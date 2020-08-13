Что делать, если окружающие не хотят носить маску во время пандемии

Если среди них оказались ваши близкие, переубедить их может быть непросто. Специалист по межгрупповым отношениям Родольфо Мендоса-Дентон и конфликтолог Лори Вейнгарт считают, что такие беседы могут проходить очень напряженно. Вот несколько советов, которые помогут провести разговор без неприятных последствий.

Заболеваемость коронавирусом в США продолжает расти, поэтому гражданам предписано соблюдать защитные меры: следить за социальной дистанцией, мыть руки как можно чаще и носить маски. Доказано, что эти правила помогают снизить уровень заражения COVID-19, но далеко не все готовы им следовать — недавний опрос Gallup показал , что 18% американцев не носят маску или делают это только в редких случаях.

Как договариваться с друзьями и родственниками

За время пандемии люди соскучились по нормальной жизни, а в сложные времена особенно важно сохранять связь с близкими. При этом нужно понимать, что некоторые способы общения теперь могут быть опасны. Если вы собираетесь соблюдать социальную дистанцию, заранее в уважительном ключе обсудите свои ожидания со всеми участниками встречи. А если выбрать заведение, сотрудники которого сами следят за соблюдением правил, вам не придется выступать в роли ментора.

«Когда вы уже пришли в бар или на вечеринку, договариваться немного поздно, — считает Мендоза-Дентон. — Я бы посоветовал обсудить правила до того, как вы там оказались. Если прийти к соглашению не удается, можно на какое-то время отказаться от подобных мероприятий».

Люди реагируют на происходящее с учетом своего опыта и индивидуальных особенностей. Возможно, кто-то из ваших близких не захочет носить маску или соблюдать социальную дистанцию. Вейнгарт, профессор организационного поведения и теории в бизнес-школе Теппер Университета Карнеги-Меллон, считает, что понимание причин такого поведения поможет лучше справляться с напряженными ситуациями:

«На первый взгляд кажется, что суть конфликта в том, нужно носить маску или нет, но на самом деле это противостояние между позициями «Готовы ли вы заботиться обо мне и моей безопасности?» и «Уважаете ли вы мой выбор?»».

Без должного обсуждения эти противоречия могут приводить к серьезному непониманию: «Эта проблема будет сохраняться до тех пор, пока участники конфликта не договорятся о каких-то общих правилах».

Специалисты советуют начинать сложные беседы — особенно, с близкими — в спокойные моменты, когда люди не занимают оборонительную позицию. «Требуется определенный навык, чтобы проявлять в диалоге эмпатию и вызывать ее в ответ. Очень важно выбирать подходящее время для разговора», — объясняет Мендоза-Дентон, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли.

Если вы хотите откровенно поговорить с друзьями, обратите внимание на свой тон. «Разговаривайте спокойно, чтобы не обострять ситуацию, но при этом формулируйте свое мнение достаточно четко», — объясняет Вейнгарт.

Не стоит опасаться разговора с близкими, особенно, если вам уже удавалось договариваться о чем-то в прошлом: исследования показывают, что люди часто недооценивают готовность окружающих к открытому и честному общению.

Как обсуждать правила с коллегами

По мере возвращения в офисы все больше людей будут вести подобные разговоры с коллегами. В этом случае Вейнгарт советует сохранять позитивный настрой, использовать активное слушание и принимать во внимание общие цели. Если вы заметили, что ваш коллега не носит маску и не слишком часто моет руки, не следует сразу критиковать его — это не вызовет ничего, кроме защитной реакции. Общайтесь в нейтральном тоне — возможно, он просто увлекся рабочими задачами и в какой-то момент забыл о карантинных мерах. Избегайте слов вроде «должен» и «следует» — вместо этого попробуйте вызвать сочувствие. Например, вы можете рассказать, что находитесь в группе риска или живете с людьми, для которых заражение может быть особенно опасным.

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«Не нужно указывать на чьи-то ошибки или обвинять окружающих в безответственности. Принимайте во внимание тот факт, что ваше мнение по ряду вопросов может отличаться», — напоминает Вейнгарт.

Отправной точкой для бесед с коллегами может быть стремление к общим целям — например, «оставаться здоровыми» или «остановить распространение вируса». Беседы с несогласными лучше проводить один на один, чтобы давление коллектива не превратило ситуацию в спор.

В крайнем случае можно обратиться к руководству — особенно, если в организации уже установлены четкие правила. «Вы можете озвучить свое беспокойство один раз, но если это ничего не меняет — можно смело обращаться к администрации. У каждого человека есть право на защиту», — считает Мендоза-Дентон.

Чтобы снизить риск конфликтов и неловких ситуаций между сотрудниками, руководству следует продумать правила безопасности при открытии рабочего пространства после самоизоляции и регулярно напоминать о них сотрудникам.

«Размещение вывесок в офисе может на первый взгляд показаться глупой и избыточной мерой, но это работает. Увидев табличку возле своего рабочего места, сотрудник в очередной раз вспомнит, что нужно помыть руки или надеть маску», — объясняет Вейнгарт.

Как обращаться к незнакомцам в общественных местах

В разных штатах действуют разные правила, поэтому общественные места могут выглядеть небезопасно. При посещении магазинов и кафе эксперты советуют обращать внимание на те аспекты, которые вы можете контролировать. Например, встретив человека без маски, вы можете один раз вежливо напомнить ему о принятых правилах. Если это не помогло, не нужно развязывать спор — вместо этого лучше обратиться к менеджеру. «Именно администрация заведения должна обеспечивать соблюдение правил социального дистанцирования», — напоминает Мендоза-Дентон.

Если ваш разговор с незнакомцем переходит границы вежливой беседы, задумайтесь о том, так ли важно вам находиться в этом магазине или парке? Может, лучше заглянуть за нужным товаром в другой день?

«В продуктовом магазине нет ничего такого, что не может подождать до завтра, — считает Вейнгарт. — Иногда полезнее уйти, чтобы избежать столкновения».

Окружающие могут принимать непонятные или противоречащие вашим принципам решения. Ваша задача в этой ситуации — защищать собственное здоровье и приоритеты.

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