Жители Кореи больше всех в мире тратят на предметы роскоши

Исследование Morgan Stanley показало, что корейцы больше всех в мире интересуются кожаными сумками Prada, клетчатыми тренчами Burberry и прочими товарами премиум-сегмента. По оценкам инвестиционного банка, в 2022 году общие расходы на эту категорию среди жителей страны выросли на 24% — до $16,8 млрд или около $325 на душу населения. Для сравнения, в Китае этот показатель равен $55, а в США — $280.

Люксовые бренды сообщают о больших объемах продаж в Корее.

Во втором квартале 2022 года доходы производителя одежды и аксессуаров Moncler выросли более чем вдвое по сравнению с периодом до пандемии.

Richemont Group, владелец бренда часов и ювелирных украшений Cartier, сообщил, что Корея стала одним из регионов, где в 2022 году его продажи продемонстрировали двузначный рост в сравнении с одним и двумя годами ранее.

В 2022 году показатели розничной торговли модного дома Prada снизились на 7% из-за коронавирусных ограничений в Китае, но падение смягчили высокие результаты в Корее и Юго-Восточной Азии.

Почему вырос спрос

Аналитики Morgan Stanley объясняют популярность предметов роскоши среди корейских покупателей двумя факторами: ростом покупательной способности и желанием продемонстрировать свое социальное положение. В отчете они пишут, что «в Южной Корее внешний вид и финансовый успех находят больший отклик, чем во многих других странах».

Кроме того, в корейском обществе считается более приемлемым демонстрировать свое богатство. Согласно опросу McKinsey, лишь 22% местных респондентов назвали это дурным тоном. В Японии и Китае такого мнения придерживаются 45% и 38% соответственно.

Спрос на люксовые товары также связан с ростом благосостояния домохозяйств. Данные Банка Кореи показывают, что в 2021 году их чистая стоимость увеличилась на 11%. Примерно 76% семейного состояния приходится на недвижимость, цены на которую существенно выросли с 2020 года.

Помимо этого, как отмечает Morgan Stanley, чтобы еще больше стимулировать спрос, роскошные дома привлекают корейских знаменитостей в качестве своих амбассадоров. Например, актер Ли Мин Хо сотрудничал с брендом Fendi, а рэпер G-Dragon — с Chanel. Участница группы BLACKPINK Розэ стала лицом коллекции HardWear от Dior, удвоив ее продажи.

Тем не менее консалтинговая компании Bain & Company считает, что расчет расходов на душу населения не совсем подходит для измерения спроса на товары премиум-сегмента. Партнер Bain & Company Вэйвэй Син объясняет это тем, что они «не являются продуктом массового рынка».

Вместо этого Син предложил пропорционально распределить общие расходы на предметы роскоши по количеству населения, которое относится к среднему и более высоким классам.

Нераскрытый потенциал Китая

Аналитики Morgan Stanley считают, что спрос на предметы роскоши в Корее демонстрирует возможное будущее китайского рынка. По их словам, он остается «недостаточно охваченным», при этом жители обеих стран рассматривают люксовые товары в качестве статусных маркеров.

На данный момент ежегодные расходы на предметы роскоши на душу населения в Корее почти в шесть раз превышают китайский показатель.

По прогнозам McKinsey, в 2023 году мировой рынок товаров премиум-сегмента вырастет на 5-10% под влиянием спроса в США и Китае. Как утверждает Син, когда Китай восстановится после последних волн коронавируса, рост люксового рынка в стране может возобновится, что должно случиться в первом квартале текущего года.

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