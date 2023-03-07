Выгорание у руководителей: риски, симптомы и решения

Исследования показывают, что у руководителей риск эмоционального выгорания на 18% выше, чем у отдельных сотрудников. В материале делимся советами, как справиться со стрессом и предотвратить выгорание.

«Менеджерам приходится поддерживать членов команды, которые переживают экзистенциальные проблемы, в то же время решая те же проблемы», — говорит Мишель Хьюзинг, руководитель отдела кадров программной платформы электронной коммерции Sana Commerce.

Даже в лучшие времена менеджеры и лидеры часто испытывают большую рабочую нагрузку, сталкиваются с постоянной неопределенностью и совмещают множество ролей. Долгосрочные стресс и давление часто приводят к выгоранию.

Симптомы выгорания у менеджеров

Стефани Ларсен, владелица клиники Restore Behavioral Health и лицензированный специалист по психическому здоровью, называет следующие признаки:

страх перед походом на работу,

изнеможение,

трудности в сопереживании коллегам,

проблемы с управлением эмоциями,

циклические и навязчивые модели мышления,

низкая мотивация,

ощущение «не в своей тарелке».

Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, важно обратиться к коллеге, другу или члену семьи, которому вы доверяете. В зависимости от степени тяжести стоит задуматься о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту.

Что вызывает выгорание у руководителей

Доктор Жаклин Керр, руководитель отдела бихевиоризма в консалтинговой компании Huuman Group, говорит, что выявление эмоционального выгорания начинается с поиска причин.

Выгорание может быть вызвано нездоровым поведением на работе (например, переработками или пристрастием к алкоголю), личностными тенденциями, которые приводят к подавленности (тяга угождать людям или перфекционизм), принадлежностью к маргинализированной группе, работа которой несправедливо оплачивается, а также отсутствием автономии, токсичностью в команде и прочими условиями.

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Как вычислить и обезвредить токсичных сотрудников?

Исследование Gallup демонстрирует, что должность руководителя сопряжена с уникальными проблемами, которые могут усугубить эмоциональное выгорание. Перечислим несколько из них.

Неясные ожидания. 40% руководителей рассказывают, что у них сразу несколько конкурирующих приоритетов.

40% руководителей рассказывают, что у них сразу несколько конкурирующих приоритетов. Тяжелая нагрузка. Рабочая неделя среднего менеджера на половину дня длиннее, чем у обычного сотрудника. 2 из 10 руководителей утверждают, что у них слишком много работы.

Рабочая неделя среднего менеджера на половину дня длиннее, чем у обычного сотрудника. 2 из 10 руководителей утверждают, что у них слишком много работы. Слишком много отвлекающих факторов. По сравнению с прочими сотрудниками, менеджеры на 67% чаще соглашаются, что на работе их отвлекают.

По сравнению с прочими сотрудниками, менеджеры на 67% чаще соглашаются, что на работе их отвлекают. Стресс на работе. Более трети опрошенных согласились, что испытывали стресс «большую часть последнего рабочего дня».

Более трети опрошенных согласились, что испытывали стресс «большую часть последнего рабочего дня». Недостаток внимания их сильным сторонам. Большую часть своего времени руководитель тратит на нужды других. У многих не хватает времени на работу, с которой они справляются лучше всего.

Большую часть своего времени руководитель тратит на нужды других. У многих не хватает времени на работу, с которой они справляются лучше всего. Несправедливые оценки эффективности. Только 8% менеджеров полностью согласны с тем, что результаты аттестации вдохновляют их на совершенствование, и многие скептически относятся к их справедливости и точности.

Выгорание после повышения

Опрос Harvard Business Review, в котором приняли участие более 1 тыс. начинающих менеджеров и их непосредственных подчиненных, показал, что 65% респондентов чувствовали неуверенность или беспокойство по поводу перехода на другую должность.

Коуч Лаура Эшли-Тиммс предупреждает, что занять руководящую должность без достаточных ресурсов и поддержки может быть очень сложно, и, если человек их не получит, выгорание практически неизбежно.

Это особенно верно в отношении тех, кто хорошо справлялся с технической ролью и в конечном итоге был повышен до руководящей должности. Чтобы избежать эмоционального выгорания, она советует отказаться от образа «того, кто решает проблемы», который, возможно, был полезен на предыдущих должностях.

«От этой привычки трудно избавиться, особенно если этот руководитель ранее всегда был именно тем, кто все делал сам», — говорит она.

Вместо того чтобы решать проблемы и реагировать на них, менеджеру необходимо раскрыть творческий потенциал и совокупный талант подчиненных. Ему стоит сосредоточиться на взаимодействии с командами и работать над своим стилем управления.

