Как частичная мобилизация повлияла на динамику продаж в рознице и общепите

Специалисты «Контур.Маркета», системы сервисов для автоматизации розницы, общепита и сферы услуг, проанализировали данные с онлайн-касс за февраль-октябрь текущего и прошлого года. Они отмечают, что наиболее резкий спрос на некоторые виды товаров произошел сразу после 21 сентября 2022 года. Подробнее об этих товарах и о том, как бизнес может использовать эту информацию, — в статье.

С 21 сентября по 17 октября продуктовая розница получила на 11% больше выручки, чем за тот же период прошлого года. При этом количество чеков не изменилось. Это значит, что люди продолжают покупать с той же интенсивностью, но платят за продукты чуть больше.

Если средний чек в сентябре-октябре 2021 года составлял 5 тыс. рублей, то в этом году уже 5,7 тыс.рублей. Отметим, что значение среднего чека складывается из общих фискальных данных по России, поэтому значения могут очень отличаться от данных, которые директор продуктового магазина получает по своей торговой точке.

Положительную динамику показывают и продажи алкоголя в розницу. В сентябре-октябре 2022 года выручка увеличилась в среднем на 10%, а количество чеков — только на 4%, потому что вырос средний чек (в 2021 году был 2067 рублей, в 2022 году — 2186 рублей).

Дарья Жигалина, эксперт «Контур.Маркета»

Продажи продуктов и алкоголя всегда показывали наиболее стабильный положительный тренд выручки, который опережает рост количества чеков, то есть люди за тот же набор продуктов платят чуть больше. Вторым по стабильности трендом были продажи лекарств. Однако события 21 сентября кардинально изменили картину: каждую неделю мы наблюдали значительный рост количества чеков и выручки по сравнению с прошлогодними показателями.

Если сравнивать начало сентября 2022 года с тем же периодом 2021 года, то выручка выросла на 3%, а число продаж — всего на 2%. С 21 по 26 сентября 2022 года выручка скакнула на 14% вверх, а число чеков — на 9% по сравнению с теми же датами прошлого года — начался «кризисный закуп». Он продолжился на неделе с 27 сентября по 3 октября: выручка стала выше на 20% по отношению к прошлому году, а число чеков превысило прошлогодние показатели только на 5%.

«Вспоминаются кризисные закупки лекарств, которые мы наблюдали в конце февраля 2022 года. Люди спешили запастись лекарствами впрок, чтобы какое-то время не зависеть от курса валют и санкций. Теперь пик спроса пришелся не на импортные препараты, а на перевязочные средства, антисептики, недорогие лекарства для желудочно-кишечного тракта. Это товары, которые мы обычно берем с собой в поездку», — Дарья Жигалина, эксперт «Контур.Маркета».

По данным системы сервисов «Контур.Маркет», в период с 21 по 26 сентября поштучные продажи жгутов выросли в 13 раз (+1220%). Средняя цена составила 147 рублей, это на 7% выше, чем в тот же период 2021 года. Вторым хитом продаж стали кровоостанавливающие губки: их поштучно покупали в шесть раз больше (+544%). Средняя цена составила 148 рублей, что на 21% выше, чем в аналогичную неделю 2021 года.

Что еще оказалось в топе самых популярных нерецептурных препаратов на неделе с 21 сентября по 5 октября 2022 года (проценты показывают прирост продаж в штуках по сравнению с тем же периодом 2021 года):

жгут — +1220%;

губка кровоостанавливающая — +544%;

грелка — +207%;

зеленка — +111%;

йод — + 98%;

бинт — +68%;

активированный уголь — +40%;

лекарства для желудка — +10%;

лейкопластырь — +3%.

Аналитики сравнили показатели и других сегментов розницы: продажи бытовой техники, строительных материалов и детских товаров продолжили прежнюю динамику, то есть события 21 сентября либо никак на них не отразились, либо эти изменения незначительны с точки зрения статистики. Однако эксперты обратили внимание, что подскочил спрос на некоторые виды походной одежды и средств гигиены.

«Отмечу, что мы анализировали данные с онлайн-касс спортивных магазинов и магазинов одежды, а не военторгов. В период с 21 сентября по 5 октября 2022 года термобелья купили больше на 332%, ботинок и берцев — на 322%, подшлемников — на 116%, а флисовых кофт — на 11% (в штуках). Еще заметили рост продаж зубных щеток и пасты, батареек и мыла (в среднем на 1-13%)», — Дарья Жигалина, эксперт «Контур.Маркета».

Остальные сегменты розничной торговли не отразили значимого падения или роста в связи с частичной мобилизацией. Если говорить о ситуации в организациях общественного питания, то в отрасли продолжается постепенный рост выручки и количества чеков. Эксперты называют эти изменения вполне характерными для осеннего сезона.

«Мы заметили единственный всплеск продаж, нехарактерный для общего тренда в общепите. В Северо-Кавказском федеральном округе выручка заведений в первую неделю с 21 сентября выросла на 10%, а число чеков — на 8%. Во вторую неделю с 21 сентября выручки стало уже на 14% больше, но число чеков снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Связываем всплеск с тем, что тысячи российских граждан проезжали в сторону российской границы через Владикавказ, Пятигорск и другие северокавказские города, пользуясь услугами общепита по пути», — Дарья Жигалина, эксперт «Контур.Маркета».

В период экономической турбулентности рознице и общепиту особенно важно следить за спросом и закупочной ценой. Если себестоимость закупки станет выше, это отразится на розничных ценах, а значит, и на спросе на товар.

Владимир Поздняков, эксперт системы сервисов «Контур.Маркет»

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Фото на обложке: Eduardo Soares / Unsplash