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Что делать, если окружающие не хотят носить маску во время пандемии

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Заболеваемость коронавирусом в США продолжает расти, поэтому гражданам предписано соблюдать защитные меры: следить за социальной дистанцией, мыть руки как можно чаще и носить маски. Доказано, что эти правила помогают снизить уровень заражения COVID-19, но далеко не все готовы им следовать — недавний опрос Gallup показал, что 18% американцев не носят маску или делают это только в редких случаях.

Если среди них оказались ваши близкие, переубедить их может быть непросто. Специалист по межгрупповым отношениям Родольфо Мендоса-Дентон и конфликтолог Лори Вейнгарт считают, что такие беседы могут проходить очень напряженно. Вот несколько советов, которые помогут провести разговор без неприятных последствий.

Что делать, если окружающие не хотят носить маску во время пандемии

Как договариваться с друзьями и родственниками

За время пандемии люди соскучились по нормальной жизни, а в сложные времена особенно важно сохранять связь с близкими. При этом нужно понимать, что некоторые способы общения теперь могут быть опасны. Если вы собираетесь соблюдать социальную дистанцию, заранее в уважительном ключе обсудите свои ожидания со всеми участниками встречи. А если выбрать заведение, сотрудники которого сами следят за соблюдением правил, вам не придется выступать в роли ментора.

«Когда вы уже пришли в бар или на вечеринку, договариваться немного поздно, — считает Мендоза-Дентон. — Я бы посоветовал обсудить правила до того, как вы там оказались. Если прийти к соглашению не удается, можно на какое-то время отказаться от подобных мероприятий».

Люди реагируют на происходящее с учетом своего опыта и индивидуальных особенностей. Возможно, кто-то из ваших близких не захочет носить маску или соблюдать социальную дистанцию. Вейнгарт, профессор организационного поведения и теории в бизнес-школе Теппер Университета Карнеги-Меллон, считает, что понимание причин такого поведения поможет лучше справляться с напряженными ситуациями:

«На первый взгляд кажется, что суть конфликта в том, нужно носить маску или нет, но на самом деле это противостояние между позициями «Готовы ли вы заботиться обо мне и моей безопасности?» и «Уважаете ли вы мой выбор?»».

Без должного обсуждения эти противоречия могут приводить к серьезному непониманию: «Эта проблема будет сохраняться до тех пор, пока участники конфликта не договорятся о каких-то общих правилах».

Специалисты советуют начинать сложные беседы — особенно, с близкими — в спокойные моменты, когда люди не занимают оборонительную позицию. «Требуется определенный навык, чтобы проявлять в диалоге эмпатию и вызывать ее в ответ. Очень важно выбирать подходящее время для разговора», — объясняет Мендоза-Дентон, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли.

Если вы хотите откровенно поговорить с друзьями, обратите внимание на свой тон. «Разговаривайте спокойно, чтобы не обострять ситуацию, но при этом формулируйте свое мнение достаточно четко», — объясняет Вейнгарт.

Не стоит опасаться разговора с близкими, особенно, если вам уже удавалось договариваться о чем-то в прошлом: исследования показывают, что люди часто недооценивают готовность окружающих к открытому и честному общению.

Как обсуждать правила с коллегами

По мере возвращения в офисы все больше людей будут вести подобные разговоры с коллегами. В этом случае Вейнгарт советует сохранять позитивный настрой, использовать активное слушание и принимать во внимание общие цели. Если вы заметили, что ваш коллега не носит маску и не слишком часто моет руки, не следует сразу критиковать его — это не вызовет ничего, кроме защитной реакции. Общайтесь в нейтральном тоне — возможно, он просто увлекся рабочими задачами и в какой-то момент забыл о карантинных мерах. Избегайте слов вроде «должен» и «следует» — вместо этого попробуйте вызвать сочувствие. Например, вы можете рассказать, что находитесь в группе риска или живете с людьми, для которых заражение может быть особенно опасным.

 

Фото: Unsplash

«Не нужно указывать на чьи-то ошибки или обвинять окружающих в безответственности. Принимайте во внимание тот факт, что ваше мнение по ряду вопросов может отличаться», — напоминает Вейнгарт.

Отправной точкой для бесед с коллегами может быть стремление к общим целям — например, «оставаться здоровыми» или «остановить распространение вируса». Беседы с несогласными лучше проводить один на один, чтобы давление коллектива не превратило ситуацию в спор.

В крайнем случае можно обратиться к руководству — особенно, если в организации уже установлены четкие правила. «Вы можете озвучить свое беспокойство один раз, но если это ничего не меняет — можно смело обращаться к администрации. У каждого человека есть право на защиту», — считает Мендоза-Дентон.

Чтобы снизить риск конфликтов и неловких ситуаций между сотрудниками, руководству следует продумать правила безопасности при открытии рабочего пространства после самоизоляции и регулярно напоминать о них сотрудникам.

 «Размещение вывесок в офисе может на первый взгляд показаться глупой и избыточной мерой, но это работает. Увидев табличку возле своего рабочего места, сотрудник в очередной раз вспомнит, что нужно помыть руки или надеть маску», — объясняет Вейнгарт.

Как обращаться к незнакомцам в общественных местах

В разных штатах действуют разные правила, поэтому общественные места могут выглядеть небезопасно. При посещении магазинов и кафе эксперты советуют обращать внимание на те аспекты, которые вы можете контролировать. Например, встретив человека без маски, вы можете один раз вежливо напомнить ему о принятых правилах. Если это не помогло, не нужно развязывать спор — вместо этого лучше обратиться к менеджеру. «Именно администрация заведения должна обеспечивать соблюдение правил социального дистанцирования», — напоминает Мендоза-Дентон.

Если ваш разговор с незнакомцем переходит границы вежливой беседы, задумайтесь о том, так ли важно вам находиться в этом магазине или парке? Может, лучше заглянуть за нужным товаром в другой день?

«В продуктовом магазине нет ничего такого, что не может подождать до завтра, — считает Вейнгарт. — Иногда полезнее уйти, чтобы избежать столкновения».

Окружающие могут принимать непонятные или противоречащие вашим принципам решения. Ваша задача в этой ситуации — защищать собственное здоровье и приоритеты.

Источник.

Изображение на обложке: Amiit / Shutterstock

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