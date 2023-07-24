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Истории

Элементы природы улучшают продуктивность офисных сотрудников. Вот как это использовать

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Известно, что природа улучшает наше самочувствие. Но согласно исследованию, она может влиять и на производительность труда — для этого достаточно всего нескольких элементов: растений, видов из окна и шума воды.

Ознакомимся с его результатами и рассмотрим, как добавить немного природы в офис.

Элементы природы улучшают продуктивность офисных сотрудников. Вот как это использовать

Выводы сделаны на основе нескольких экспериментов с работниками из США, Канады, Китая, Новой Зеландии и Индонезии. Их проводили Энтони Клотц (Университетский колледж Лондона), Шон МакКлин (Университет Оклахомы) и Пок Ман Тан (Университет Джорджии).

В одном из экспериментов работающим взрослым показали изображения рабочих мест как с природными элементами, так и без них. Затем их попросили представить, что они работают в этих пространствах, и рассказать о своем самочувствии и производительности.

Исследователи также использовали и реальную рабочую среду. Например, в течение недели они оценивали прямой контакт сотрудников с природой на работе (растениями, природными видами и шумом текущей воды), а затем измерили их чувства и производительность труда.

Еще один эксперимент провели в бухгалтерской компании. Ночью на некоторые столы поставили горшки с растениями, а на другие — похожие горшки, но с канцтоварами. Затем у двух групп измерили и сравнили настроение и производительность труда.

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Выяснилось, что сотрудники чувствовали себя лучше даже при наличии небольшого количества природных элементов. В результате они справлялись с большим количеством задач, чаще помогали друг другу и были более креативны.

Исследование также дополнили такими факторами, как то, насколько участники любят природу в целом и насколько их привлекает новый опыт. Оказалось, что на некоторых людей природа оказывает больший эффект. Тем не менее ученые не нашли доказательств ее негативного воздействия на сотрудников.

Как добавить немного природы в офис 

Используйте искусственные объекты

Лучше всего выбирать естественные элементы природы. Например, декоративные фонтаны, окна с красивым видом и звуки с улицы, такие как пение птиц. Тем не менее, как показывает исследование, пользу приносят даже изображения природы и искусственные цветы.

Позаботьтесь и о других помещениях

Работники на складах и производстве особенно отдалены от природы. Они с большей вероятностью заметят ее в своем окружении и ощутят ее положительное влияние, поскольку это значительно отличается от привычной им обстановки.

Мотивируйте сотрудников на вечерние прогулки

В ходе одного из исследований Клотц, МакКлин и Тан выяснили, что если вечером сотрудники проводили время на свежем воздухе, то на следующий день они были более продуктивны. Это особенно актуально для тех, кто работает удаленно и по гибридному графику.

Задействуйте неиспользуемые пространства

Их можно легко и без особых затрат превратить в природные объекты. Например, покрасить стены в естественные тона, поставить цветы в комнату отдыха, озеленить парковку и территорию под окнами сотрудников.

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Фото на обложке: Ivanovich Oleg / Shutterstock

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