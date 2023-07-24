Элементы природы улучшают продуктивность офисных сотрудников. Вот как это использовать

Ознакомимся с его результатами и рассмотрим, как добавить немного природы в офис.

Известно, что природа улучшает наше самочувствие. Но согласно исследованию, она может влиять и на производительность труда — для этого достаточно всего нескольких элементов: растений, видов из окна и шума воды.

Выводы сделаны на основе нескольких экспериментов с работниками из США, Канады, Китая, Новой Зеландии и Индонезии. Их проводили Энтони Клотц (Университетский колледж Лондона), Шон МакКлин (Университет Оклахомы) и Пок Ман Тан (Университет Джорджии).

В одном из экспериментов работающим взрослым показали изображения рабочих мест как с природными элементами, так и без них. Затем их попросили представить, что они работают в этих пространствах, и рассказать о своем самочувствии и производительности.

Исследователи также использовали и реальную рабочую среду. Например, в течение недели они оценивали прямой контакт сотрудников с природой на работе (растениями, природными видами и шумом текущей воды), а затем измерили их чувства и производительность труда.

Еще один эксперимент провели в бухгалтерской компании. Ночью на некоторые столы поставили горшки с растениями, а на другие — похожие горшки, но с канцтоварами. Затем у двух групп измерили и сравнили настроение и производительность труда.

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Выяснилось, что сотрудники чувствовали себя лучше даже при наличии небольшого количества природных элементов. В результате они справлялись с большим количеством задач, чаще помогали друг другу и были более креативны.

Исследование также дополнили такими факторами, как то, насколько участники любят природу в целом и насколько их привлекает новый опыт. Оказалось, что на некоторых людей природа оказывает больший эффект. Тем не менее ученые не нашли доказательств ее негативного воздействия на сотрудников.

Как добавить немного природы в офис

Используйте искусственные объекты

Лучше всего выбирать естественные элементы природы. Например, декоративные фонтаны, окна с красивым видом и звуки с улицы, такие как пение птиц. Тем не менее, как показывает исследование, пользу приносят даже изображения природы и искусственные цветы.

Позаботьтесь и о других помещениях

Работники на складах и производстве особенно отдалены от природы. Они с большей вероятностью заметят ее в своем окружении и ощутят ее положительное влияние, поскольку это значительно отличается от привычной им обстановки.

Мотивируйте сотрудников на вечерние прогулки

В ходе одного из исследований Клотц, МакКлин и Тан выяснили, что если вечером сотрудники проводили время на свежем воздухе, то на следующий день они были более продуктивны. Это особенно актуально для тех, кто работает удаленно и по гибридному графику.

Задействуйте неиспользуемые пространства

Их можно легко и без особых затрат превратить в природные объекты. Например, покрасить стены в естественные тона, поставить цветы в комнату отдыха, озеленить парковку и территорию под окнами сотрудников.

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Фото на обложке: Ivanovich Oleg / Shutterstock