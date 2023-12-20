Как Microsoft зарабатывает на Windows 11

Многие получают Windows 11 бесплатно. Как же Microsoft зарабатывает на операционной системе? Оказывается, есть много способов.

Microsoft Windows занимает самую высокую долю рынка настольных ОС во всем мире. Доминирующий статус Windows помогает Microsoft зарабатывать много денег. При этом у компании есть множество стратегий, позволяющих зарабатывать деньги, просто привлекая пользователей Windows 11.

Даже если вы используете Windows 11 бесплатно, вы прямо или косвенно помогаете Microsoft зарабатывать деньги. Но как именно это происходит? Изучим несколько способов.

Продажа лицензий на Windows 11

Windows 11 можно установить на любой компьютер, который соответствует минимальным требованиям для запуска операционной системы. В отличие от Apple, Microsoft продает лицензии на Windows 11, так позволяет настроить компьютер, используя все лучшие доступные компоненты.

Приобрести лицензии на Windows 11 можно в магазине Microsoft Store или у авторизованных ритейлеров. Microsoft получает прибыль с каждой проданной лицензии по всему миру.

Microsoft также взимает плату с производителей ПК с Windows за предустановку Windows 11 на их ноутбуки, ПК и другие устройства, работающие под управлением настольной операционной системы Windows 11. Хотя при покупке ноутбука с Windows мы не платим за лицензию отдельно, производители ноутбуков включают эту плату в итоговую сумму.

Короче говоря, Microsoft зарабатывает деньги каждый раз, кто-то приобретает готовый ПК или лицензию для собственной сборки.

Продажа подписок пользователям Windows 11

Когда человек начинает использовать Windows 11, велика вероятность того, что в конечном итоге он будет пользоваться некоторыми приложениями и службами Microsoft, среди которых есть и платные. Microsoft продолжает продвигать собственные предложения с платной подпиской, например Microsoft 365, с помощью различных приложений и сервисов.

Так, открыв Microsoft Store, можно увидеть, что Microsoft продвигает приложения Microsoft 365, подчеркивая некоторые из их преимуществ.

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Большая часть платных подписок Microsoft доступна на всех основных платформах, включая macOS. Однако Microsoft проще продвигать эти сервисы в Windows, чем на macOS от Apple или любой другой платформе.

Среди популярных служб подписки, которые увеличивают доходы Microsoft, включают Microsoft 365, Microsoft Azure и Microsoft Dynamics 365.

Раздутые приложения в Windows 11

Потенциально нежелательные программы, также известные как bloatware («раздутое ПО») — программное обеспечение, которое производители устройств предварительно устанавливают в обмен на деньги от разработчиков приложений. В Windows 11, если вы видите какие-либо приложения, предустановленные вместе с ОС, но не от Microsoft, можно с уверенностью сказать, что сторонние разработчики приложений заплатили компании ради большей наглядности и возможности установки.

Раздутое ПО не обязательно будет опасно для устройства, но может оказаться бесполезным. Например, на Windows 11 предустановлены Candy Crush Saga, Spotify, Facebook* и многое другое, что вы, возможно, не захотите использовать. К счастью, можно удалить вредоносные приложения в Windows 11 и освободить немного места на компьютере.

Дело не ограничивается Windows 11: bloatware можно найти и в других приложениях и службах Microsoft.

Например, браузер Microsoft Edge также поставляется в пакете с раздутым ПО. Хороший пример — опция «купить сейчас, оплатить позже» в Edge. Услуга обеспечивает сторонняя компания Zip, которая платит Microsoft комиссию за каждую транзакцию, совершаемую через BNPL-сервис в Edge.

Показ рекламы в Windows 11

Каждая крупная технологическая компания получает прибыль от рекламы, и Microsoft — не исключение. На самом деле компания уделяет значительное внимание увеличению доходов от рекламы.

А поскольку Windows —самый успешный продукт компании, которым пользуются миллиарды людей, показ рекламы в Windows 11, возможно, один из наиболее оптимальных способов получить большую прибыль.

Внимательный пользователь Windows 11 наверняка заметит, что Microsoft продвигает приложения и показывает рекламу в некоторых из своих приложений в Windows 11. Например, рекламу можно увидеть в таких приложениях, как Погода, Фотографии и другие.

Компания использует Microsoft Advertising SDK для показа рекламы. Сторонние разработчики также могут зарабатывать на своих приложениях с помощью SDK. Когда вы видите рекламу в одном из приложений Microsoft на своем ПК с Windows 11, высока вероятность того, что компания получает несколько долларов.

Стоит отметить, что Microsoft Advertising SDK уже не доступен для новых приложений. Но благодаря инструментам-посредникам его все равно можно использовать для показа рекламы из других сетей. SDK доступен в качестве расширения в Visual Studio.

Windows 11 показывает персонализированную рекламу, то есть то, что предположительно может показаться вам интересным. А для персонализированной рекламы требуется, чтобы корпорация собирала данные пользователей. Но от нее можно избавиться, отключив рекламу в Windows 11.

Реклама в поиске

Значительную часть дохода Microsoft приносят возможности для персонального использования, в том числе онлайн-поиск. А поиск остается неотъемлемой частью Windows 11 — его можно увидеть в меню «Пуск», приложении «Настройки» и даже в Проводнике.

Кроме того, на панели задач есть специальный виджет поиска. За отображаемые результаты отвечает Bing от Microsoft.

При использовании функции поиска в меню «Пуск» Windows 11 или виджета поиска Bing отображает результаты из интернета. На странице поиска также можно увидеть рекламные объявления, которые обычно представлены в верхних строчках.

Microsoft показывает спонсируемый контент на странице поиска, потому что компании за это заплатили. Чат-бот Microsoft Bing Chat также отображает спонсируемый контент в своих ответах, тем самым увеличивая общий доход компании.

Поскольку Bing интегрирован в Windows 11, Microsoft проще привлечь больше людей к использованию своего поиска тем или иным способом. Чем больше Bing сможет увеличить свою базу пользователей, тем больший доход он получит, отображая спонсируемый контент. В целом, поиск остается очень денежным направлением деятельности Microsoft.

Для такой крупной компании, как Microsoft, очень важно иметь разнообразные источники дохода. Помимо персональных возможностей, производительности, бизнес-процессов и интеллектуального облака, Microsoft инвестирует в другие компании для получения прибыли. Компания также вкладывается в исследования и разработки для внедрения новых продуктов и привлечения клиентов.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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