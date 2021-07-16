Как использовать квиз-маркетинг в бизнесе

Квиз-маркетинг — это не новое явление. Такие бренды, как Sephora, Airbnb, Warby Parker и Lululemon, уже давно используют данную стратегию. Это отличный способ привлечь новых клиентов, увеличить продажи и сблизиться с аудиторией. Рассказываем, в чем его преимущества и как его использовать.

Что такое квиз-маркетинг?

Это использование различных опросов и тестов для маркетинговых целей, например, для сбора отзывов, рекомендации продуктов или привлечения потенциальных клиентов.

Преимущества этой стратегии

Сбор данных о клиентах

Приглашение посетителей сайта к участию в опросе — это хороший способ спросить: «Что вы ищете?», «Вам нужна помощь?»

Проходя тест, посетители активно и намеренно делятся своими мыслями. Другими словами, опросы позволяют собирать нулевые данные, которые могут включать данные о предпочтениях, намерении совершить покупку и личный контекст.

Эти данные очень важны в маркетинге, так как они позволяют проанализировать аудиторию и адаптировать продукты и маркетинговую стратегию, что в итоге положительно скажется и на продажах. Помимо этого, данные из опросов можно использовать даже для мозгового штурма идей для новых продуктов.

Но почему клиенты любят проходить опросы?

Они приносят удовольствие и вызывают любопытство. Викторины на проверку знаний по какой-либо теме бросают вызов аудитории и вынуждают пользователей проходить опросы до конца, чтобы узнать результат.

Они полезны. Представьте, что покупатель заходит на сайт в поисках средства по уходу за кожей, но не знает, какой продукт подходит именно ему. В этом случае можно предложить пройти тест «какие средства по уходу за кожей вам стоит использовать?».

Они уместны. Приглашая клиента поучаствовать в опросе, вы предлагаете помощь в решении конкретной проблемы, а не требуете что-то от посетителя.

Расширение списка рассылки

Викторины — это одна разновидностей интерактивного контента. Согласно данным Forrester, B2B маркетологи использовали такой контент, чтобы искать потенциальных клиентов, определять их приоритеты и получать лиды, подходящие для прямых продаж (SQL, sales qualified lead). Эту стратегию применяли около 44% маркетологов, посетивших онлайн-семинар Forrester.

Скриншот: Sarah Humphreys

Существует два способа расширить список рассылки с помощью опросов.

Просить посетителей указать адрес электронной почты для доступа к викторине. В этом случае тест должен быть достаточно интересным, чтобы посетители с готовностью оставляли свои адреса.

Запрашивать адрес почты для доступа к результатам теста. Многие бренды оставляют опцию «введите адрес электронной почты, чтобы получить результат» как необязательную.

Персонализированные рекомендации продуктов

Посмотрим на пример опроса от сайта East Meets Dress. После ввода адреса электронной почты бренд дал следующие рекомендации:

Скриншот: East Meets Dress

Они основаны на ответах в тесте, то есть все потребности и пожелания клиента были учтены. Именно поэтому опросы и тесты помогают улучшить впечатления от покупок и увеличить продажи. Когда покупатели получают помощь в поиске и выборе продукта, они, вероятнее всего, совершат покупку.

Вот важные статистические данные по теме:

В BeautyBio коэффициент конверсии со страницы результатов теста составил 7,7%.

62% клиентов считают важным персонализированный подход в интернет или магазинах. (Sailthru).

48% маркетологов США сообщили, что внедрение персонализации на сайтах или в приложениях увеличило выручку более чем на 10% (eMarketer).

Более половины покупателей считают, что такой подход улучшает их опыт совершения покупок (Bazaarvoice).

Как использовать опросы в маркетинговой стратегии

1. Определите целевую аудиторию

Чтобы создать работающий тест, нужно сначала определить свои цели и аудиторию.

Как уже было сказано выше, квиз-маркетинг можно использовать по-разному: привлечение внимания, потенциальных клиентов, рекомендации по продукту, сбор отзывов и так далее. Именно от цели и аудитории зависит то, какие вопросы стоит включить в опрос.

2. Выберите инструмент для создания опроса

Вот несколько инструментов для создания викторины:

Typeform позволяет красиво оформлять формы и опросы.

позволяет красиво оформлять формы и опросы. Interact quiz maker — это отличный выбор для создания личностных опросов и оценочных тестов.

3. Задавайте правильные вопросы

В среднем такие тесты должны состоять из 5-10 вопросов.

Прежде чем приступать к написанию, поставьте себя на место клиентов и подумайте о том, что они хотят знать о себе и своих проблемах. Какие вопросы необходимо задать, чтобы посетитель захотел на него ответить?

Скриншот: Slim By Nature

В зависимости от темы, вопросы и ответы должны демонстрировать ваши экспертные знания в этой области.

Старайтесь начинать вопросы со слов «кто», «что», «где», «когда», «как». Также попробуйте больше использовать местоимение «вы» в опросах, так вы станете ближе к аудитории.

4. Сделайте опрос привлекательным

Использование визуальных элементов позволяет быстро и эффективно привлекать внимание пользователей. Поэтому стоит задуматься об использовании изображений, GIF-файлов или видео в тестах.

Скриншот: Three Ships Beauty

Такие инструменты, как Interact, позволяют создавать обложки тестов, вопросов и вариантов ответов на основе собственных изображений и добавлять свой логотип.

5. Поделитесь опросом

По завершении готовый тест можно опубликовать в социальных сетях или отправить по электронной почте.

Далее необходимо встроить его на сайт или во всплывающее окно. Также можно создать специальную вкладку для опроса в шапку сайта, как это делает Three Ships Beauty.

Скриншот: Three Ships Beauty

Квизы и опросы перестали быть просто развлечением. Сегодня это секретное оружие для увеличения продаж и привлечения новых клиентов. Создайте викторину и убедитесь на своем опыте, актуальна ли эта стратегия для вашего бизнеса.

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