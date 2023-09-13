Как Luckin Coffee обошла Starbucks и стала крупнейшей кофейной сетью в Китае

Китай традиционно является рынком чая, но за последние несколько лет здесь стабильно растут продажи кофе, особенно в городах и среди молодых профессионалов. Сейчас это второй по величине рынок Starbucks после США.
Но у легендарной сети кофеен есть местный конкурент — основанная в 2017 году Luckin Coffee, которая уже обошла Starbucks по числу точек. Раскрываем секреты ее успеха.
В июне Luckin Coffee открыла 10 тысяч магазинов в Китае, обогнав Starbucks и став крупнейшей кофейной сетью в стране после быстрой национальной экспансии в этом году. Для сравнения, Starbucks на конец 2 кв. насчитывала 6480 магазинов на материковом Китае.
«Они очень агрессивно расширяются и в Китае очень распространено покупать напитки от Luckin за $2 или даже дешевле после скидок», — комментирует Цзянган Ли, основатель и CEO компании по исследованию технологий Momentum Works.
Китай традиционно является рынком чая, но за последние несколько лет здесь стабильно растут продажи кофе, особенно в городах и среди молодых профессионалов.
Согласно аналитической компании GlobalData, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) продаж кофе с 2022 по 2027 годы составит 8,7%.
Агрессивная экспансия
За 2 кв. 2023 года Luckin Coffee открыла 1485 новых кофеен, в среднем 16,5 в день. Из 10 829 магазинов в Китае 7181 управляется компанией, а 3648 — партнерские объекты.
В марте сеть кофеен впервые вышла за пределы Китая, открыв первые заведения в Сингапуре. На данный момент в городе-государстве открыты 14 магазинов.
Как сообщают в компании, общее количество клиентов, совершивших транзакции, превысило 170 млн, а среднее количество клиентов, совершающих транзакции ежемесячно, составило 43,07 млн во 2 кв.
«Luckin смогла так быстро расшириться благодаря своей модели, которая включает самостоятельно управляемые магазины и франшизы», — комментирует Ли из Momentum Works.
В то же время рестораны Starbucks во всем мире принадлежат компании, и американская кофейня не предлагает франшизу. За квартал, завершившийся 2 июля, компания открыла 588 новых магазинов — около 40% от количества Luckin.
Фото в тексте: LP2 Studio /
«Франшиза обеспечивает очень быстрый рост, потому что вам не нужно вкладывать столько капитала. В противном случае ваш рост всегда будет ограничен. Плотность Luckin Coffee настолько высока, что кофейня есть в каждом районе», — сказал Рахул Махешвари, инвестор в стартапы на начальном этапе развития. Ранее он работал в Пекине в китайской венчурной компании и был генеральным директором китайского приложения.
«Как вы можете себе представить, такая модель требует больших затрат на эксплуатацию и медленно масштабируется», — говорится в отчете Momentum Works.
Luckin работает по модели «закажи и забери»: клиенты делают заказ через приложение и получают его в магазине, в отличие от кофеен Starbucks, которые позиционируются как уютное пространство для работы и общения.
В результате у Luckin более низкие операционные расходы и возможность «окупиться в течение года», говорит Махешвари.
Привлекательность для массового рынка
У Luckin и Starbucks разные стратегии ценообразования.
Чашка кофе в Luckin стоит от 10 до 20 юаней (от $1,40 до $2,75). Это происходит потому, что Luckin предлагает существенные скидки и акции. В то же время чашка кофе от Starbucks стоит как минимум $4,10 — 30 юаней.
«Luckin обрел привлекательность для массового рынка. С точки зрения цены, он уже отличается от Starbucks. По качеству он все еще лучше, чем многие дешевые бренды», — говорит Ли.
Для продвижения бренда Luckin также обращается к колаборациям.
На прошлой неделе компания запустила новый напиток с Kweichow Moutai, китайским производителем спиртных напитков, который известен своим байцзю — белым спиртом из рисовых зерен.
В первый день запуска китайская кофейня продала 5,42 млн чашек латте с добавлением алкоголя Moutai.
Moutai — это премиальный дистиллированный китайский спирт, признанный «национальным алкоголем Китая».
Согласно исследованию 2022 года консалтинговой компании Brand Finance, Moutai возглавил список брендов спиртных напитков со стоимостью в $42,9 млрд.
Шон Янг, управляющий директор исследовательского института Blue Lotus, отмечает, что это стратегический шаг — «предложить премиальный продукт, чтобы компенсировать впечатление дешевизны от чашки стоимостью 9,9 юаня».
«Компания Luckin Coffee сыграла важную роль в развитии рынка кофе в Китае, представив продукты, которые подходят китайскому потребителю», — написал Махешвари в своей недавней статье в блоге.
Возвращение компании
Три года назад Luckin Coffee была исключена из списка на бирже Nasdaq в июне 2020 года после скандала с бухгалтерией.
В тому году Luckin раскрыла итоги внутреннего расследования: тогдашний главный операционный директор Джиан Лю фальсифицировал продажи в 2019 года на сумму около 2,2 млрд юаней ($314 млн). Впоследствии Лю и бывший CEO Luckin, Дженни Чжия Цянь, впоследствии были уволены.
Компания впервые появилась на бирже в мае 2019 года. Менее чем через два года после запуска, она достигла оценки в $3 млрд, став первой компанией со времен пузыря доткомов, которой это удалось.
Luckin Coffee согласилась выплатить штраф в размере $180 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США для урегулирования обвинений в бухгалтерском мошенничестве.
В феврале 2021 года Luckin подал заявление о банкротстве, а в апреле прошлого года объявила об «успешном завершении реструктуризации финансовой задолженности и выходе из процедуры банкротства».
«Мы будем стремиться непрерывно совершенствовать наше управление и внутренний контроль и улучшать наши продукты и услуги», — прокомментировал CEO Го Цзини в пресс-релизе.
Под руководством Го, который был назначен в июле 2020 года, компания впервые получала операционную прибыль в течение всего 2022 года, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.
Фото на обложке: Ploy Makkason /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 История бьюти-сети «Золотое Яблоко»: как развивался крупный парфюмерный супермаркет
- 2 5 компаний, которым кризис пошел на пользу: что стоит почерпнуть из их опыта?
- 3 Рождение звука и инновации восприятия: история компании Dolby
- 4 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
- 5 От пространств для хипстеров к офисам «на районе»: история стартапа «Делатели офисов»
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023