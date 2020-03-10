Модель, психиатр, швея: кто они, мамы самых известных предпринимателей

К 8 марта мы решили рассказать, чем занимаются мамы самых известных бизнесменов. Так, мама Илона Маска работает моделью и пишет книги, а мама Павла Дурова преподавала в вузе, сейчас — пенсионерка.

Мэй Маск

71-летняя Мэй до сих пор работает моделью и сотрудничает с крупными брендами, в числе которых Clinique, Revlon, CoverGirl. По профессии Мэй диетолог, она активно читает лекции по здоровому питанию в вузах Канады и США и ведет частную практику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk) 20 Фев 2020 в 11:27 PST

Мэй также снялась в клипе Beyoncе на песню «Haunted», а недавно выпустила книгу «Женщина строит планы: жизненные советы для приключений, красоты и успеха».

У Мэй трое детей: Илон, Кимбал и Тоска. Кимбал занимается социальным предпринимательством в области производства питания — владеет The Kitchen Restaurant Group. Тоска — режиссер и продюсер, развивает стриминговый сервис Passionflix, где транслируются романтические фильмы.

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Карен Цукерберг

Домохозяйка, а в прошлом — психиатр. Окончила медицинский колледж в Нью-Йорке, в 1979 году вышла замуж за Эдварда Цукерберга. В семье родилось 4 детей: Марк, Рэнди, Ариэль и Донна (Марк Цукерберг — второй ребенок в семье и единственный мальчик).



Сейчас Карен помогает мужу в его стоматологическом кабинете и путешествует по миру.

Сестры Марка Цукерберга также связали свою жизнь с бизнесом: Рэнди — основатель и гендиректор Zuckerberg Media, занимается созданием контента, разработкой технологий и организацией трансляций мероприятий. Ариэль работала в Google и Kleiner Perkins, сейчас является партнером в Coatue Management. А Донна — классицист и главный редактор журнала Eidolon, также написала книгу «Не все мертвые белые люди».

Маршия Дорси

Сооснователь и гендиректор Twitter Джек Дорси — единственный ребенок в семье. Его родители тоже когда-то занимались бизнесом.

«Мой муж Тим, отец Джека, всегда обладал предпринимательским духом. Тим начал два бизнеса, один с партнером и один самостоятельно. У меня тоже был свой бизнес. Я управляла кафе, когда Джек учился в старшей школе», — рассказывала Маршия в интервью WSJ.



О Маршии Дорси известно не так много. Она зарегистрирована в Twitter, в описании аккаунта значится «мама Джека».

На своей странице Маршия постит рецепты, радуется успехам сына и делится интересным контентом.

Альбина Дурова

Мама Павла Дурова родом из Омска. В юности переехала в Ленинград и поступила на журфак, затем работала преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете. Папа Павла — Валерий Дуров — заведовал кафедрой филологии в том же университете.

У Павла еще два брата — Николай и Михаил. Николай — программист и математик, сооснователь «ВКонтакте» и Telegram. Михаил также работал в соцсети — был главным инженером «ВКонтакте».

Валентина Тинькова

Родители Олега Тинькова — Юрий и Валентина Тиньковы. Отец работал шахтером, а мама — швеей в ателье. Папа бизнесмена скончался в 2002 году. Мама живет в Тюмени. В 2018 году предприниматель широко отметил ее 80-летие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Маме 80! Это круто. Сибирь :muscle: Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 7 Дек 2018 в 10:20 PST

Жаклин Безос

Родители самого богатого человека в мире Джеффа Безоса — Жаклин Гиз и Тед Йоргенсен. Они познакомились в школе в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в 70-х годах. Жаклин забеременела в 16 лет, Теду было 18. Он гастролировал в труппе циркачей на одноколесных велосипедах и подрабатывал в супермаркете. Поженились они в Мексике. Правда, через 1,5 года после рождения сына Жаклин перебралась к родителям.



Через несколько лет она встретила эмигранта с Кубы Мигеля Безоса и вышла за него замуж. Мигель усыновил 4-летнего Джеффа. В семье также родилось двое детей — Кристина и Марк. Правду о своем отце Джефф узнал в 10 лет и расплакался, но не перестал называть Мигеля отцом.

Тед узнал, что самый богатый человек на земле — его сын, от журналиста. Он даже написал предпринимателю электронное письмо в 2013 году, но ответ получил лишь спустя полгода.

Джефф Безос очень трепетно относится к своей матери.

«Мне очень повезло с моей мамой. Спасибо тебе, мама, буквально за все», — написал миллиардер в Twitter.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock.com