Как увеличить конверсию лендинга: 10 советов

Конверсия лендинга может варьироваться от менее чем 1% до более чем 50%. В своей книге «Руководство по контент-маркетингу» маркетолог Роберт В. Блай дал 10 советов, которые помогут сделать лендинг максимально эффективным.

1. Как можно раньше завоюйте доверие

Люди всегда скептически относились к рекламе, а с распространением спама и сомнительных продавцов они стали еще меньше доверять написанному в интернете. Текст лендинга должен мгновенно разрушать их сомнения. Один из способов добиться этого — вывести на первый экран один или несколько «кирпичиков доверия». В баннере наверху страницы поставьте логотип и название компании. Внутри баннера или сразу под ним поместите от одной до трех убедительных рекомендаций продукта. Попробуйте также добавить подзаголовок, в котором будут кратко изложены зоны ответственности компании или ее миссия.

2. Запустите сбор email-адресов посетителей

Есть целый ряд механизмов, позволяющих получить электронные адреса людей, которые заходят на лендинг, но ничего не покупают. Один из них — предлагать бесплатный продукт в обмен на email-адрес. Такой текст можно поместить в pop-up-окно (появляется, когда человек заходит на страницу) или в pop-under-окно (появляется, когда человек уходит со страницы без покупки). Оба они будут скрыты, если пользователь подключил блокировщик окон такого типа. Другой вариант — плавающее окно. Оно скользит по странице, постоянно находясь вверху или сбоку экрана, и входит в HTML-код сайта, поэтому блокировщики на него не влияют.

3. Добавьте побольше отзывов

Отзывы повышают доверие и снижают скептицизм покупателей, то есть выполняют ту же роль, что и исследования и официальные документы на сайте. Можно попросить клиентов давать обратную связь не только в текстовом, но и в видеоформате. Соберите отзывы и вставьте ролик с ними в лендинг. Важно, чтобы он не воспроизводился автоматически: обычно это оставляет негативное впечатление.

4. Используйте маркированные списки

Опишите ключевые функции и преимущества продукта в маркированном списке. Он должен состоять из коротких пунктов, которые легко читаются. Донесите до потенциального покупателя, что за свои деньги он получит действительно многое.

5. Придумайте цепляющий заголовок

Заголовок должен вызывать любопытство, давать мощное обещание или еще как-то привлекать внимание читателей, чтобы они остались на странице. Например, заголовок лендинга, который продает курсы по профессиональному поиску недвижимости, дает обещание: «Займитесь поиском недвижимости сегодня и зарабатывайте $100 тысяч в год, строя величайшую карьеру, о которой знают лишь немногие инсайдеры».

6. Придерживайтесь разговорного стиля

Большинство корпоративных сайтов безэмоциональны и скучны: они просто предлагают «информацию». Но лендинг — это письмо одного человека другому. Напишите текст для него, исходя из этой установки. Даже если ваш продукт высокотехнологичен, и вы продаете его специалистам, они по-прежнему остаются людьми, которым будут приятны человеческие формулировки.

7. Включите в заголовок и лид эмоциональную зацепку

Упор на логику может сработать, но обращение к эмоциям потенциального клиента гораздо эффективнее, особенно если вы правильно определили его отношение к продукту или проблему, которую он решает. Еще одна действенная тактика для лендинга — указать на бесплатное предложение в заголовке и лиде. Пример: лендинг производителя Kaydon показывает изображение его каталога и крупный заголовок «Бесплатное руководство по выбору керамических подшипников».

8. Предложите решение проблемы

Как только вы зацепите посетителя эмоциональным текстом или бесплатным предложением, покажите, как ваш продукт может справиться с его проблемой. Например: «Теперь есть более простое и эффективное решение для шатких ресторанных столиков, которые раздражают клиентов: Table Shox, самый маленький в мире амортизатор». Чтобы максимизировать конверсию, убедите потенциальных клиентов в том, что быстрее всего от проблемы их избавит действие, указанное в лендинге. Вот почему я предпочитаю лендинги без навигации: в них нет меню со ссылками на другие страницы, которые могут отвлечь от покупки.

9. Сделайте текст актуальным

Чем больше текст связан с текущими событиями, тем лучше будет отклик. Это особенно важно при продаже финансовой и инвестиционной информации, а также продуктов из областей, где законы и правила часто меняются. Периодически обновляйте текст лендинга, чтобы отразить актуальные экономические проблемы и продемонстрировать покупателям свою осведомленность.

10. Подчеркните гарантию возврата денег

Если человек может сделать заказ непосредственно в лендинге, убедитесь, что в нем четко указана гарантия возврата денег. Это распространенная практика, и ее стоит придерживаться. Если с вашим продукт все в порядке, а текст лендинга правдив, то возвращать будут не более 1% покупок.

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