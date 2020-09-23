Как стать жаворонком: советы от человека, который сумел перестроиться

Пять лет назад дизайнер Джон Зерацки решил превратиться из совы в жаворонка. Мы перевели колонку, в которой Зерацки рассказал о причинах своей перестройки, ее ходе и лайфхаках для других полуночников, захотевших полюбить утро.

Пять лет назад я решил стать жаворонком.

Это было непросто. Чтобы проснуться рано и пойти на встречу или на занятия, мне приходилось бороться изо всех сил, пытаясь встать с кровати. Часто я едва успевал прийти вовремя. И это зомбированное состояния после утра, проведенного в стремительных сборах, преследовало меня на протяжении всего дня.

Однако меня восхищали потенциальные возможности утра. Эти ранние часы казались настоящим подарком — пара «бесплатных» часов для продуктивной подготовки к новому дню. Будучи жаворонком, я смог бы проводить больше времени с женой. Она работает в биотехнологической компании в Марине, где ранние встречи в порядке вещей.

Как прирожденная сова, я знал, что мне понадобится план, чтобы избежать предыдущих ошибок. Я решил разузнать, что помогло другим людям, и попробовать эти способы на себе.

И это сработало! Я сменил типичный ночной график, где я проводил время за экраном, занимаясь дизайном и кодингом до полуночи и позже, на новый распорядок дня. Я стал ложиться и просыпаться рано, а большую часть работы выполнять в утренние часы.

Достичь этого результата мне помогли несколько вещей.

Кофе, свет и активная деятельность

Рецепт успешного утра состоит из нескольких ингредиентов. Кофе важен не только из-за содержания кофеина — его приготовление также играет особую роль. На это у меня уходит 15 минут: я кипячу воду, измельчаю зерна, устанавливаю фильтр, добавляю молотый кофе и заливаю водой. Обычно после пробуждения я сразу проверял электронную почту или сидел в Twitter, что часто затягивало меня в пучину непродуктивности. Но вместо этого я стою на кухне, медленно просыпаюсь, продумываю будущий день, а затем наслаждаюсь чашкой свежесваренного кофе.

Не стоит недооценивать важность света при пробуждении. Человеческий организм запрограммирован на то, чтобы просыпаться в светлое время суток и засыпать в темное. Но в холодное время года солнце поднимается слишком поздно, а поэтому нужен искусственный свет. Проснувшись, я включаю свет по всей квартире. И стараюсь ежедневно наблюдать восход солнца, даже через пару часов после пробуждения.

Активная деятельность — не только неотъемлемая часть утра, но и причина начать его как можно раньше. Обычно я провожу время за работой — пишу и редактирую тексты, отвечаю на электронные письма, занимаюсь дизайном. Упражнения отлично подходят для утренней активности. Даже мытье посуды, глажка вещей или небольшая уборка в квартире помогут проснуться и почувствовать себя продуктивным еще до начала дня.

Но даже с кофе, светом и активной деятельностью будет трудно проснуться рано, если не изменить вечерний распорядок.

Вечерняя подготовка

Подсчитайте оптимальное количество часов для сна. Лучше всего я чувствую себя после семи-восьми часов (а порой и девяти, особенно в зимний период). Обычно я просыпаюсь около 5:45 и ложусь около 21:45.

Еда и напитки также влияют на сон. Было доказано, что алкоголь ухудшает качество сна, в особенности в фазе быстрого сна. Горячий шоколад после ужина — тоже не лучшая идея, так как он содержит кофеин.

Чтобы успокоиться и сообщить организму, что пришло время ложиться, будет полезно настроить окружающую обстановку с вечера. Я начинаю с постепенного выключения света — сначала на кухне и в коридоре, а затем в комнате. Подготавливаю постель ко сну. Около 19:00 закрываю шторы, убираю с кровати декоративные подушки и откидываю покрывало.

Мне не всегда легко просыпаться, но я научился любить утро. К 9:30 в большинстве случаев я успеваю продуктивно поработать, принять душ и одеться, пройти несколько километров, позавтракать и выпить две чашки кофе.

Переход от ночного образа жизни к утреннему поможет сделать дни более насыщенными и продуктивными.

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Фото на обложке: Pixabay