Как управлять активами во время глобальной рецессии

Вспышка COVID-19 пошатнула финансовую стабильность многих людей, в том числе владельцев акций и других активов. Тим Деннинг, бизнес-консультант и блогер с бэкграундом в финансах, дал 11 советов, которые помогут сохранить деньги.

Сначала отметим, что деньги можно поместить в одно из указанных ниже мест и во время рецессии управление финансами сводится к перераспределению капитала между ними.

Кошелек

Банк

Золото

Цифровые активы

Акции

Облигации

Недвижимость

Отбрасывайте эмоции

Не стоит принимать решения, основанные на эмоциях: сейчас сильнее всего проявляется страх, а он худший помощник в управлении финансами, потому что заставляет думать нерационально. Если чувствуете, что вас захлестывают эмоции, то просто ничего не делайте. Выключите новости и дайте себе успокоиться. Отсутствие действий — крайне недооцененная стратегия в кризисные периоды.

Откажитесь от продажи активов

Кризисы заставляют забыть одну простую вещь: вы теряете деньги, только если продаете активы. Временно откажитесь от этого, ведь поспешное избавление от акций сведет на нет все усилия по их выбору. Чтобы вы не подумали, что я не следую своим же советам, расскажу, как обстоят мои дела:

инвестиционный портфель сократился на 40%;

всего в инвестициях я потерял более 50%.

Единственная причина, по которой я не впадаю в панику, состоит в том, что я ничего не продал. На самом деле, я поступил даже еще более дерзко: купил больше активов.

Обеспечьте себе безопасное убежище

В период рецессии безопасное убежище для инвесторов — это золото. Оно более надежно, чем деньги, ценность которых снижает инфляция. Она может возникнуть, потому что сейчас власти буквально печатают деньги, необходимые для помощи гражданам.

Сколько вложить в золото, каждый решает сам. Такие известные финансовые гуру, как Рэй Далио, рекомендуют инвестировать в этот актив 10% капитала.

Я не назвал хранение денег в банке полностью безопасным, и это может удивить. Вот в чем заключается минус этого варианта: если банк столкнется с проблемами, то использует для их решения деньги вкладчиков, которые станут его необеспеченными кредиторами. В случае разорения банка вернуть деньги можно будет только с помощью правительства. Но даже если оно решит вмешаться и помочь вкладчикам, то, опять же, сможет лишь напечатать их.

Не полагайтесь на наличные

В предыдущем пункте я дважды упомянул печатание денег, поясню это: оно снижает покупательную способность населения и усиливает неравенство, делая богатых людей богаче, а бедных — беднее.

Дело в том, что первые могут потратить наличные на покупку акций, недвижимости и других активов, которые в долгосрочной перспективе обычно растут вместе с инфляцией. Вторым же приходится тратить их на поддержание жизни. Таким образом, печатание денег съедает сбережения людей, у которых нет активов, растущих вместе с инфляцией.

Сохраняйте спокойствие

Ключом к эффективному управлению финансами во время рецессии является сохранение спокойствия, потому что тревога заставляет принимать неправильные решения. Вот несколько практических стратегий:

читайте книги не о деньгах;

погружайтесь в фильмы о других мирах;

медитируйте с помощью приложений;

глубоко дышите.

Разделяйте капитал

Хранение всех денег в одном месте — самый быстрый способ проиграть. Их перемещение между семью местами, речь о которых шла в начале, — лучшая стратегия.

В условиях рецессии акции — это рискованный актив. Это не значит, что от них нужно отказаться, но если в обычное время в них можно держать 20% капитала, то в период кризиса — 5%. Отрегулируйте процентное соотношение между разными типами активов в зависимости от ситуации: например, для семьи с детьми приоритетным будет сохранение жилья, а одинокий человек без долгов может согласиться на больший риск.

Кроме того, распределите деньги между банками. Это не раздувание паники: 2008 год показал, что они могут разоряться. Тогда банкам помогли, но сейчас это не гарантировано.

Открытие банковского счета займет несколько минут, но зато поможет сохранить сбережения. Если один из банков обанкротится, то у вас сохранится доступ к остальным деньгам.

Сейчас я пользуюсь услугами пяти банков. На телефоне установлены приложения каждого из них, чтобы я мог быстро получить доступ к деньгам и провести необходимые операции. Вряд ли это понадобится, но мне спокойнее от одного лишь осознания, что я смогу так поступить.

Заведите финансовый буфер

Во время кризиса важно помнить, что возможен самый неблагоприятный исход. Есть вероятность попасть под сокращение, потерять заказы или лишиться бизнеса. Даже интернет-платформы с публикациями могут закрыться, и маркетинговая стратегия и годы создания контента уйдут в одночасье.

Чтобы обезопасить себя на случай такого развития событий, нужно создать финансовый буфер. При этом к сумме, которая необходима для жизни во время рецессии, нужно прибавить 20%. Пусть про запас будет отложено больше денег, чем на жилье и еду. Такой буфер сможет защитить вас и вашу семью при негативном раскладе.

Находите плюсы

Есть много способов посмотреть на рецессию, в том числе оптимистический. В частности, она позволяет купить акции, которые в обычных условиях были слишком дорогими, и дает возможность запустить прибыльный бизнес.

Не фокусируйтесь на деньгах

Это прозвучит странно, но во время рецессии обладание деньгами может быть болезненным. Сложно наблюдать за тем, как капитал тает на глазах, но сейчас лучше отвлечься от этих мыслей, иначе они могут превратиться в навязчивую идею.

При необходимости ограничьтесь наличными

У обладания наличными во время рецессии есть свои преимущества. Если вы не знаете, что делать, не рискуйте и управляйте только ими. Храните их самостоятельно или распределите по нескольким банкам.

Помогите окружающим

Многие люди сейчас нуждаются в помощи. Для таких авторов, как я, рецессия — это возможность поделиться знаниями. В моем случае это область финансов, которой я посвятил годы, но до настоящего момента не видел способа применить эту информацию.

Доход от инвестиций можно воспринимать как инструмент, позволяющий поддерживать окружающих и заниматься делом, которое вам по душе.

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