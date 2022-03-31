Стартап из Кремниевой долины анонсировал «умные» контактные линзы

Небольшой стартап из Кремниевой долины сообщил, что приблизился к созданию рабочего прототипа контактной линзы. Устройство сможет отображать базовую информацию, например автомобильный маршрут, а управлять им можно будет при помощи движений глаз.

Смарт-очки часто представляют как ключевой элемент дополненной реальности. Однако несколько проектов выбрали другой подход и создают контактные линзы с аналогичными функциями. Среди них и стартап Mojo Vision из Саратоги, штат Калифорния, который анонсировал усовершенствованный прототип умных контактных линз.

В компании отмечают, что потребуется время, прежде чем разработка появится в продаже. В течение следующего года планируется создать до ста опытных образцов.

«Это платформа для тестирования», — говорит Стив Синклер, старший вице-президент по продуктам и маркетингу Mojo Vision. В компании он уже пять лет, ранее работал в Motorola, HP и Apple.

В Mojo Vision планируют продавать умные линзы спортсменам и другим лицам, которые могут извлечь выгоду из мгновенного прямого доступа к информации. В конечном счете, их сможет купить и обычный потребитель. Но на начальных этапах компания концентрируется на тех, у кого слабое зрение из-за таких заболеваний, как пигментный ретинит.

Пока у Mojo Vision довольно скромные ожидания: создать продукт, который можно продавать, и получить одобрение FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США). «Для этого не обязательно продавать сотни миллионов или даже миллион единиц», — прокомментировал Синклер.

Как работает устройство

Разработка похожа на современные жесткие контактные линзы, в нее встроен монохромный зеленый дисплей и несколько датчиков.

Вычислительные операции выполняет компьютер, который располагается на шее и может быть спрятан под рубашку. Обмен данными происходит с помощью запатентованной беспроводной технологии. Даже Bluetooth с низким энергопотреблением расходует заряд слишком быстро.

Mojo Vision включает в себя множество технологий в объектив, включая крошечный процессор, дисплей MicroLED и аккумулятор, а также датчики, необходимые для обнаружения движения глаз.

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Mojo Vision — не единственный разработчик умных контактных линз.

Технологический гигант Google также инвестировал в создание линз, которые можно было бы использовать для измерения уровня глюкозы в крови, хотя это оказалось непростой задачей. Область исследовали и другие крупные компании, в том числе Samsung, а также такие стартапы, как Innovega.

Контактные линзы имеют некоторые преимущества перед очками, например, они более незаметны. Но их размер создает множество проблем. Все, от дисплеев до батарей, приходится создавать в еще меньших масштабах.

Mojo Vision удалось привлечь $205 млн от венчурных компаний, в том числе NEA и Khosla Ventures, а также множество стратегических инвесторов, включая Alexa Fund (Amazon), Gradient Ventures (Google), HP Tech Ventures и Motorola Solutions.

Как рассказывает журналистка Axios Ина Фрид, она смогла протестировать технологию Mojo Vision, приблизив прототип на палочке к глазу и надев гарнитуру виртуальной реальности для имитации опыта. Разработка позволяет, например, читать заранее написанную речь, прокручивая текст при помощи движений глаз.

Mojo Vision также продемонстрировала, как глаз может управлять курсором.

Во время одной из демонстраций журналисту удалось нажать воспроизведение, паузу и быструю перемотку вперед на базовом музыкальном проигрывателе. Поскольку контактная линза была размещена на палочке, нельзя было оценить ее удобство. В любом случае, даже к обычным жестким линзам требуется привыкнуть.

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Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock