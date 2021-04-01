Хотите повысить продуктивность сотрудников и прибыль компании? Сделайте понедельник выходным

Все больше компаний предлагают сокращенный рабочий день в пятницу или даже четырехдневную рабочую неделю. Это стало особенно популярно после перехода на удаленную работу во время пандемии. Но Wanderlust Group, технологическая компания из Новой Англии, нашла лучшее решение: она сделала понедельник выходным. Вот какие результаты это принесло.

«Мы все проводили огромное количество времени перед экранами», — рассказывает Майк Мелилло, CEO Wanderlust Group, материнской компании платформ Dockwa и Marinas.com, где можно забронировать места на пристани. Во время пандемии прогулки на лодках были одними из немногих социально приемлемых видов занятий. Поэтому к середине мая вся команда столкнулась с выгоранием.

По воскресеньям Мелилло планировал предстоящую неделю, что отнимало у него свободное время. «Я чувствовал себя опустошенным и знал, что мои сотрудники, вероятно, ощущают то же самое, — вспоминает он. — Возможно, стоило взять выходной в пятницу. Но большая часть нашего персонала проживает в прибрежных городах, где понедельник — лучшее время, чтобы выбраться на улицу и исследовать места, когда все остальные разошлись по домам».

В результате было принято решение провести эксперимент: 45 сотрудников из офисов компании, расположенных в Массачусетсе и Род-Айленде, получили выходные по понедельникам.

Условия

Компания сообщила менеджерам о том, что вводит четырехдневную рабочую неделю. По словам Мелилло, работать по понедельникам можно было добровольно, поскольку все происходило в удаленном формате. Но не стоит ожидать того же от других коллег, потому что теперь этот день ничем не отличается от субботы и воскресенья.

Рабочая неделя изменилась, но цели и задачи компании остались прежними. Мелилло помог сотрудникам перераспределить время, переосмыслив общие встречи. Теперь на них можно было не приходить тем, чье присутствие было не обязательно.

Результаты

К середине лета компания заметила положительные результаты.

Более оптимальное расписание. По словам Мелилло, нововведение заставило всех пересмотреть свое расписание и переосмыслить приоритеты. Количество встреч сократилось, но при этом их качество улучшилось.

По словам Мелилло, нововведение заставило всех пересмотреть свое расписание и переосмыслить приоритеты. Количество встреч сократилось, но при этом их качество улучшилось. Подъем морального духа. Изменение позволило людям наслаждаться выходными и проводить больше времени с семьей. Как утверждает Мелилло, его удивило количество благодарностей от сотрудников и членов их семьи.

Изменение позволило людям наслаждаться выходными и проводить больше времени с семьей. Как утверждает Мелилло, его удивило количество благодарностей от сотрудников и членов их семьи. Рост прибыли. После трех наиболее эффективных месяцев подряд изменение было принято на постоянной основе. На сегодняшний день Wanderlust Group уже в течение шести месяцев поддерживает уверенный рост и продуктивность, а ее прибыль выросла на 121% по сравнению с прошлым годом.

После трех наиболее эффективных месяцев подряд изменение было принято на постоянной основе. На сегодняшний день Wanderlust Group уже в течение шести месяцев поддерживает уверенный рост и продуктивность, а ее прибыль выросла на 121% по сравнению с прошлым годом. Привлекательность для новых сотрудников. Дополнительный выходной в день, когда во всем мире активно кипит работа, способствует привлечению персонала. Мелилло добавляет, что это также соответствует миссии компании: помогает людям проводить больше времени на свежем воздухе.

«Пятидневный формат с девятичасовым рабочим днем был придуман в 1926 году компанией Ford Motor Company, — рассказывает Мелилло. — Это изменение показывает нашей команде, что мы доверяем им управление своим временем. Это дает им возможность инвестировать в себя, свою семью и друзей».

Однако Мелилло признает: о клиентах все же нужно заботиться, поэтому служба поддержки работает по альтернативному четырехдневному расписанию. Соответственно, некоторые из них выходят на смену в понедельник. Хотя, по его словам, большинство клиентов приходится на пятницу, а понедельники, как правило, более спокойны.

Это большое изменение, но Мелилло все же рекомендует другим компаниям рассмотреть такую возможность. «Я горжусь тем, что наша команда и совет директоров пошли на этот риск. Понедельник стал моим любимым днем недели», — добавляет он.

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