Препятствия между вами и богатством: управляем проблемами и эмоциональным состоянием

Публикуем главу «Препятствия между вами и богатством», в которой Альфио учит оценивать свои силы в решении различных проблем, а также избегать ограничивающих состояний.

Автор не только рассказывает, как изменить негативные денежные установки, но и объясняет, как грамотно выстроить систему управления капиталом.

Издательство «Бомбора» выпустило книгу «Деньги приносят счастье» финансового тренера Альфио Бардоллы. Это практическое руководство о том, как правильно управлять пассивным доходом и инвестировать в фондовый рынок.

По шкале от 1 до 10 проблема находится на 5 уровне

Предположим, вы столкнулись с проблемой, которую необходимо решить. По шкале сложности от 1 до 10 мы бы оценили ее на 5.

Эта проблема большая или маленькая? Какой она будет, не зависит от самой проблемы: это зависит от вас. Я видел, как люди теряют себя, пытаясь справиться с банальными проблемами, и видел, как другие преодолевают препятствия, которые казались непреодолимыми.

Сложность проблемы не зависит непосредственно от проблемы, а зависит от того, на сколько я себя оцениваю.

Настоящий вопрос заключается в том, на сколько вы оцениваете себя. Если вы оцениваете себя на 3, то проблема, которую вы оценили в 5 баллов, будет для вас сложной!

Я оцениваю себя на уровне 3

Проблема для меня слишком сложная, и я чувствую, что я не в состоянии справиться!

Если, с другой стороны, я обнаружу, что дам себе оценку 8, то проблема 5 класса будет для меня незначительной, и я легко с ней справлюсь.

Предприниматели и инвесторы круче, чем их проблемы. Они охватывают, решают и управляют проблемами, которые большинство людей даже не хотят пытаться решать. Богатые — это те, кто делает то, что не хотят делать бедные и средний класс.

Моя студентка Илария только что заключила сделку, чтобы купить недвижимость без денег и затем перепродать ее. У этого объекта, среди прочих, было много юридических проблем. Большинство людей оставили бы эту затею.

Более того, чтобы найти такой объект, Иларии пришлось постучать во множество дверей, многие захлопнули их перед ее носом, многие сказали «нет».

Сегодня, когда я пишу эту книгу, Иларии удалось завершить эту операцию: она дала себе оценку выше, чем проблема, которая перед ней стояла, и она заработала за одну сделку больше, чем многие зарабатывают за год, работая по восемь часов в день.

А что делаете вы, чтобы быть круче ваших проблем?

Я оцениваю свой уровень на 8

Проблема для меня незначительна: я чувствую себя в состоянии решить ее.

Самое ограничивающее состояние, с которым мы столкнемся на пути к богатству, — это страх.

Страх — это состояние ума, которое порождается шестью факторами:

Убеждения;

Фокус;

Визуализация;

Внутренний диалог;

Язык;

Тело.

Вообще говоря, те, кто испытывает страх, используют тело определенным образом, верят в определенные вещи, ведут определенный внутренний диалог и визуализируют образы, которые показывают причины их страха.

Их внимание сосредоточено на том, чего они боятся. Поэтому, чтобы быть успешными, мы должны уметь управлять этим эмоциональным состоянием.

Храбрый человек — это не тот, кто не боится, а тот, кто, несмотря ни на что, действует.

Мы все смелее в одних областях жизни и менее смелые в других. Сразу после теракта 11 сентября один пожарный героически спас множество людей, прекрасно понимая, что рискует своей жизнью.

Несмотря на то что он понимал, что происходит, он решил пожертвовать собой, чтобы спасти незнакомых ему людей от верной смерти.

Но, как ни странно, его охватил страх, когда ему пришлось выступать перед прессой и публично произносить слова благодарности во время церемонии награждения медалью «За отвагу». В его глазах можно было увидеть ужас.

Как это может быть, что у человека, который имеет смелость прыгнуть в огонь, не хватает смелости дать интервью? Этот пожарный, хотя и очень храбрый перед лицом объективной опасности, боялся выступать на публике и перед журналистами, готовыми признать его героизм.

Каким мог быть его внутренний диалог в этих двух ситуациях? В первом случае диалог вдохновляющий, придающий ему сил, который подтолкнет к достижению результата, к тому, чтобы броситься спасать людей, оказавшихся в опасности.

Во втором случае диалог будет лишать силы, и пожарный начнет сомневаться в своих способностях.

В первом случае его внимание было сосредоточено на спасении людей, поэтому он был полностью сконцентрирован на результате. Однако в случае интервью он сосредоточился на всех вещах, которые могут пойти не так.

Каковы были его убеждения относительно его способностей спасателя? Поставят ли они его на положительный уровень эмоционального состояния или нет? А убеждения относительно его способности давать интервью или выступать публично?

Даже сегодня, после многих операций с недвижимостью и многих трейдовых сделок, я все еще иногда боюсь не продать недвижимость, ошибиться. Это нормально. Но я не позволяю этому состоянию ума влиять на мои действия и, следовательно, на мои результаты.

Я хотел бы, чтобы вы осознали тот факт, что, когда вы делаете выбор, принимаете решения, вы должны находиться в расширяющем возможности или, по крайней мере, нейтральном эмоциональном состоянии.

Когда вы решаете обратиться к человеку, чтобы попросить у него значительную сумму денег для инвестиций, то должны добиться такого состояния духа, которое поможет вам получить то, что вы хотите.

Попробуйте спросить себя: «Что бы я сделал, если бы знал, что не могу потерпеть неудачу?» Как бы вы себя чувствовали? Как бы вы пережили ситуацию на своем пути к богатству?

Фото на обложке: Shutterstock / N ON NE ON