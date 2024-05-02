«Пятизвездочная палатка»: отели делают ставку на глэмпинг

В 2022 году в США доля традиционного и роскошного кемпинга составила 32% отпусков, а глэмпинг выбрали более 10 млн семей.

Отели класса люкс, как правило, ассоциируются с роскошью, а не с палатками на природе. Тем не менее крупные бренды в этой сфере присоединяются к тренду на глэмпинг — отдых на природе в комфортных условиях.

С этого года участники программы сети отелей Hilton могут использовать баллы, чтобы бронировать трейлеры, палатки и небольшие дома в роскошных кемпингах AutoCamp, где летний отдых может обойтись примерно в $300-670 за ночь. С 2021 года AutoCamp, которая во время пандемии столкнулась с притоком туристов, желающих отдохнуть на свежем воздухе недалеко от города, запустила четыре из семи своих объектов, а в ближайшее время появятся еще два.

В 2022 году Four Seasons запустила роскошный палаточный курорт только для взрослых в Пунта-Мита, Мексика. Стоимость палаток начинается от $4 тыс. за ночь.

На прошлой неделе Hyatt объявила, что участники ее программы смогут тратить баллы на проживание в более чем 700 объектах Mr & Mrs Smith, в том числе в пяти глэмпингах. В Колорадо домики по системе «все включено» стоят от $2,9 тыс. за ночь.

Глэмпинг — не бюджетный вариант. Например, в 2023 году в США такой вид отдыха стоил на 3% больше, чем традиционные отели.

Похоже, отдых на свежем воздухе сохранит популярность: по прогнозам, к 2031 году рынок глэмпинга достигнет $7,1 млрд, и компании спешат представить собственные палатки.

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В 2023 году сервис аренды домов на колесах Outdoorsy запустил фонд Oasis Fund в размере $30 млн — он будет поддерживать владельцев автодомов, которые хотят организовать места для глэмпинга.

К тренду присоединяются и курорты, работающие по системе «все включено», например Vista Verde Ranch в Колорадо, где стоимость летнего домика начинается с $5,9 тыс. с человека.

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