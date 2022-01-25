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Истории

Голоса и звуки в метавселенной: какими они будут и какие компании их разрабатывают

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Большинство компаний, создающих технологии для метавселенной, концентрируются на визуальной составляющей онлайн-миров. Как будут выглядеть аватары? Каким образом будет отображаться NFT-искусство? Будет ли в виртуальных комнатах такой же беспорядок, как и в реальных?

При этом гораздо меньшее внимание уделяется звуку, а именно тому, как будут разговаривать аватары. Голос станет основным компонентом виртуальных миров, а компании, которые занимаются его разработкой, могут стать ключевыми игроками метавселенной.

Голоса и звуки в метавселенной: какими они будут и какие компании их разрабатывают

Пространственный звук

Метавселенным нужен по-настоящему хороший пространственный звук. Качественная его реализация с низкой задержкой поможет создать ощущение присутствия. Неудивительно, что такие компании, как Meta и Microsoft, инвестируют в его разработку, чтобы повысить интерес к своему VR-оборудованию и платформам. 

«Пространственный звук очень важен во время встреч, особенно групповых бизнес-совещаний», — утверждает Филип Роуздейл, основатель одного из самых первых виртуальных миров Second Life.

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High Fidelity, другой стартап Роуздейла, запущенный после его ухода из Second Life, разрабатывает оборудование для обеспечения пространственного звука, которое, среди прочих, используют Clubhouse и Spatial Web. В свою очередь, Second Life использует звуковое решение от стартапа Vivox, который в 2019 году был приобретен Unity.

Однако это партнерство может прекратиться: в этом году Роуздейл возвращается в Second Life в качестве стратегического советника и будет помогать компании строить метавселенную. «Мы определенно рассмотрим возможность использовать пространственный звук High Fidelity в Second Life», — сказал он.

Ассистенты

Искусственные голоса помогут «очеловечить» помощников в метавселенной. Google и Amazon уже давно экспериментируют со своими помощниками, наделяя их целым рядом голосов, в том числе от таких знаменитостей, как Джон Ледженд и Исса Рэй.

В метавселенной, вероятно, будет доступно больше настроек для личных ассистентов, среди которых может быть и визуальный компонент. А значит, можно будет пообщаться с помощником лицом к лицу, а не просто с «голосом из ниоткуда». Как, например, с Mica, демо версию которой представила Magic Leap.

А что насчет настройки внешности и голоса? Это также возможно: за последние годы технология создания голоса с помощью ИИ добилась огромных успехов. Благодаря этому ваш будущий помощник сможет выглядеть и разговаривать как абсолютно любая выбранная вами знаменитость.

Голоса пользователей

В виртуальном мире вы сможете выбирать, каким голосом хотите разговаривать. В течение многих лет Voicemod предоставляла технологию изменения голоса для ПК-игроков. Теперь компания хочет задействовать эти возможности в онлайн-мирах и «быть голосом метавселенной», как утверждает CEO Voicemod Хайме Бош.

Недавно Voicemod запустила новую инициативу по лицензированию, чтобы напрямую интегрировать свою технологию в сторонние продукты, в том числе наушники и AR/VR-гарнитуры. По словам Боша, в течение следующих нескольких месяцев может появиться первое оборудование со встроенной функцией изменения голоса.

Чтобы изменять и имитировать различные голоса, например как у робота или у Дарта Вейдера, Voicemod раньше использовала цифровую обработку сигналов (digital signal processing, DSP). Теперь компания полагается на машинное обучение, чтобы создавать искусственные голоса с нуля.

Однако цель состоит не только в том, чтобы вы начали разговаривать совершенно по-другому, но и в том, чтобы улучшить качество звука и убрать фоновый шум. Даже такие небольшие изменения помогают создавать ощущение присутствия в одном помещении с другими людьми.

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Фото на обложке: sklyareek / Shutterstock

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