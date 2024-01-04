Люди в Web3, за которыми стоит следить в 2024 году — отчет Messari

Основатель аналитической компании Messari Райан Селкис составил список людей, которые, как он считает, могут сделать что-то значимое для криптоиндустрии в 2024 году. Смотрим, запоминаем и делаем пометки.

Одна из главных аналитических компаний в Web3 Messari выпустила свой ежегодный отчет Theses 2024 под авторством кофаундера Райана Селкиса. 193-страничный документ отражает результаты исследований в области криптовалют, блокчейна, DAO и инвестиций. В этом материале мы рассмотрим главу, посвященную известным людям в Web3, которые могут сыграть большую роль в формировании индустрии в 2024 году.

Содержание:

Ларри Финк (BlackRock) и Кэтрин Вуд (ARK Invest)

В 2023 году одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock анонсировала запуск биржевого фонда (ETF) для биткоина. Это откроет институциональным инвесторам доступ к торговле первой криптовалютой и потенциально станет главным событием для индустрии в наступающем году.



CEO BlackRock Ларри Финк за пять лет прошел путь от резкого криптоскептика до инвестора, который публично восхищается биткоином и призывает вкладываться в него. Эта история имеет все шансы вдохновить и других критиков криптовалют.



Впрочем, BlackRock не первыми додумались оставить заявку на ETF для биткоина. Их опередила компания ARK Invest с Кэтрин Вуд во главе. Власти США должны рассмотреть заявку ARK не позднее чем 10 января, а значит, внимание институциональных инвесторов, может достаться не BlackRock, а тому, кто первым занял место.

Джереми Аллейр и Данте Диспарт (Circle)

Эмитент стейблкоина USDC компания Circle планирует выход на IPO в 2024 году. Хотя по капитализации и количеству пользователей эта криптовалюта и проигрывает конкуренту в лице Tether, у топ-менеджеров Джереми Аллейра и Данте Диспарта все еще есть шансы повернуть историю в нужное для них русло.



Circle давно выстраивала цепочку прочных связей и контактов в правительстве США. Джереми Аллейр и Данте Диспарт были неоднократно замечены в компании политиков, банкиров и регуляторов. Вполне вероятно, что компания получит выгоду от грядущих крупных изменений в регулировании криптоиндустрии, которые готовит администрация Байдена.

Кристин Смит (The Blockchain Association) и Майкл Каркайз (Fair Shake PAC)

В 2023 году торговая ассоциация The Blockchain Association смогла объединить враждующие политические фракции и пролоббировать несколько важных для криптоиндустрии решений. TBA и ее CEO Кристин Смит выступает единым голосом от мира Web3 в правительстве США, продвигая криптоповестку и блокируя ограничивающие законы.

Параллельно с этим свой вклад в защиту интересов криптоинвесторов вносит и Майкл Каркайз, управляющий комитетом политических действий (PAC) под названием Fair Shake. Его организация объединяет взносы членов и жертвует эти средства на кампании за или против кандидатов, инициативы по голосованию и разработку законов. В 2023 году Fair Shake удалось привлечь новых инвесторов, которые в увеличили объем собранных средств почти в 10 раз.

Сенатор Элизабет Уоррен

В администрации Байдена, а также среди сотрудников финансовых регуляторов США присутствует множество криптоскептиков. Эти люди искренне верят, что индустрия приносит обществу больше вреда, чем потенциальной пользы. Наиболее открыто свою враждебность показывает сенатор Элизабет Уоррен.

В окружении президента США трудно найти регулятора или комитет, не связанный с Уоррен и ее помощниками. В этой «сети контактов» есть такие люди как глава комиссии по ценным бумагам Гарри Генслер, заместитель министра финансов Уолли Адейемо и заместитель директора Национального экономического совета Джон Доненберг. Все они — часть сложного и эффективного плана Элизабет Уоррен по формированию негативного отношения к криптовалюте в правительстве США.

Илон Маск

Будущее X может быть под вопросом из-за бойкота рекламодателей, но сложно отрицать, что покупка компании Twitter Илон Маском стала переломным моментом в истории криптовалют. Платформа восстановила аккаунты сразу несколько крупных инфлюенсеров и дала им площадку для трансляции своего мнения без страха блокировки.

