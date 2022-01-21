Стартапы из Латинской Америки переживают острый дефицит ИТ-специалистов из-за близости к США

Местные IT-компании идут на отчаянные меры: нанимают junior-разработчиков на должности уровня senior, а также ищут тех, кто не говорит на английском и не может претендовать на оффер из США. Подробности — в переводе истории.

Соседство с США сделало Латинскую Америку главной локацией для аутсорсинга американских компаний, рассказывает онлайн-ресурс Rest of World. С аналогичной ситуацией сталкиваются и другие регионы, однако местная система образования выпускает недостаточно специалистов, а стартапы не могут соревноваться с технологическими гигантами по уровню зарплат.

Андреа Кампос, основательнице приложения для психического здоровья Yana из Мехико, потребовалось целых 6 месяцев, чтобы найти старшего front-end разработчика. Приложение было запущено в первые дни пандемии, и число пользователей Yana взлетело с нескольких тысяч в Мексике до свыше 5 млн в 12 странах.

Кампос рассказывает, что в 2021 году ее компания получила $2,5 млн инвестиций на масштабирование приложения и расширение команды. Она хотела привлечь кого-то с опытом и навыками управления проектами. Однако разработчик, которого так долго она искала, проработал в Yana всего месяц.

«Американская компания предлагала ему $15 тысяч в месяц, чтобы он на них работал, — рассказывает Кампос. — Мы не можем конкурировать с этим».

Подобные истории стали слишком распространены в Латинской Америке. Каждый источник, который общался с изданием Rest of World и представил данные о зарплатах, рассказывает, что спрос на технарей стремительно растет, но предложение остается относительно ограниченным. В результате стартапы, известные технологические компании и гиганты аутсорсинга начали ожесточенно конкурировать за квалифицированных работников.

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В то время как другие регионы мира сталкиваются с аналогичной ситуацией, в Латинской Америке выпускается гораздо меньше выпускников технических специальностей, чем в Азии. При этом близость к США делает регион идеальным местом для аутсорсинга американских технологических компаний, из-за чего ценность квалифицированных кадров растет как на домашнем рынке, так и за рубежом.

«Все знают, что там идет кровавая бойня», — говорит Кампос.

Джоэл — разработчик из Мексики, который работает на известного американского технологического гиганта. Для таких как он, весь мир — это их устрица. Джоэл просит обращаться к нему только по имени, поскольку его работодатель не уполномочил его говорить под запись.

«Сейчас лучшее время для того, чтобы стать разработчиком, — говорит Джоэл. — Мы практически как рок-звезды».

Кампос рассказывает, что все больше junior-разработчиков претендуют на должности уровня senior. «Они знают, что могут, потому что существует такая большая конкуренция за таланты», — объясняет она.

Для экосистемы стартапов Латинской Америки 2021 год стал знаковым, поскольку венчурные компании вложили в регион до $20 миллиардов долларов — это больше инвестиций, чем когда-либо прежде.

По оценкам экспертов, к 2025 году в регионе будет открыто 10 млн новых вакансий в сфере ИТ, что будет обусловлено как местными компаниями, так и растущим спросом со стороны организаций, которые ищут в других странах более дешевые кадры, которые находятся в том же часовом поясе. Такая практика получила название ниаршоринг (nearshoring).

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По результатам недавнего исследования Everis Digital Talent, 55% компаний в Латинской Америке заявили о сложностях в поиске подходящих кадров. Среди них был и местный техногигант MercadoLibre, который также терял сотрудников из-за аутсорсинговых агентств, таких как Globant, которые обслуживают американские компании.

Пабло, который живет в Аргентине и просит не не называть его работодателя, работает в аналогичной аутсорсинговой компании, которая сейчас заключает контракты с 600 латиноамериканцами для Venmo. В 2019 году, когда он устроился на работу, их было всего 10.

ИТ-работники часто получают зарплату значительно выше средней в своих странах. Согласно данным Salary Explorer и опросам латиноамериканской ИТ-аутсорсинговой компании CodersLink, в Аргентине они зарабатывают более чем в пять раз больше, а в Мексике — более чем в три раза выше среднего. Однако идея о том, что работа в технологическом секторе может стать прибыльным карьерным шагом, все еще относительно нова.

Университеты и школы программирования не могут справиться со спросом.

По информациии CodersLink, в Латинской Америке выпускается всего 739 тысяч специалистов в ИТ в год, а в Азии — 7,3 млн.

