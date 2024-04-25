Матрица Ансоффа: что это, как построить и использовать стратегию проникновения в бизнесе

Матрица Ансоффа — широко используемый инструмент стратегического планирования, который помогает определиться со стратегией компании в зависимости от выбранного рынка и продукта. Простота инструмента позволяет с легкостью использовать его в самых разных ситуациях для бизнеса, заинтересованного в росте.
Содержание
- Что такое матрица Ансоффа?
- Что матрица дает бизнесу?
- Понятие и история матрицы Ансоффа
- Стратегии в концепции Ансоффа
- Структура и построение матрицы Ансоффа
- Какую стратегию выбрать бизнесу?
- Недостатки матрицы
Что такое матрица Ансоффа?
Матрица Ансоффа — инструмент, который обычно используется, чтобы определить стратегию по расширению бизнеса со старым или новым продуктом на старом или новом рынке.
Стратегическая бизнес-матрица Ансоффа также называется матрицей товар-рынок, поскольку она фокусируется именно на этих двух параметрах ведения бизнеса.
Обычно на горизонтальной оси матрицы расположен товар, а на вертикальной — рынок. На пересечении новых и старых товаров и рынков находятся четыре ключевые позиции, стратегии по расширению бизнеса.
Рассмотрим уровни риска в порядке возрастания:
- Проникновение на рынок. Расширение бизнеса на рынке с помощью имеющегося продукта.
- Развитие рынка. Масштабирование с помощью старого продукта на новом рынке. Эта опция более трудная и рискованная, чем первая.
- Развитие продукта. Ситуация, в которой новый продукт выводится на имеющийся рынок. Стратегия Ансоффа требует разработки товара и также сопряжена с немалыми рисками.
- Диверсификация. Вывод нового продукта на новый рынок. Считается самой рискованной ситуацией из матрицы Ансоффа.
Стратегии выбираются в зависимости от имеющихся и потенциальных рынков и товаров, а также с учетом особенности стратегии: некоторые бизнесы предпочтут избежать диверсификации из-за связанных с ней рисков.
Что матрица дает бизнесу?
Матрица Игоря Ансоффа позволяет бизнесу определиться с тем, как расти. Каждая из четырех возможностей в матрице соответствует стратегии, из которых можно выбрать в зависимости от нужд и особенностей. Матрица Ансоффа весьма универсальна и пользуется популярностью как в небольших, так и в крупных компаниях.
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Для лучших результатов имеет смысл использовать несколько аналитических инструментов сразу,. например, SWOT-анализ, который покажет сильные и слабые стороны бизнеса. Вооружившись несколькими методами оценки бизнеса и его потенциала, можно принимать стратегические решения о его будущем.
Понятие и история матрицы Ансоффа
Американец русского происхождения Игорь Ансофф (1918–2002 годы), был математиком и экономистом, который стремился использовать свои знания для решения бизнес-задач. Он является основоположником стратегического менеджмента.
Концепция стратегического менеджмента Ансоффа считается одной из первых попыток развить стратегический подход к бизнесу. Матрица Ансоффа была создана в 1957 году, опубликована в журнале Harvard Business Review, и с тех пор остается важной частью ведения бизнеса в разных странах.
Матрицу также можно найти в книге Ансоффа под названием «Корпоративная стратегия», которая была опубликована в 1965 году.
Стратегии в концепции Ансоффа
Стратегическая матрица Ансоффа позволяет выбрать основное направление, в котором бизнес может расти, но у всех стратегий матрицы есть множество вариаций. Каждая из четырех стратегий в матрице роста Ансоффа может выглядеть по-разному, даже если их выберут похожие компании.
- Стратегия проникновения на рынок — это наименее рискованная и хорошо распространенная стратегия. Ее цель — взять имеющийся продукт на существующем рынке и начать больше его продавать. Этого можно добиться разными методами, например, при помощи рекламы, программ лояльности, апгрейда товара или снижения его стоимости.
- Стратегия развития рынка подразумевает захват доли на новом рынке. Это труднее, чем работать на старом рынке, а, значит, и рискованнее. Стратегия включает в себя расширение ЦА и запуск продаж в других регионах, в том числе и на международной арене.
- Стратегия развития товара считается более рискованной и затратной, чем захват нового рынка. Эта стратегия подразумевает изменение текущих товаров, расширение ассортимента, создание новых моделей старых товаров. Именно поэтому считается, что этот метод хорошо подходит компаниям, которые занимаются технологиями и техникой.
- Стратегия диверсификации — самая рискованная из всех четырех стратегий матрицы Ансоффа, но в случае успеха она должна быть весьма прибыльной и стратегически значимой. Эту стратегию также имеет смысл использовать, если рост бизнеса в текущих условиях уже невозможен и если текущие стратегии себя исчерпали. Есть несколько форм этой стратегии — горизонтальная, вертикальная, концентрическая, конгломератная.
Матрица развития Ансоффа дает лишь общие рекомендации о том, в каком направлении двигаться. Она оставляет достаточно места для творчества, и эта гибкость — важный плюс матрицы Ансоффа. Анализ возможностей с ее помощью позволяет найти верный путь для каждого конкретного бизнеса.
Структура и построение матрицы Ансоффа
Для выбора стратегии матрицы роста Ансоффа нужно построить саму матрицу или воспользоваться готовым шаблоном.
Начните с двух осей.
- На горизонтальной оси находится товар: сначала старый, потом новый.
- На вертикальной оси находится рынок, тоже сначала старый, а затем новый.
Распишите возможности для расширения бизнеса с рынками и товарами и определите наиболее подходящую стратегию.
Какую стратегию выбрать бизнесу?
Решение о выборе стратегии принимается после внимательного анализа матрицы Ансоффа. Стратегии должны отвечать требованиям бизнеса и его возможностям, а также вашей готовности идти на риски.
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В отношении матрицы возможностей Ансоффа стратегию можно выбирать неоднократно. Ваш бизнес развивается и изменяется, для него открываются новые горизонты как в рынках, так и в продукции. Поэтому матрицей лучше пользоваться регулярно. Каждый раз, когда речь заходит о росте бизнеса, имеет смысл заполнить матрицу, чтобы понять, какие варианты существуют.
Недостатки матрицы
Матрица Ансоффа — это отличный инструмент, но разумеется, он не идеален. В чем ее недостатки?
- Не хватает деталей. Матрица не учитывает огромное количество факторов, которые могут повлиять на стратегию компании, например, глобальную экономическую ситуацию или геополитику. Чтобы принять во внимание такие факторы, потребуется другая бизнес-матрица, например, PEST-анализ.
- Инструмента недостаточно для принятия стратегических решений. В реальной жизни потребуется использовать другие матрицы и учитывать больше факторов.
- Матрице Ансоффа уже более 65 лет. Конечно, её эффективность доказана годами и даже десятилетиями, но новый век требует новых методов, которые лучше подходят к современным реалиям.
Фото на обложке: Unsplash
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