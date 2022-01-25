Голоса и звуки в метавселенной: какими они будут и какие компании их разрабатывают

При этом гораздо меньшее внимание уделяется звуку, а именно тому, как будут разговаривать аватары. Голос станет основным компонентом виртуальных миров, а компании, которые занимаются его разработкой, могут стать ключевыми игроками метавселенной.

Большинство компаний, создающих технологии для метавселенной, концентрируются на визуальной составляющей онлайн-миров. Как будут выглядеть аватары? Каким образом будет отображаться NFT-искусство? Будет ли в виртуальных комнатах такой же беспорядок, как и в реальных?

Пространственный звук

Метавселенным нужен по-настоящему хороший пространственный звук. Качественная его реализация с низкой задержкой поможет создать ощущение присутствия. Неудивительно, что такие компании, как Meta и Microsoft, инвестируют в его разработку, чтобы повысить интерес к своему VR-оборудованию и платформам.

«Пространственный звук очень важен во время встреч, особенно групповых бизнес-совещаний», — утверждает Филип Роуздейл, основатель одного из самых первых виртуальных миров Second Life.

High Fidelity, другой стартап Роуздейла, запущенный после его ухода из Second Life, разрабатывает оборудование для обеспечения пространственного звука, которое, среди прочих, используют Clubhouse и Spatial Web. В свою очередь, Second Life использует звуковое решение от стартапа Vivox, который в 2019 году был приобретен Unity.

Однако это партнерство может прекратиться: в этом году Роуздейл возвращается в Second Life в качестве стратегического советника и будет помогать компании строить метавселенную. «Мы определенно рассмотрим возможность использовать пространственный звук High Fidelity в Second Life», — сказал он.

Ассистенты

Искусственные голоса помогут «очеловечить» помощников в метавселенной. Google и Amazon уже давно экспериментируют со своими помощниками, наделяя их целым рядом голосов, в том числе от таких знаменитостей, как Джон Ледженд и Исса Рэй.

В метавселенной, вероятно, будет доступно больше настроек для личных ассистентов, среди которых может быть и визуальный компонент. А значит, можно будет пообщаться с помощником лицом к лицу, а не просто с «голосом из ниоткуда». Как, например, с Mica, демо версию которой представила Magic Leap.

А что насчет настройки внешности и голоса? Это также возможно: за последние годы технология создания голоса с помощью ИИ добилась огромных успехов. Благодаря этому ваш будущий помощник сможет выглядеть и разговаривать как абсолютно любая выбранная вами знаменитость.

Голоса пользователей

В виртуальном мире вы сможете выбирать, каким голосом хотите разговаривать. В течение многих лет Voicemod предоставляла технологию изменения голоса для ПК-игроков. Теперь компания хочет задействовать эти возможности в онлайн-мирах и «быть голосом метавселенной», как утверждает CEO Voicemod Хайме Бош.

Недавно Voicemod запустила новую инициативу по лицензированию, чтобы напрямую интегрировать свою технологию в сторонние продукты, в том числе наушники и AR/VR-гарнитуры. По словам Боша, в течение следующих нескольких месяцев может появиться первое оборудование со встроенной функцией изменения голоса.

Чтобы изменять и имитировать различные голоса, например как у робота или у Дарта Вейдера, Voicemod раньше использовала цифровую обработку сигналов (digital signal processing, DSP). Теперь компания полагается на машинное обучение, чтобы создавать искусственные голоса с нуля.

Однако цель состоит не только в том, чтобы вы начали разговаривать совершенно по-другому, но и в том, чтобы улучшить качество звука и убрать фоновый шум. Даже такие небольшие изменения помогают создавать ощущение присутствия в одном помещении с другими людьми.

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