И даже в этом случае школы могут не предоставить необходимый стартапам набор навыков. Многие университеты в Латинской Америке готовят в первую очередь системных инженеров или специалистов по ИТ, не уделяя должного внимания таким современным технологиям, как машинное обучение.

Артур Альваренга, основатель бразильского стартапа Hubla, рассказывает, что в стране популярны профессии врача, юриста или инженера-строителя. «Наряду с этим, школы и колледжи не слишком стремятся расширять классы. Это, конечно, структурная проблема», — говорит он.

Англоговорящие специалисты из региона с надежным подключением к интернету меньше заинтересованы в небольших местных стартапах, сказал Луис Арбулу, партнер фирмы Salkantay Ventures, которая инвестирует в латиноамериканские стартапы. По его словам, вместо этого «они рассматривают работу в Salesforce или Stripe», обе из которых — компании из США с оценкой в сотни миллиардов долларов.

Это делает поиск кадров особенно трудным для местных стартапов. Чтобы конкурировать, Эрнан Лопес Конде, соучредитель аргентинского финтех-стартапа Digiventures, и его команда специально начали набирать разработчиков, которые не владеют английским языком.

«Никто не будет платить такие зарплаты тому, кто не владеет языком свободно», — говорит он.

Как и другие предприматели, которые общались с Rest of World, Лопес Конде признается, что тоже потерял ценные кадры, которые перешли в крупные компании, которые предлагали в пять раз больше, чем он мог заплатить. В Аргентине, где инфляция за последние 12 месяцев превысила 50%, иностранные компании также могут привлекать работников, платя в долларах или других иностранных валютах, а не в аргентинском песо.

«По сравнению с Google и аутсорсинговыми агентствами из США конкурировать невозможно, — говорит Альваренга из Hubla. — Но по сравнению с местными компаниями мы действительно платим больше, чем на рынке». По оценкам Альваренги, только за последний год заработная плата ИТ-работников выросла на 30%.

Дефицит подтолкнул региональные компании к тому, чтобы начать предлагать опционы на акции, что является относительно новым шагом в регионе. Но, по словам Пабло, это требует, чтобы работники верили в потенциал компании достичь успеха в долгосрочной перспективе.

«Большинство людей не верят в компанию, они верят в зарплату», — отмечает Пабло.

Матиас Карамутти, основатель аргентинского стартапа Celeri, сосредоточился на найме более молодых разработчиков и развитии их навыков внутри компании.

«Когда у вас молодой стартап или небольшая команда, вам нужно нанимать специалистов широкого профиля, — говорит он. — Мы говорим кандидатам: "Нам не нужно, чтобы вы много знали о технических тонкостях, но вам нужно быть готовым учиться, брать на себя ответственность за проблемы и быть в состоянии решать их».

Венчурный капиталист Арбулу отмечает, что латиноамериканские стартапы также могут использовать ту же политику, которая позволила американским компаниям привлекать местных талантов. Они могут искать работников из небольших городов в своих странах или на соседних рынках, которые еще не переживают собственный технологический бум, стартапы могут избежать такой же жесткой конкуренции и завышенных зарплат.

Сальвадорское приложение Hugo нанимает людей в Гондурасе, в то время как команда Yana из Мексики привлекала разработчика из Боливии, чтобы создать первую версию приложения, выпущенную в 2020 году.

По мнению Арбулу, для компаний, которые только начинают свою деятельность, не стоит делать упор на поиск технических специалистов высокого класса. «Это особенно характерно для Латинской Америки или других развивающихся рынков, но иногда потребность настолько велика, а сотрудники настолько бедны, что вам просто нужно сделать что-то немного лучше, но это не совсем высокие технологии», — говорит он.

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Это относится и к компании Карамутти, Celeri, которая специализируется не столько на финтехе, сколько на технологиях для регуляторов.

«Финансовые компании передают нам операционные проблемы на аутсорсинг, и мы их решаем, — объясняет он. — Так что на самом деле у нас нет особой потребности в передовом специалисте по машинному обучению или в чем-то подобном. Нам нужны люди, которые могут разбираться в бизнесе и решать свои проблемы».

Но по мере расширения компаний потребность в высококвалифицированных технических специалистах становится все более острой. После трех месяцев поисков команда Yana наконец наняла еще одного нового senior front-end разработчика.

«Большинство рассматривают свой путь в стартапах как еще один шаг в своей карьере, чтобы попасть в Google или Facebook, — гвоорит Кампос. — Если кто-то очень ориентирован на деньги, мы ничего не можем сделать».

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