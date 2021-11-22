20 неожиданных жизненных парадоксов

Писатель и инвестор Сахил Блум написал в Twitter тред, где разобрал самые известные парадоксы. Публикуем его перевод.

Мы часто недооцениваем усилия, которые требуются для достижения цели и строим планы, учитывая только известные обстоятельства. Однако жизнь парадоксальна: то, что далось кому-то тяжелым трудом, кажется нам очень легким, а чтобы заработать деньги, приходится во что-то их инвестировать — будь то обучение или прибыльный актив.

Парадокс убеждения

Вы заметили, что самые активные спорщики редко кого-то убеждают? Наиболее убедительные люди не спорят — они наблюдают, слушают и задают вопросы.

Меньше спорьте, больше убеждайте. Убеждение — это тонкое искусство, которое не терпит прямолинейности.

Парадокс усилий

Приходится приложить больше усилий, чтобы что-то казалось легким.

Легкие, элегантные выступления часто являются результатом длительной и напряженной практики. Простота обманчива.

Парадокс мудрости

«Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, как многого я не знаю» — Альберт Эйнштейн.

Чем больше мы учимся, тем больше открываемся неизвестному.

Это должно вдохновлять, а не пугать. Примите свое собственное невежество. И возьмите за правило обучаться всю жизнь.

Парадокс роста

Рост занимает гораздо больше времени, чем нам кажется. Это происходит постепенно, а затем внезапно. Осознав это, мы начинаем действовать по-другому.

Парадокс продуктивности

Чем дольше мы работаем, тем меньше делаем.

Закон Паркинсона гласит, что работа расширяется, чтобы заполнить время, доступное для ее завершения. Устанавливая фиксированные часы работы, мы находим непродуктивные способы ее заполнить.

Парадокс скорости

Иногда нужно замедлиться, чтобы ускориться. Это дает время обдумать свои действия, сосредоточиться, накопить энергию и эффективнее использовать свои ресурсы. Это позволяет уделить внимание долговой нагрузке и рентабельности инвестиций, а не усилиям.

Двигайтесь медленно, чтобы двигаться быстро.

Парадокс денег

Чтобы зарабатывать, приходится тратить.

У каждого успешного инвестора и застройщика есть истории о бесценных уроках, которые он вынес из крупного провала. Иногда приходится платить, чтобы научиться чему-то. Готовьтесь идти на жертвы.

Парадокс новостей

Чем больше новостей мы потребляем, тем менее хорошо информированы. Нассим Талеб объясняет эту проблему так: чем глубже вы окунаетесь в инфопоток, тем больше шума получаете. Таким образом в результате мы меньше разбираемся в происходящем.

Хотите узнать больше о мире? Ограничьте поток входящей информации.

Парадокс Икара

Икар создал крылья, но подлетел слишком близко к солнцу, так что они растаяли, и он упал навстречу своей смерти.

То, что делает вас успешным, может привести к вашему падению.

Иногда излишняя самоуверенность мешает нам видеть обстоятельства.

Будьте начеку.

Парадокс неудачи

Чтобы преуспеть, приходится чаще терпеть неудачи. Величайшие моменты роста часто напрямую связаны с нашими величайшими провалами.

Не бойтесь ошибок: научите принимать их и делать выводы.

Парадокс Тони Роббинса

В инвестировании готовность признать, что у вас нет конкурентного преимущества, может быть главным конкурентным преимуществом.

Рефлексия помогает принимать качественные решения, тогда как лишняя самоуверенность часто лишь вредит. Занимайтесь самоосмыслением и действуйте соответственно.

Парадокс сокращения

Рост никогда не бывает линейным. Иногда для развития требуется от чего-то отказаться. Может показаться, что отказ от балласта — это шаг назад, но это необходимо в долгосрочной перспективе.

Шаг назад, два вперед — вот рецепт последовательного и долгосрочного успеха.

Парадокс отрицания

Берите на себя меньше, достигайте большего. Залог успеха — сосредоточенность: соглашайтесь на то, что имеет значение, и отказывайтесь от неважных вещей.

Берегите свое время — это ценный дар.

Парадокс речи

«У нас есть два уха и один рот, так что мы можем слушать в два раза больше, чем говорим» — Эпиктет

Если вы хотите, чтобы ваши слова и идеи были услышаны, начните с того, чтобы меньше говорить и больше слушать. Ваши слова будут иметь больший вес. Говорите меньше, чтобы вас больше слышали.

Парадокс связи

Чем больше мы остаемся на связи, тем более мы разобщены. Благодаря смартфонам и социальным сетям мы постоянно получаем уведомления и новые порции дофамина. Но это разделяет нас.

Фото в тексте: Unsplash

Положите трубку. Посмотрите кому-нибудь в глаза. Заведите разговор. Дышите свежим воздухом.

Парадокс хирурга Талеба

Внешний вид иногда является худшим показателем компетентности. Тому, кто отличается, приходится преодолеть гораздо больше, чтобы достичь своего статуса.

Если придется выбирать, обратите внимание на человека, который с виду кажется неподходящим.

Парадокс взгляда

Иногда приходится прекратить поиски, чтобы найти искомое. Тогда то, что вы ищете, может само найти вас.

Это относится и к жизни, и к бизнесу, и инвестициям.

Парадокс постоянных изменений

«Когда вы закончите меняться, вам конец» — Бенджамин Франклин.

Единственная константа в жизни — это перемены. Это единственное, на что вы всегда можете рассчитывать.

Примите это — будьте динамичными и гибкими.

Парадокс контроля

Чем больше контролировать что-то, тем меньше контроля.

Это работает и в личных отношениях, и в рабочих. Люди созданы независимыми — любые попытки противостоять этому будут встречены сопротивлением.

Парадокс страха

То, чего мы боимся больше всего, часто является тем, что нам больше всего нужно сделать. Страхи ограничивают наш рост и жизнь.

Заведите привычку приближаться к своим страхам. Затем сделайте прыжок, чтобы обрести новые возможности.

Источник.