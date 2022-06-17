Почему обвал криптовалют не заставит Латинскую Америку отказаться от биткоина

Рискованные активы были уникальным предложением для региона, который давно страдает от нестабильной экономики и закрытых рынков капитала. Криптопредприниматели и энтузиасты, привыкшие к волатильности и изоляции, более оптимистично смотрят на ситуацию.

С ноября рыночная капитализация всех криптовалют упала на 200%. Пока инвесторы по всему миру с ужасом наблюдали за их падением, в Латинской Америке, где криптовалюты за последние два года укрепили свои позиции, реакция была не столь единодушной.

«Другие страны воспринимают падающие рынки как большую трагедию. Мы же живем в экономике, далекой от устойчивости», — говорит Карлос Михарес, 25-летний графический дизайнер-фрилансер и владелец криптовалюты из Каракаса.

Омид Малекан, криптоэксперт и адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса, говорит, что паническая реакция на обвал со стороны США не соответствует разнообразию местных реалий в большей части мира, где люди не имеют доступа к доллару США и стабильным банковским системам.

«Когда многие эксперты, ученые и такие люди, как Уоррен Баффет в Соединенных Штатах, критикуют криптовалюту и биткоин, часто кажется, что они подходят к этому с очень — за неимением лучшего слова — привилегированной позиции», — считает он.

В конце 2021 года вся Латинская Америка переживала бум биткоина и криптовалютных проектов.

В мае 2021 года Мексика сообщила о появлении первого в регионе криптоединорога, биржи Bitso.

Сальвадор стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства (с ограниченным успехом) в сентябре 2021 года.

Венесуэла, Аргентина, Колумбия и Бразилия вошли в число 15 лучших стран по внедрению криптовалют в глобальном индексе аналитической компании Chainalysis за 2021 год.

Как рассказал всему миру венесуэльский экономист Аарон Олмос из Института высших административных исследований (IESA), люди в Латинской Америке начали обращаться к криптовалютам как к способу обойти свою нестабильную или стагнирующую экономику.

Он сказал, что в опросах, которые он проводил с криптопользователями в Венесуэле, наиболее распространенным ответом было: «Я бы предпочел иметь цифровой актив, цена которого растет и падает, чем валюту, единственная реальная тенденция которой — снижение, благодаря политической экономии».

Венесуэла и Аргентина, которые страдают от высокой инфляции, стали особенно надежными испытательными площадками как финансовые экосистемы, где криптовалюта может быть более привлекательной, чем государственные валюты.

Частный инвестор и криптопользователь из Венесуэлы, говоривший на условиях анонимности, назвал криптовалюту «лучшим доступным вариантом на данный момент», учитывая нестабильность боливара и местную нехватку долларов США. Годовой уровень инфляции в Венесуэле достиг 686,4% в 2021 году.

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Это не значит, что латиноамериканские инвесторы остались невредимы. Недавний крах громкого проекта Terra и неустойчивость Celsius привели к снижению курса криптовалют, затронув как трейдеров, так и компании и правительства. Bitso уволила более 10% своих сотрудников, аргентинская биржа Buenbit — 45%, а администрация президента Найиба Букеле в Сальвадоре потеряла около $50 млн инвестиций в биткоин.

Пять трейдеров, обратившихся к рискованным проектам, таким как Terra и Anchor protocol, которые предлагали неправдоподобно хорошие заработки, сообщили, что потеряли большую часть или все свои сбережения.

26-летний Йейберт Годой живет в Каракасе и начал работать в майнинговой компании в Венесуэле во время пандемии. Он получает свою зарплату в Tether, стейблкоине, привязанном к доллару США. Несмотря на то, что Tether сохранил свою стоимость во время краха, он с трепетом наблюдал за крахом других криптовалют — и особенно TerraUSD (UST).

Обвал валют также высветил внутренние разногласия внутри криптосообщества.

Роберто Конте, мексиканский предприниматель, в настоящее время работающий над инструментом кредитования биткоинов под названием Kuze, называет Terra «бессмысленной машиной Голдберга». Он считает, что люди в нестабильном финансовом положении склонны участвовать даже в рискованных проектах, но волатильность и огромные убытки оттолкнут пользователей.

«Люди пытаются выжить любым возможным способом. Проникновение технологии откатится, но благодаря этому многие узнают о деньгах и инвестициях», — считает он.

Лорена Ортис, директор бара Bitcoin Embassy в Мехико, признает, что люди столкнулись с проблемами, но считает, что их причина в отсутствии финансового образования.

«Проблема в том, что часто дефицит и невежество подталкивают людей к схемам Понци и мошенничеству с обещанием заработать много денег быстрее и без особых усилий», — говорит Ортис.

Для Ортис, которая познакомилась с криптовалютами в 2017 году, биткоин это больше чем цена — это форма финансовой автономии, которой нет у активов, склонных к девальвации, таких как мексиканское песо.

Некоторые трейдеры в Аргентине, где правительство только что объявило о ежемесячном уровне инфляции в 5,1%, а годовой показатель, по прогнозам, превысит 70%, рассказывают, что биткоин по-прежнему является более стабильным выбором.

«Если вы из Аргентины, держать биткоин сейчас лучше, чем песо», — комментирует Федерико Санчес, директор аргентинской криптобиржи Kripton Market.

Биржа расположена в Буэнос-Айресском коворкинге и пространстве для проведения мероприятий под названием Espacio Bitcoin, которое посвящено криптовалютам и находится всего в нескольких кварталах от финансового района города. Санчес рассматривает нынешний обвал курса как возможность для таких проектов, как его, которые смогут проявить себя после нескольких месяцев безудержного роста.

«Падение рынка означает, что спекулянты уходят: это идеальное время для творчества», — считает он.

Малекан из Колумбийского университета сказал, что в Латинской Америке ценностное предложение криптовалюты в качестве альтернативной экономической инфраструктуры переживет крах. «Тренд будет продолжаться, независимо от того, что будет происходить с ценами», — говорит он.

Конте, мексиканский криптопредприниматель, был более прямолинеен. «То, что происходит в Латинской Америке — выживание наиболее приспособленных. Тех, кто понимает ценность долгосрочного мышления и стабильности», — отмечает он.

19-летний трейдер из Аргентины Элмер Курио разделяет его чувства. Он начал инвестировать в Terra, потому что проект предлагал самые высокие проценты. Когда валюта рухнула, он потерял все свои сбережения — $166.

«Несколько дней я чувствовал себя очень плохо, но это не изменило моего мнения. Мне просто нужно быть осторожнее, решая, как вкладывать свои деньги», — говорит он.

Другие были менее оптимистичны. Один венесуэлец, отец двоих детей, который сказал, что потерял большую часть своих сбережений в результате крушения, отказался поделиться подробностями своей ситуации с остальным миром, опасаясь еще больше навредить своей семье.

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