Попробуйте задавать интуитивные вопросы, которые побудят других самостоятельно решать проблемы. Например, «Если бы вы не были ограничены во времени, какой подход бы вы использовали?». Или: «Если бы вы могли бы немедленно изменить что-то в этой ситуации, что бы это было?».

Как бороться с выгоранием, будучи руководителем

«Лучший способ лечить и предотвращать эмоциональное выгорание — это беречь свою энергию и повышать устойчивость в трех ключевых областях: физической, умственной и эмоциональной», — говорит Джанесс Брюс, CEO коучинговой платформы meQuilibrium. Рассмотрим каждую из областей в отдельности.

Физическая

Регулярные упражнения, правильное питание и достаточное количество сна — основа управления стрессом и хорошего здоровья. Составьте план ухода за собой, который сделает физические упражнения, сон и здоровое питание частью вашего обычного распорядка дня.

Не забудьте учесть план тренировок, покупки продуктов и время отхода ко сну. Пусть эти привычки станут чем-то обыденным, чтобы не возникало соблазна прибегать к нездоровым механизмам преодоления стресса.

Ментальная

Чувство тумана в голове — когда каждое решение кажется тяжким бременем и сосредоточиться на текущей задаче очень трудно — может быть признаком эмоционального выгорания. Попробуйте посидеть спокойно и подышать в течение пяти минут — это простая медитативная практика, которая помогает уменьшить чувство стресса и подавленности.

Эмоциональная

Руководитель может почувствовать, что ему не хватает креативности, он отвлекается и не может сосредоточиться. Иногда вместо того, чтобы взаимодействовать с членами команды или выполнять поставленную задачу, он то и дело смотрит на часы. Если вдохновение пропало, это не обязательно означает, что работа потеряла смысл — возможно, было бы полезно осознанно восстановить связь с тем, что вы делаете.

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Вместо того чтобы сосредотачиваться на мелких стрессах повседневной жизни, возьмите дневник и напишите о том, как ваша работа влияет на общую картину. Подумайте о том, почему вы взяли на себя эту роль и как вы можете использовать ее, чтобы помочь другим. Перечитывайте эту запись всякий раз, когда почувствуете, что перегораете.

Также сконцентрируйтесь на том, чтобы создать сеть контактов за пределами работы. Общение с друзьями и близкими помогает ослабить эмоциональное бремя и создать баланс в жизни.

Как снизить выгорание руководителей

Эти советы помогут сократь риск.

Верните себе контроль

Доктор Жаклин Керр советует следить, как часто вы соглашаетесь и отказываетесь, и научиться говорить «нет», не испытывая чувство вины. Обращайте внимание, какую изматывающую работу вы выполняете из чувства долга, и постарайтесь перестать это делать. Основывайте свою работу на задачах, приносящих вам энергию.

Используйте метод STOP

Дженис Литвин, специалист по благополучию на рабочем месте, рекомендует запомнить следующую последовательность.

S — Stop (остановитесь),

T — Take a breath (сделайте вдох),

O — Observe (осмотритесь),

P — Proceed (продолжайте).

Когда вы ловите себя на том, что у вас возникают негативные чувства и мысли, постарайтесь прерваться и спросить себя: «Оправдывает ли эта ситуация такую степень тревоги?». А если этого не произойдет, постарайтесь подумать о чем-то более здоровом.

Переоцените соответствие

Часто людям приходится увольняться с работы, потому что эмоциональное выгорание вызвано культурой и ожиданиями компании.

Очень важно найти то, что лучше соответствует вашим ценностям. Однако доктор Керр советует сначала попробовать «тихое увольнение», чтобы дать себе возможность перестроиться и восстановиться перед поиском новой должности.

«Если вы заберете с собой склонность к эмоциональному выгоранию, вы снова перегорите», — говорит она.

Помощь работодателей

По словам доктора Мерти, трудности эмоционального характера проявляются у отдельных людей, но среди их причин система работы на рабочем месте. Компании должны поддерживать менеджеров в предотвращении эмоционального выгорания и восстановлении после него, «вместо того, чтобы указывать пальцем на отдельных людей, чтобы они сами справлялись со стрессом», — говорит доктор Керр.

Организации могут предотвратить эмоциональное выгорание руководителей, предлагая им субсидии на услуги консультантов, который помогают сотрудникам расставлять приоритеты в потребностях и устанавливать границы. Также можно договориться об ограничении времени совместной работы, чтобы избежать перегрузки совещаниями, или предложить четырехдневную рабочую неделю.

Национальная академия медицины предлагает организациям привязывать благополучие к KPI (ключевому показателю эффективности), обеспечивая культуру обучения и поддержки, от зала заседаний до комнаты отдыха.

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