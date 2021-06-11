MeaTech 3D подала патент на печать культивированного мяса

Стартап в области биопечати MeaTech 3D подал заявку на патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США. По мнению стартапа, это позволит ему значительно улучшить процесс производства культивированного мяса.

Израильская компания MeaTech 3D с 2018 года разрабатывает метод печати культивированного мяса на 3D-биопринтере. В своей основе технология напоминает ту, что используют и другие современные компании.

Клетки извлекаются из животного (без вреда для него) и отправляются в биореакторы.

Там они размножаются, а затем делятся на различные типы клеток, такие как жир и мышцы.

Однако в отличие от других, MeaTech 3D также использует биочернила. Они формируются из указанных выше типов клеток (мышцы и жир) и укрепляющего материала. Согласно описанию компании, при печати биочернила ‎«собирают клетки так, как они организованы в обычном куске мяса». Затем распечатанный продукт инкубируется, чтобы сформировать ткань, а после становится полноценный куском мяса, который отправляется потребителю.

На данный момент стейки MeaTech 3D не найти на полках магазинов. Пока компания распечатала только мясную прослойку, напоминающую карпаччо, и она значительно тоньше, чем обычный стейк рибай. Вероятно, прежде чем она поступит в продажу, пройдут еще годы. Недавно компания объявила о планах открыть предприятие для тестового производства, которое может ускорить этот процесс.

Основным конкурентом MeaTech 3D в этой сфере является Aleph Farms, также расположенная в Израиле. Ранее в этом годе Aleph Farms сообщила о том, что разработала метод 3D-печати искусственного стейка рибей. В то же время другие компании больше сосредоточены на неструктурированном мясе, таком как фарш, наггетсы и котлеты.

По словам MeaTech 3D, поданный патент предоставит компании больше контроля над процессом печати и повысит его скорость, а также позволит увеличить разнообразие чернил. Но конечная цель, конечно, состоит в том, чтобы улучшить производство в целом, чтобы сделать возможным создание целых кусков искусственного мяса.

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