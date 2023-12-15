Микки Маус станет общественным достоянием в 2024 году

В 2024 году истекают авторские права Disney на одного из самых известных персонажей поп-культуры — Микки Мауса. Мультфильм 1928 года «Пароходик Вилли», в котором фигурировали Микки и Минни Маус, получит статус общественного достояния.

Законодательство США позволяет сохранять авторское право в течение 95 лет. На протяжении жизни персонажа срок неоднократно продлялся, и иногда этот закон в шутку называют Законом о защите Микки Мауса.

Впрочем, как отмечает Дженнифер Дженкинс, профессор права и директор Центра изучения общественного достояния Дьюка, на продлении срока настаивала не только корпорация, но целая группа владельцев авторских прав.

В Disney комментируют: «С тех пор, как Микки Маус впервые появился в короткометражном фильме 1928 года „Пароходик Вилли“, люди ассоциировали этого персонажа с историями, опытом и аутентичными продуктами Disney. Это не изменится, когда истечет срок действия авторских прав».

Сейчас художники и авторы смогут использовать Микки, но с серьезными ограничениями. Достоянием общественности становится лишь первая, немая версия персонажа.

Впрочем, конкретные детали, права на которые по-прежнему останутся у Disney, предстоит определять в суде, что, вероятно, и будет происходить в ближайшие годы.

Disney по-прежнему владеет торговой маркой Микки, используя его в качестве корпоративного маскота и идентификатора бренда, и закон запрещает использовать персонажа обманным путем, чтобы заставить потребителей думать, что продукт имеет отношение к первоначальному создателю. Любой, кто открывает кинокомпанию или тематический парк, не сможет свободно использовать мышиные ушки в качестве логотипа.

Достоянием общественности станет и другой персонаж — друг Винни-Пуха Тигра. Впервые он появляется в книге «Дом на Пуховой опушке», которой исполнится 96 лет.

Винни-Пух, вероятно, самый знаменитый персонаж из всех, кто ранее становился общественным достоянием. Он приобрел этот статус два года назад, и это уже привело к довольно неожиданным последствиям, как фильм ужасов этого года «Винни-Пух: кровь и мед». Возможно, раннюю версию Микки может ждать нечто подобное.

В 2024 году в категорию произведений, ставших общественным достоянием США, также перейдут фильм Чарли Чаплина «Цирк» и роман Вирджинии Вулф «Орландо».

Нынешний срок действия авторского права, принятый в 1998 году, привел законодательство США в соответствие с нормами ЕС, и поэтому маловероятно, что Конгресс продлит его в этот раз.

Кроме того, сейчас есть немало влиятельных компаний, которые поддерживают переход культурных произведений в статус общественного достояния. Самые известные примеры — Google Книги и Amazon, подразделение которого активно издает фанфикшен.

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