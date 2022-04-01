Исследователи создали робота из магнитного слайма

Ученые из Китайского университета Гонконга создали вязкоупругое вещество с магнитными частицами, похожее на слайм. Оно управляется магнитами, хорошо проводит электричество и может деформироваться, чтобы перемещаться в узких пространствах. Авторы собираются использовать его в качестве робота, например для медицинских целей.

Профессор Ли Чжан из Китайского университета Гонконга, один из соавторов работы, подчеркивает, что это настоящее научное исследование, а не первоапрельская шутка — оно было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials еще 25 марта 2022 года.

В статье вещество именуют «магнитный робот-слайм». Оно содержит магнитные частицы, так что им можно управлять, заставив перемещаться, вращаться или образовать формы в виде букв O и C, если поднести к нему магнит.

«Конечная цель состоит в том, чтобы использовать его как робота, — говорит Чжан, добавляя, что в настоящее время магнитному слайму не хватает автономии. — Мы по-прежнему рассматриваем это как фундаментальное исследование — пытаемся понять его материальные свойства».

Слайм обладает «вязкоупругими свойствами»: «иногда он ведет себя как твердое вещество, а иногда как жидкость». Он изготовлен из смеси полимера, называемого поливиниловым спиртом, боракса, которая широко используется в чистящих средствах, и частиц неодимового магнита. Смешивание этих веществ приводит к образованию ооблека, неньютоновской жидкости, вязкость которой изменяется под действием силы.

«Когда вы прикасаетесь к нему очень быстро, он ведет себя как твердое тело. Когда вы прикасаетесь к нему осторожно и медленно, он ведет себя как жидкость», — говорит Чжан.

Хотя команда не планирует в ближайшее время тестировать разработку в медицинских условиях, ученые предполагают, что она может быть полезна для пищеварительной системы, например, чтобы уменьшить вред от проглоченной батарейки.

«Чтобы избежать утечки токсичных электролитов, мы, возможно, сможем использовать такого рода робота для инкапсуляции, чтобы сформировать какое-то инертное покрытие», — объясняет он.

Однако магнитные частицы в слизи сами по себе токсичны. Исследователи покрыли слизь слоем кремнезема – основного компонента песка – чтобы сформировать гипотетический защитный слой. «Безопасность [будет] также сильно зависеть от того, как долго вы будете держать их внутри своего тела», — отмечает Чжан.

Чжан добавил, что для придания слизи, которая в настоящее время имеет непрозрачный коричнево–черный оттенок, можно использовать пигменты или красители, чтобы сделать ее более яркой.

Источник.

Фото на обложке: Natali Kuzina / Shutterstock