Один из тех, кто воспользовался преимуществами X, — предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Как и Илон Маск, он верит в биткоин и даже позволяет себе высказывания вроде этого: «Мой политический курс гарантирует яркое будущее криптовалюты». Рамасвами послужил примером для других американских политиков, которые также стали высказываться против регулирования индустрии (например, Рон Десантис), и все благодаря покупке Twitter Илоном Маском.

Майкл Зонненшайн и Крейг Салм (Greyscale)

Пока дела у остальной части Digital Currency Group складываются далеко не лучшим образом, ее дочерняя компания Greyscale успешно запускает новые продукты под руководством CEO Майкла Зонненшайна: LINK, GBTC, ETHE. Этот год Greyscale заканчивает с общей рыночной стоимостью инвестиций в $35 млрд.

Более того, во многом благодаря работе вице-президента по юридическим вопросам Крейга Салма компания смогла выиграть несколько крупных судебных дел и даже оспорить решение комиссии по ценным бумагам США.

Ник Картер и Мэтт Уолш (Castle Island Ventures)

Генеральный партнер венчурной компании Castle Island Ник Картер получил широкую известность после публикации расследования Choke Point 2.0 о плане властей США отрезать или сильно ограничить доступ криптоиндустрии к американской банковской системе. Помимо этого, в 2023 году Картер разработал децентрализованную программу вознаграждения для тех, кто помогал искать несовпадения и ошибки в официальных цифрах касательно спонсирования израильско-палестинского конфликта.

Не отставая от коллеги, сооснователь Castle Island Мэтт Уолш выпустил расследование о компании Prometheus, которая получала поблажки от комиссии по ценным бумагам, не имея при этом реального объема торгов. Уолш также был одним из первых, кто забил тревогу по поводу налогового правила SAB 121, разработанного с целью отгородить Уолл-стрит от инвестиций в криптовалюты.

Лукас Фогельсанг (Centrifuge), Денелл Диксон (Stellar) и Кристин Мой (Apollo)

Когда речь идет о преодолении разрыва между Уолл-стрит и криптовалютными стартапами, именно компании Centrifuge, Stellar и Apollo первыми приходят на ум.

Centrifuge Лукаса Фогельсанга — один из лидеров в токенизации реальных активов: у нее самая высокая капитализация среди конкурентов, самая большая доля рынка по объему выданных частных кредитов и самое низкое соотношение дефолтов к активным кредитам.

Денелл Диксон и ее Stellar смогли завоевать интерес финансовых учреждений, которые рассматривают проект как безопасную площадку для экспериментов с токенизированными активами.

Кристин Мой ранее возглавляла блокчейн-команду JPMorgan, а сейчас руководит стратегией в области криптовалют, данных и искусственного интеллекта в инвестиционной компании Apollo. Она активно продвигает токенизирование реальных активов, приближая массовое принятие проектами вроде Apollo-JPMorgan Project Guardian.

Дэн Ромеро (Farcaster) и 0x Racer (friend.tech)

Если бойкот рекламодателей X (Twitter) убьет компанию, что произойдет с криптосообществом? Скорее всего, оно переедет в соцсеть Farcaster Дэна Ромеро. На втором месте по популярности стоит недавно получившая крупное обновление Lens, основатель которой (Стани Кулечов) попал в аналогичный отчет Messari в прошлом году.

Отдельного упоминания заслуживает 0xRacer, основавший проект friend.tech, который геймефицирует онлайн-общение и предлагает совершенно новую модель построения социальных сетей. Несмотря на то, что количество пользователей friend.tech сильно упало с момента запуска, сама технология продолжает жить. Возможно, в будущем мы увидим ее применение в более крупном проекте.

Выбрать кого-то одного из сообщества людей, продвигающих DeFi в массы, сложно, поэтому подборку важных людей в криптоиндустрии закрывает целый список предпринимателей, скрывающихся за никнеймами. Если вы ищете настоящие DeFi в 2023 году, обратите внимание на Solana-разработчиков: meow (Jupiter), Lucas (Jito), Mert (Helius), Armani (Backpack/Mad Lads), vibhu (DRiP), Edgar (MarginFi), Cindy (Drift) или Bartosz (Cube). Среди DeFi-инфлюенсеров первой волны стоит отметить Kain, Rune, Rob (SuperState) и Antonio. Последний сейчас форсирует переход биржи dYdX на блокчейн Cosmos.

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