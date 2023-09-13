Как Luckin Coffee обошла Starbucks и стала крупнейшей кофейной сетью в Китае

Но у легендарной сети кофеен есть местный конкурент — основанная в 2017 году Luckin Coffee, которая уже обошла Starbucks по числу точек. Раскрываем секреты ее успеха.

Китай традиционно является рынком чая, но за последние несколько лет здесь стабильно растут продажи кофе, особенно в городах и среди молодых профессионалов. Сейчас это второй по величине рынок Starbucks после США.

В июне Luckin Coffee открыла 10 тысяч магазинов в Китае, обогнав Starbucks и став крупнейшей кофейной сетью в стране после быстрой национальной экспансии в этом году. Для сравнения, Starbucks на конец 2 кв. насчитывала 6480 магазинов на материковом Китае.

«Они очень агрессивно расширяются и в Китае очень распространено покупать напитки от Luckin за $2 или даже дешевле после скидок», — комментирует Цзянган Ли, основатель и CEO компании по исследованию технологий Momentum Works.

Китай традиционно является рынком чая, но за последние несколько лет здесь стабильно растут продажи кофе, особенно в городах и среди молодых профессионалов.

Согласно аналитической компании GlobalData, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) продаж кофе с 2022 по 2027 годы составит 8,7%.

Агрессивная экспансия

За 2 кв. 2023 года Luckin Coffee открыла 1485 новых кофеен, в среднем 16,5 в день. Из 10 829 магазинов в Китае 7181 управляется компанией, а 3648 — партнерские объекты.

В марте сеть кофеен впервые вышла за пределы Китая, открыв первые заведения в Сингапуре. На данный момент в городе-государстве открыты 14 магазинов.

Как сообщают в компании, общее количество клиентов, совершивших транзакции, превысило 170 млн, а среднее количество клиентов, совершающих транзакции ежемесячно, составило 43,07 млн во 2 кв.

«Luckin смогла так быстро расшириться благодаря своей модели, которая включает самостоятельно управляемые магазины и франшизы», — комментирует Ли из Momentum Works.

В то же время рестораны Starbucks во всем мире принадлежат компании, и американская кофейня не предлагает франшизу. За квартал, завершившийся 2 июля, компания открыла 588 новых магазинов — около 40% от количества Luckin.

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«Франшиза обеспечивает очень быстрый рост, потому что вам не нужно вкладывать столько капитала. В противном случае ваш рост всегда будет ограничен. Плотность Luckin Coffee настолько высока, что кофейня есть в каждом районе», — сказал Рахул Махешвари, инвестор в стартапы на начальном этапе развития. Ранее он работал в Пекине в китайской венчурной компании и был генеральным директором китайского приложения.

«Как вы можете себе представить, такая модель требует больших затрат на эксплуатацию и медленно масштабируется», — говорится в отчете Momentum Works.

Luckin работает по модели «закажи и забери»: клиенты делают заказ через приложение и получают его в магазине, в отличие от кофеен Starbucks, которые позиционируются как уютное пространство для работы и общения.

В результате у Luckin более низкие операционные расходы и возможность «окупиться в течение года», говорит Махешвари.

Привлекательность для массового рынка

У Luckin и Starbucks разные стратегии ценообразования.

Чашка кофе в Luckin стоит от 10 до 20 юаней (от $1,40 до $2,75). Это происходит потому, что Luckin предлагает существенные скидки и акции. В то же время чашка кофе от Starbucks стоит как минимум $4,10 — 30 юаней.

«Luckin обрел привлекательность для массового рынка. С точки зрения цены, он уже отличается от Starbucks. По качеству он все еще лучше, чем многие дешевые бренды», — говорит Ли.

Для продвижения бренда Luckin также обращается к колаборациям.

На прошлой неделе компания запустила новый напиток с Kweichow Moutai, китайским производителем спиртных напитков, который известен своим байцзю — белым спиртом из рисовых зерен.

В первый день запуска китайская кофейня продала 5,42 млн чашек латте с добавлением алкоголя Moutai.

Moutai — это премиальный дистиллированный китайский спирт, признанный «национальным алкоголем Китая».

Согласно исследованию 2022 года консалтинговой компании Brand Finance, Moutai возглавил список брендов спиртных напитков со стоимостью в $42,9 млрд.

Шон Янг, управляющий директор исследовательского института Blue Lotus, отмечает, что это стратегический шаг — «предложить премиальный продукт, чтобы компенсировать впечатление дешевизны от чашки стоимостью 9,9 юаня».

«Компания Luckin Coffee сыграла важную роль в развитии рынка кофе в Китае, представив продукты, которые подходят китайскому потребителю», — написал Махешвари в своей недавней статье в блоге.

Возвращение компании

Три года назад Luckin Coffee была исключена из списка на бирже Nasdaq в июне 2020 года после скандала с бухгалтерией.

В тому году Luckin раскрыла итоги внутреннего расследования: тогдашний главный операционный директор Джиан Лю фальсифицировал продажи в 2019 года на сумму около 2,2 млрд юаней ($314 млн). Впоследствии Лю и бывший CEO Luckin, Дженни Чжия Цянь, впоследствии были уволены.

Компания впервые появилась на бирже в мае 2019 года. Менее чем через два года после запуска, она достигла оценки в $3 млрд, став первой компанией со времен пузыря доткомов, которой это удалось.

Luckin Coffee согласилась выплатить штраф в размере $180 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США для урегулирования обвинений в бухгалтерском мошенничестве.

В феврале 2021 года Luckin подал заявление о банкротстве, а в апреле прошлого года объявила об «успешном завершении реструктуризации финансовой задолженности и выходе из процедуры банкротства».

«Мы будем стремиться непрерывно совершенствовать наше управление и внутренний контроль и улучшать наши продукты и услуги», — прокомментировал CEO Го Цзини в пресс-релизе.

Под руководством Го, который был назначен в июле 2020 года, компания впервые получала операционную прибыль в течение всего 2022 года, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

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