Учимся на чужих ошибках: почему бизнес McDonald’s провалился в Исландии

В 2009 году сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s закрыла все свои точки в Исландии. Несмотря на изначальный успех бренд не сумел выжить в этой стране — разбираемся, что же пошло не так.

У McDonald’s более 37 тысяч ресторанов в 120 странах. Стоимость бренда оценивается в $126 миллиардов и сеть ресторанов быстрого питания постоянно расширяется, открывая сотни новых точек ежегодно.

Но в Исландии компания не обрела такого успеха. В 2009 году она решила закрыть все свои рестораны в стране. Почему же McDonald’s ушел из Исландии? Давайте разберемся.

Причина № 1: пропал стартовый хайп вокруг бренда

В 1993 году компания McDonald’s открыла свой первый ресторан в Исландии и встретила очень положительную реакцию местных жителей. Ажиотаж был такой, что даже тогдашний премьер-министр Дэвид Оддсон зашел туда купить бургер.

Об открытии ресторана писали во всех новостях. Люди стояли в очередях, чтобы попробовать зарубежного фастфуда. Ну, а почему бы и нет, раз там побывал даже премьер-министр?

Выход McDonald’s на исландский рынок также означал, что страна избавилась от статуса изолированного региона. Правительство и народ желали идти навстречу глобальному рынку.

Но через некоторое время McDonald’s всем надоел. Тем более потом в стране открылось несколько ресторанов Burger King и KFC, которые заняли свою нишу. McDonald’s стал очередным фастфуд-рестораном и изначальный энтузиазм попросту пропал.

Причина №2: глобальный экономический кризис вывел многие компании из бизнеса

От кризиса 2008 года пострадали многие страны и компании всячески пытались выжить. По Исландии он ударил очень сильно — там не только обрушился рынок акций, но и закрылись три крупнейших банка страны. Большинство местных бизнесов было на грани банкротства, а люди очень недовольны. Возможно, именно поэтому руководители McDonald’s решили закрыть бизнес в стране.

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Причина №3: из-за скачка курса валют сильно выросла цена импортных продуктов

Во время экономического кризиса сильно упала стоимость официальной валюты страны — исландской кроны. Очевидно, что особенности географического положения Исландии не благоволят выращиванию ингредиентов для бургеров, поэтому приходилось использовать импортные продукты.

Раньше поставщиком этих ингредиентов была Германия, но из-за большой разницы в валютах стоимость импорта стала слишком высокой.

Причина №4: прибыль упала (несмотря на повышение цен)

McDonald’s не могла добиться желаемой прибыли в Исландии. Компания повысила цены на свои продукты, но хоть это не отпугнуло посетителей, все равно выручка была очень маленькой. Как сказал Джон Гардар Огмундсон, активно участвовавший тогда в развитии сети ресторанов McDonald’s в стране: «Килограмм лука, привезенного из Германии, мы покупали по цене бутылки хорошего виски».

Причина №5: McDonald’s нужно было лучше контролировать свои финансы

2008 был тяжелым годом в плане экономики. Но компании, умеющие грамотно распоряжаться своими деньгами, смогли его пережить. Некоторые из них обратились к традиционным займам от местных кредитных учреждений, а не банков. Вероятно, McDonald’s решила просто положиться на финансовую поддержку банков — а они развалились во время кризиса.

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Мы любим статьи о том, как какая-то компания заработала $10 миллионов или продала более 100 тысяч единиц товара. Но истории неудач так же важны, как и истории успеха.

McDonald’s, один из самых мощных брендов, потерпел неудачу в Исландии как из-за внешних обстоятельств, так и из-за внутренних проблем. Примерно то же самое произошло и со Starbucks в Австралии — и для владельцев бизнеса важно извлечь уроки из опыта этих крупных компаний.

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