слота за 5,6 ETH (более 700 тысяч рублей).

Автор: Brickspaser . Стоимость: 1,1 ETH /139 тысяч рублей

Сам Дмитрий Селиванов про токены еще месяц назад ничего не знал:

Когда первый раз регистрировал кошелёк и выставлял работу на Rarible, чувствовал себя своей бабушкой, которая иногда звонит, чтобы ей помогли с планшетом.

Rarible — одна из ведущих площадок NFT, на которой пользователи могут «чеканить», покупать и продавать различные цифровые предметы коллекционирования. У Rarible есть собственный токен управления — Rari (стоимость одного токена — 2800 рублей). Каждый понедельник платформа распределяет 7500 токенов между активными пользователями прошлой недели.

Крипто-художник и дизайнер Truskov узнал об NFT из профессионального сообщества «ВКонтакте» After Effects — администрация группы вскользь упомянула термин «крипто-артист».

Разобраться в работе платформы художнику было несложно. Truskov объяснил — чтобы токенизировать свою работу и загрузить картинку в блокчейн, нужно оплатить GAS — особую комиссию. Размер комиссии меняется в течение дня — создать токен можно, например, как за $35, так и за $70.

Заработать на этом удается далеко не всем художникам. Так, Дмитрий Селиванов, чтобы «залить» две работы, потратил $100, однако продать их ему еще не удалось.

Автор: Дмитрий Селиванов . Стоимость: 0,15 ETH/19 300 руб.

Truskov тоже не считает свой заработок большим — в начале он купил 0.1269 ETH (около 15 тысяч рублей по курсу на данный момент), сейчас его баланс — 0.2281 ETH (около 27 тысяч).

Несмотря на небольшую прибыль, работы Truskov уже заметило крипто-сообщество. «Коллекционеры Dikasso и Cryptopolitan Gallery в восторге от концепции моих работ. Очень приятно получать такой фидбек», — поделился художник.

Dikasso и Cryptopolitan Gallery уже некоторое время входят в топ покупателей на Rarible. Рейтинг формируется на основе того, сколько пользователь потратил за определенный период (день, неделя и месяц). За последние 30 дней Dikasso купил предметов практически на 103 ETH (13 миллионов рублей), а Cryptopolitan Gallery — на 75,5 ETH (почти 10 миллионов рублей).

Автор: Truskov. Стоимость: 0.093 ETH / 11 000 руб.

Дмитрий Селиванов рассказал, что для него приобретение крипто-произведения равнозначно покупке реальной картины на холсте. «Покупая у художника арт, ты напрямую передаешь ему деньги и вы обмениваетесь любезностями в Твиттере. После этого ты смело можешь сказать, что действительно купил картину у этого художника, а не скачал png из интернета», — объяснил он свою позицию.

Хотя об NFT в СМИ говорят уже больше двух месяцев, не всем понятна разница между галереями подобных крипто-произведений и обычными фотографиями в соцсетях. Truskov самое важное отличие видит в блокчейнах. По его мнению, именно они позволяют убедиться в подлинности произведения. Художник пояснил:

Кто угодно после месячных курсов сможет рисовать как Сальвадор Дали, но только картина Сальвадора Дали стоит своих денег. Тут абсолютно то же самое.

Что в NFT привлекает коллекционеров?

Если для художников подобные платформы — способ вывести свое искусство на новый уровень, то что в NFT привлекает покупателей? Художник по комиксам CryptoChris рассказал, что он активный пользователь на рынке NFT уже более трех лет. Изначально он планировал нарисовать несколько комиксов и продать их, но его намерения изменились, когда он ближе познакомился с сообществом. Коллекционер объяснил: «Художники помогают друг другу».

Автор: CryptoChris. Стоимость: 0.15 ETH / 18 350 руб.

СryptoChris считает, что большинство коллекционеров — перекупщики: «Люди думают, что этот художник хорош и что NFT принесет прибыль в ближайшие недели или месяц. Поэтому они и покупают его».

Однако коллекционирование может выходить и за рамки виртуального мира. Как рассказал крипто-художник, если пользователь приобрел NFT-произведения искусства — настоящую картину могут доставить прямо на его адрес.

Не для всех покупателей художественная составляющая токенов играет главную роль. Активный пользователь платформы Rarible NFTpoopiemaster взаимодействует с токенами, которые приносят доход. Его основной интерес — акции, облигации и дивиденды. На данный момент он владеет ликвидными и неликвидными активами на сумму около $100 тысяч и считает себя коллекционером.

Помимо «монет» пользователь приобретает NFT самых различных арт-объектов. Только малая их часть выставлена на перепродажу. NFTpoopiemaster пояснил:

Я никогда не собирался хранить купленные произведения, но теперь должен сказать, что ценность NFT выросла на моих глазах.

Коллекционный предмет пользователя Reiu (NFTpoopiemaster). Стоимость: 3.5 ETH / 428 260 руб.

Инвестор и коллекционер не согласен с утверждением, что продажа токенов — деньги из воздуха. По его мнению, финансовые системы — это идея, а не материальное благо. Пользователь уточнил: «Если бы вы хотели купить золото, вы бы получили квитанцию, а не само золото. Вы готовы принять квитанцию, потому что признаете, что эта квитанция так же ценна, как само золото, хотя на самом деле это не так».

О ценности NFT-искусства и будущем токенов

Ценность произведений искусства в NFT действительно вызывает много споров. Так, Наталья Хацела, директор и основательница художественной галереи Smart, уверена, что серьезные коллекционеры не воспринимают крипто-искусство всерьез.

Все же пока больше отдает авантюризмом и желанием привлечь к себе максимум внимания — со стороны крупных аукционных домов, крупных галерей и известных эпатажных художников.

Несмотря на скептическое отношение к этой области искусства, Наталья отмечает, что в формате NFT есть сильные стороны. По ее мнению, это возможность установить авторство произведения и его подлинность, а также отслеживать историю владения конкретной картиной.

Об этом более подробно рассказал Андрей Белозеров, сооснователь закрытого клуба частного венчурного капитала Digital Disrupt. По его словам, токенизация создаст возможность однозначно идентифицировать происхождение любого токенизированного объекта, узнать, кому принадлежат авторские права, проверить на подлинность объект.

В качестве примера инвестор привел авторские права в музыке:

Мы токенизируем аудиозапись, а уже в дальнейшем, при прослушивании, плеер будет проверять, действительно это оригинальная композиция или же незаконно скопированная. Если это законная композиция — он воспроизведет ее, в ином случае — нет.

Андрей убежден, что NFT — долгоиграющий тренд. По его мнению, токены сейчас находятся на волне популярности, которая через какое-то время спадет. Однако, когда в рынок включатся институциональные инвесторы, NFT прочно займет свое место в индустрии.

Фото на обложке: RB.RU