Как лава-лампы помогают шифровать данные

Прошли времена, когда лава-лампы были популярным предметом декора. Однако они по-прежнему используются, чтобы защищать интернет от хакеров. Вот как это работает.

Хостинговая компания Cloudflare отвечает примерно за 20% основного интернет-трафика. Это означает, что она несет ответственность за миллиарды обращений к трафику, многие из которых могут оказаться вредоносными. Чтобы защититься хакеров, компания использует необычную систему безопасности.

Фото в тексте: Wikimedia Commons

В штаб-квартире Cloudflare в Сан-Франциско есть стена, где стоят примерно 100 лава-ламп, которые постоянно работают. Эта стена — ключевой элемент системы безопасности компании. Над ней установлена камера, которая определяет положение лавы в лампах. Эти данные передаются программе безопасности, превращающей их в ключи, которые затем используются для шифрования трафика.

Почему именно лава-лампы?

В любой надежной системе шифрования решающее значение имеет случайность. Можно предположить, что компьютер отлично генерирует случайные числа. Но это не так.

Компьютеры могут работать только в рамках заданной структуры. Это означает, что они могут генерировать случайные числа, но эти числа должны соответствовать определенной структуре. Таким образом, чтобы взломать шифрование, нужно найти не конкретный ключ, а структуру, в рамках которой он сгенерирован.

Фото в тексте: Cloudflare

Например, компьютер, который создает случайное число от одного до триллиона, может показаться надежной системой. Однако если знать, что шифрование основано на числе от одного до триллиона, это значительно упрощает расшифровку. Все компьютерные системы шифрования действуют в рамках одной и той же структуры. Каждый компьютер может генерировать числа только на основе набора параметров, заданных ему человеком.

Единственный способ добиться истинной случайности — использовать человеческие ресурсы (то есть идеи случайного шифрования будут придумывать люди), что стоит дорого. Но есть и альтернатива — лава-лампы.

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Такие лампы случайны по своей природе. Невозможно определить, где именно окажутся маленькие пузырьки лавы. Как и динамику атмосферы, динамику жидкости и тепла практически невозможно предсказать со стопроцентной точностью. Именно поэтому лава-лампы — идеальный инструмент для шифрования.

Когда камера, наблюдающая за лава-лампами в штаб-квартире Cloudflare, делает снимки, результат по-настоящему случаен. Затем эти снимки используются для создания уникальных кодов шифрования, которые практически невозможно взломать, поскольку их почти невозможно предсказать.

В отличие от других систем, лава-лампам не заданы определенные параметры. Они создают истинную случайность, чего не могут большинство компьютеров. И хотя это лишь часть системы безопасности Cloudflare, интересно то, что такой простой предмет выполняет столь важную задачу в эпоху ИИ и квантовых вычислений.

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