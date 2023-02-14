Как управлять доступом к местоположению на смартфонах и ПК

Это руководство поможет разобраться в том, как настроить отслеживание местоположения на разных устройствах.

Устройствам и приложениям нужно знать, где находится их пользователь, чтобы выполнять ряд базовых функций: сообщать погоду, рекомендовать заведения и таргетировать рекламу. Параметров так много, что легко запутаться, каким сервисам и когда вы предоставляете доступ к своей геолокации, и при необходимости их отключить.

Почему вы можете видеть себя на карте, даже если запретили отслеживание? И наоборот, почему в истории сохраняются не все перемещения несмотря на то, что функция была активирована?

На это есть несколько причин. В целом, местоположение может отслеживаться по-разному: устройствами, приложениями и посещаемыми сайтами.

Например, функция может быть отключена на телефоне, но при этом работать на планшете. Даже если опция отключена, в фоновом режиме ноутбук узнает, где находится пользователь.

Все это нужно учитывать, чтобы полностью включить или отключить отслеживание геолокации.

Аккаунт Google — яркий тому пример. Чтобы в этом убедиться, перейдите в настройки учетной записи и загляните в раздел «Данные и конфиденциальность» → «Что вы делали и где бывали». Откройте «Устройства, связанные с этим аккаунтом» — в этом списке могут оказаться телефоны, планшеты и ноутбуки, о которых вы забыли. Если рядом с устройством стоит флажок, значит оно сохраняет ваши передвижения в учетную запись Google.

Деактивировать эту функцию можно, нажав «Отключить». Обратите внимание на условия в окне подтверждения: ваше местоположение по-прежнему смогут сохранять мобильные девайсы, сервис «Найти устройство» для поиска потерянной техники и Google Карты при их использовании.

Этот параметр представляет скорее общий переключатель и влияет на такие функции, как хронология на Google Картах и возможность быстро найти часто посещаемые места.

На главной странице аккаунта Google есть еще несколько разделов, где сохраняется геолокация.

«Данные и конфиденциальность» → «История приложений и веб-поиска»: здесь можно управлять данными о местоположении, которые сохраняют Google Карты и прочие приложения и сайты.

«Настройки доступа» → «Передача геоданных»: здесь находится список контактов, которые через различные сервисы Google могут видеть, где вы находитесь.

На смартфоне

Android

Шаги могут немного различаться в зависимости от производителя телефона, но меню и инструкции будут схожи.

На устройствах Google Pixel откройте «Настройки» → «Местоположение». Здесь находится переключатель «Определять местоположение». Если его отключить, то ни Google, ни одно из приложений не смогут узнать, где вы находитесь.

Если же оставить его включенным, на том же экране можно настроить доступ для отдельных приложений, нажав на нужное в списке. Вы можете разрешить каждому сервису знать вашу геолокацию всегда или только при использовании.

iOS

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации». Здесь можно отключить отслеживание местоположения для телефона и всех приложений, установленных в нем.

Если оставить эту функцию включенной, то можно управлять доступом для отдельных приложений в списке ниже. Как и на Android, вы можете открыть доступ только во время работы сервиса или в фоновом режиме.

Удаление данных о местоположении

Это довольно сложный процесс: потребуется просмотреть записи и настройки каждого приложения, которое когда-либо имело доступ к геолокации.

Перейдите в аккаунт Google → «Данные и конфиденциальность». Затем выберите «История приложений и веб-поиска» или «История местоположений». Здесь можно стереть эти данные, а также настроить их автоматическое удаление через 3, 18 или 36 месяцев.

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Apple не записывает передвижения пользователя подобным образом, но создает подборку часто посещаемых мест, таких как дом и офис.

На iPhone откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации» → «Системные службы» → «Важные геопозиции». Вы можете не только очистить этот список, но и отключить его заполнение.

На ПК

Ноутбуки и настольные компьютеры обычно не оснащены функциями GPS, поэтому они не отслеживают местоположение так, как это делает смартфон. Тем не менее приложения, сайты и ОС все равно примерно знают, где находится пользователь — в первую очередь по локациям, из которых он входит в сеть, например через домашний Wi-Fi.

Windows

Откройте «Параметры» → «Конфиденциальность и защита» → «Расположение». Как и на Android и iOS, здесь можно отключить отслеживание местоположения для отдельных приложений (с помощью переключателей справа от их названия) и для всего компьютера (с помощью переключателя сверху).

На том же экране можно увидеть, какие приложения получали доступ к вашему расположению, и очистить «Журнал сведений и местоположении».

Mac

Нажмите меню Apple → «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации». Как и на Windows, на этом экране есть переключатели для отдельных приложений и самой системы.

Подобно iOS, Mac собирает список важных мест — его можно найти и при необходимости очистить, нажав «Подробнее» на том же экране.

В браузере

Если отслеживание местоположения активировано для компьютера и браузера, то некоторые сайты, такие как Google Поиск, также могут узнать, где вы находитесь. Это может пригодиться, к примеру чтобы получать прогноз погоды. Но иногда эту информацию все же нужно сохранить в тайне.

Вот где можно найти эти настройки в разных браузерах.

Chrome: «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Настройки сайтов» → «Геоданные».

«Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Настройки сайтов» → «Геоданные». Edge: «Параметры» → «Файлы cookie и разрешения сайтов» → «Расположение».

«Параметры» → «Файлы cookie и разрешения сайтов» → «Расположение». Safari: «Настройки» → «Веб-сайты».

Обратите внимание, что внесенные изменения не затронут данные, собранные сайтами ранее — для этого нужно заглянуть в параметры каждого из них.

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Фото на обложке: tsyhun / Shutterstock