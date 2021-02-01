Созданы джинсы со встроенными подушками безопасности для мотоциклистов

Вероятность гибели в результате аварии на мотоцикле примерно в 28 раз выше, чем у пассажира легкового автомобиля. Но новое изобретение призвано решить эту проблему. Джинсы со встроенными подушками безопасности могут смягчить удар в случае вылета из седла.

Компания Airbag Inside Sweden AB недавно разработала прототип новой формы верхней одежды, которая может сделать езду на мотоциклах более безопасной. Визуально они выглядят как обычные джинсы, однако они снабжены подушками безопасности, которые срабатывают при падении. Джинсы подключаются к мотоциклу, таким образом если мотоциклист вылетает из седла, газ из баллона наполнит подушки безопасности, и они смягчат удар.

Надувные жилеты для мотоциклистов используются уже несколько десятилетий. Но до этого изобретения никто не думал о защите нижней части тела.

Джинсы сделаны из очень прочного арамидного волокна, что позволяет повторно использовать их даже после аварий.

Глава Airbag Inside Sweden AB, Мозес Шахривар занимается разработкой защитных штанов для мотоциклистов уже 16 лет. Первым его изобретением в этой сфере были прочные джинсы с кожаной подкладкой для Harley-Davidson.

На разработку этой идеи компания привлекла €150 тысяч от Евросоюза. В настоящее время она занимается сертификацией джинсов в соответствии с европейскими стандартами безопасности и серией краш-тестов. Если изобретение будет одобрено, мотоцикл станет более безопасным видом транспорта.

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