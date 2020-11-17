Как выбрать направление для инвестиций: совет от миллиардера Марка Кьюбана

Запуск собственного бизнеса или открытие франшизы — рискованный шаг, поэтому необходимо продумать каждую его деталь. Если вы все еще не уверены, куда стоит вкладывать деньги, воспользуйтесь этим советом от миллиардера-предпринимателя Марка Кьюбана.

Марк Кьюбан — американский миллиардер, предприниматель и владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks. Он был членом жюри в телешоу Shark Tank, на котором предприниматели представляют свои идеи инвесторам, и вложился в более чем 80 стартапов. Сейчас его состояние оценивается в $4,3 млрд. Как ему это удалось? Секрет его инвестиционной стратегии в так называемой «силе знаний».

Полагайтесь на свои знания и интересы

До прихода в Shark Tank Марк Кьюбан развивал бизнес в наиболее интересных и знакомых ему областях, таких как технологии, медиа и спорт.

После увольнения с должности продавца компьютерной техники, Кьюбан основал компанию MicroSolutions, которая занималась перепродажей программного обеспечения и системной интеграцией. Благодаря его навыкам в области продаж и знаниям технологий в течение семи лет компания достигла годового дохода в размере $30 млн. Затем Кьюбан продал MicroSolutions, став миллионером в 32 года.

Позже Кьюбан реализовал в бизнесе свой интерес к спорту: он стал сооснователем спортивную радиосеть, которая затем превратилась в компанию Broadcast.com. В 1999 году она была продана за $5,7 млрд — сумму, превышающую ее годовой доход на тот момент почти в 57 раз.

В 2000 году Кьюбан приобрел контрольный пакет акций баскетбольной команды Dallas Mavericks за $285 млн. В настоящее время франшиза, находящаяся под его управлением, оценивается более чем в $2,3 млрд.

Все эти события объединяет одна простая деталь: Кьюбан использовал свои знания и интересы для развития бизнеса.

Если вы ищете источник дополнительного заработка, планируете приобрести франшизу или инвестировать в стартапы через краудфандинговые платформы, выберите интересное направление и используйте свои знания для развития и достижения конкурентного преимущества.

Изучайте новую информацию и тенденции

Даже если у вас нет опыта, вы сможете добиться успеха, регулярно изучая новую информацию. Вот несколько советов, которых стоит придерживаться.

Регулярно усваивайте новую информацию. Как отмечает Кьюбан, знания помогают вывести самого себя и свой бизнес на совершенно новый уровень.

Как отмечает Кьюбан, знания помогают вывести самого себя и свой бизнес на совершенно новый уровень. Тренируйте мозг, изучая сложную информацию. Исследование Гентского университета показало, что изучение сложной информации, например иностранного языка, помогает замедлить болезнь Альцгеймера. А решение сложных проблем повышает психологическую устойчивость, необходимую каждому предпринимателю.

Исследование Гентского университета показало, что изучение сложной информации, например иностранного языка, помогает замедлить болезнь Альцгеймера. А решение сложных проблем повышает психологическую устойчивость, необходимую каждому предпринимателю. Будьте в курсе последних тенденций в отрасли. Рынки постоянно развиваются и изменяются, а новые возможности для бизнес-решений появляются каждый день. Важно не только владеть какой-либо информацией, но и узнавать новости быстрее других.

Для хорошего старта в бизнесе нужны знания и навыки. Однако чтобы окупить инвестиции, необходимо постоянно искать возможности и учиться новому.

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