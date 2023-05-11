Финский стартап использует радиоволны для контроля за молоком

Молочные заводы по всему миру сталкиваются с новыми вызовами. Сырое молоко дорожает, а конкуренция с продукцией растительного происхождения подталкивает к сокращению углеродного следа. Финский стартап Collo хочет решить обе проблемы, используя цифровой отпечаток жидкости.

Как объясняют в компании, технология позволяет обнаруживать любой тип жидкости в трубах в режиме реального времени, что дает компаниям возможность оптимизировать производство и сократить потери продукции. Также она способна отслеживать жидкости в трубах, точно показывая, где происходит утечка. Это позволяет молочным заводам, пивоварням и другим предприятиям, которые перерабатывают жидкости, решать проблему на месте.

Технология Collo основана на электромагнитном резонаторе, который излучает в жидкость непрерывное радиочастотное поле. Сигнал реагирует на помехи, вызванные различными компонентами, химическими веществами и фазами в жидкости, и анализатор Collo немедленно предупреждает о любых нарушениях, чтобы можно было скорректировать процесс.

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Заявляется, что анализатор одновременно измеряет 8 запатентованных параметров жидкости, которые в совокупности создают ее цифровой отпечаток. Если одна или несколько из характеристик изменяются во время обработки, анализатор их отражает изменения, чтобы это можно было скорректировать.

Хотя утечка может показаться не такой уж проблемой, она может дорого обойтись переработчикам молочной продукции. Иногда это всего лишь небольшая утечка, которая приведет к потере дохода, но в больших масштабах она может спровоцировать вредные экологические последствия, которые вызовут пристальное внимание граждан и местных органов власти. В Collo утверждают, что ее технология может помочь избежать и медленных утечек, и масштабных аварий.

«Поскольку наша технология позволяет контролировать все точки слива в режиме реального времени, она может отслеживать жидкости в трубах и точно показывать, где происходит утечка, — объясняет представитель компании Микко Тиелинен. — Это позволяет решать проблему на месте производства, экономя огромное количество молока и денег».

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney