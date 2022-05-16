Lemon Cash: аргентинский стартап, который упрощает доступ к криптовалютам

Стартап называют одним из самых перспективных в Аргентине. По оценкам, в 2022 году он может приобрести статус «единорога», получив оценку свыше $1 млрд. В материале — об истории проекта, его продуктах и планах.

Продукты Lemon Cash

«В основном мы предоставляем в кошельке различные услуги, чтобы как трейдеры, так и пользователи могли легко получить доступ к криптовалютам всего за три клика и на 100% безопасно», — говорит Федерико Гарсия, член маркетинговой команды Lemon Cash.

Lemon Cash — финтех-сервис на базе блокчейна, основным продуктом которого является криптокошелек. Он предлагает клиентам следующие возможности:

отправлять и получать средства между счетами Lemon Cash, кредитными и дебетовыми картами,

отправлять и получать средства по ссылке или QR-коду,

покупать, хранить и продавать криптоактивы (например, в биткоинах и эфириуме).

Идея появилась во время пандемии и была полностью реализована в онлайн-режиме: «Команда всегда интересовалась криптосферой, и мы видели существующий спрос. Основная потребность заключалась в том, чтобы иметь виртуальный кошелек, но мы предположили, что магазинам может понадобиться больше вариантов оплаты», — говорит он.

Очередным достижением стартапа стал запуск собственной криптокарты в партнерстве с Visa. Для оплаты необходимая часть средств на счете конвертируется в криптовалюту, а с каждой покупки клиент получает 2%-ный кэшбек в биткоинах. Пока сервис доступен в Аргентине.

Список ожидания насчитывал 60 тысяч человек, и уже в 2022 году Lemon Cash планирует достичь отметки в 3 млн выпущенных карт. Немаловажный фактор популярности криптокарт — высокая инфляция в Аргентине, которая превысила 50%.

«Все множество криптовалют, которое используется в мире, в Аргентине не обслуживается. Наш сервис — это гибрид между кошельком и доступом к криптовалютам. Мы увидели здесь рынок и потенциал, и сказали: "Мы собираемся сделать что-то иное и разрушительное". Так мы начали делать этот проект, чтобы объединить оба мира» — вспоминает Гарсия.

История Lemon Cash

Марсело Каваццоли (30 лет) и Борха Мартел Сьюард (25 лет), CEO и CBO Lemon Cash, давно поставили перед собой цель, и они все ближе и ближе к исполнению. В 2019 они основали стартап, чтобы создать электронный кошелек и обеспечить тысячи людей доступом к криптовалютам.

Марсело Каваццоли родился в Неукене и из-за работы отца немало попутешествовал по миру. Именно в этот промежуток времени его привлекли компьютеры. «Я написал несколько маленьких игр, и с этого момента я больше не останавливался», — вспоминает он.

Борха Мартел Сьюард родился в Буэнос-Айресе и вырос в сельской местности. После окончания средней школы он уехал в Америку, потому что хотел учиться там. Он посетил несколько университетов в Нью-Йорке, но решил, что аргентинские учебные заведение ничем не хуже, и поступил в Технологический институт Буэнос-Айреса.

В 2013 году Каваццоли узнал о биткоине и с тех пор сохранял к нему интерес. Сьюард занимался криптовалютами уже с 12 лет.

В 2016 году они встретились на конференции и начали обсуждать эфириум. В итоге появился проект, целью которого было приблизить людей к криптовселенной. Они хотели создать платформу, которая позволяла бы не только отправлять обычные деньги, но также покупать и продавать криптовалюты.

Затем на собственные средства и $50 тысяч инвестиций, полученных от друзей и знакомых, был запущен Lemon Cash. «Первый крупный инвестор, которому мы представили идею, был криптоэнтузиаст Тим Дрейпер, и он помог создать компанию такой, как мы ее знаем», — объясняет Каваццоли.

Они относятся ко всему спокойно и даже шутливо — даже к собственному бренду: «Нам нравится быть кислыми. Мы привлекательны для молодой аудитории, которая является нашим основным центром внимания, поскольку 35% пользователей моложе 25 лет», — отмечает Сьюард.

Хотя он также уточняет: «Возможно, у нас есть пользователи старше 60 лет, и это нас очень волнует. Стратегия заключается в том, чтобы продукт был ориентирован на новые поколения, но затем распространялся среди друзей и семьи».

Обратная связь

Каваццоли признается: «Наш ключевой рецепт заключается в том, что мы ориентированы на сообщество. Все продукты, которые мы делаем, предназначены для расширения прав и возможностей сообщества и его членов».

Их продукт не уникален, но, по данным Statista, в 1 кв. 2022 года Lemon Cash стал самым скачиваемым криптосервисом в Аргентине с долей свыше 35% (второе место у Binance с 10%). Отчасти это стало возможно, поскольку вся концепция строится на необычности и «крутости» карт. И люди хотят показывать их друг другу.

В свою очередь, Сьюард комментирует: «Также мы стали достаточно привлекательны, что помогает нашему развитию Сегодня в Lemon Cash отправка криптовалют между счетами составляет 30% от объема покупок и продаж. Есть много людей, использующих и генерирующих эту сеть. Кроме того, в нашем плане сразу были криптовалюты, и мы принесли это новшество в розницу, чтобы каждый мог его использовать».

Планы на будущее

Последние шаги и экспансия Lemon Cash подтверждают, что проект планирует развиваться в регионе. Бразилия — последняя страна, в которую вышел стартап.

«Очень важно поддерживать тесную связь с нашими инвесторами, которых мы считаем стратегическими партнерами по капиталу. Вот почему мы постоянно встречаемся с ними и постоянно держим их в курсе», — говорит Борха Мартел.

«Сегодня мы не просто собираем деньги, мы стремимся расти, поддерживая наши связи, и поэтому все больше людей доверяют нам, увеличивая наш капитал, чтобы мы разрабатывали больше инструментов для пользователей», — добавляет он.

Говоря о возможности стать единорогом, Каваццоли говорит: «Да. У нас есть мечта, инструменты и оборудование, чтобы выполнить ее в ближайшее время. Мы представляем этот момент как очень важную веху не только для Lemon, но и для всей аргентинской криптоиндустрии».

В материале использовались следующие источники:

Valor Capital Group

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Фото на обложке: Ewan Kennedy / Shutterstock