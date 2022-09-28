Как бизнесу повысить конверсию и снизить расходы на клиентские коммуникации в 2 раза?

Один из показательных кейсов: «ДВК Групп», предоставляющая консалтинговые услуги по сопровождению участия в государственных и коммерческих тендерах и закупках, благодаря продуктам МТТ снизила расходы на коммуникацию с клиентами в два раза, а количество успешных звонков повысила на 30%. Рассказываем, что помогло компании добиться этого.

МТТ — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса. С их помощью компании могут оптимизировать расходы на телефонию и автоматизировать коммуникацию с потенциальными клиентами. Как отмечают в МТТ, добиться нужных результатов можно, используя только один из сервисов, однако их комплекс позволяет увеличить эффективность бизнеса в разы.

В феврале 2022 года руководство «ДВК Групп» поставило задачу отделу маркетинга оптимизировать расходы на коммуникацию с пользователями и повысить эффективность прозвона базы потенциальных клиентов. Решения компании МТТ, которые предназначены для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями, такие как виртуальные номера, управление вызовами, голосовые боты, колл-трекинг и другие, подходили для этого лучше всего.

В результате за полгода «ДВК Групп» смогла оптимизировать расходы на телефонию, автоматизировать коммуникации с клиентами и помочь большему числу компаний успешно участвовать в государственных и коммерческих закупках.

Виртуальная АТС и номер 8800

На базе виртуальной АТС от МТТ сотрудники «ДВК Групп» коммуницируют не только внутри своей организации, но и с большим количеством внешних аудиторий. За месяц через облачную АТС компании проходит порядка 10 тысяч вызовов. В среднем система успешно обрабатывает более 30 тысяч минут в месяц, что говорит о надежности и производительности платформы.

Используя интеграцию ВАТС с голосовыми роботами, «ДВК Групп» осуществляет до 350 тысяч контактов с потенциальными клиентами в месяц, 30% из них приводят к желаемому результату: личной консультации с менеджером.

ВАТС не привязана к проводам и локации — сотрудник может находиться вне офиса, но при этом всегда оставаться на связи.

Пользователи компании звонят на единый номер 8800, функционал платформы позволяет принимать и переадресовывать их звонки на мобильные или стационарные телефоны, настраивать голосовое меню, распределять звонки по внутренним номерам, сохранять записи разговоров, анализировать и вести статистику по звонкам, которые фиксируются в специальном журнале, что удобно для последующего анализа.

Колл-трекинг

С помощью этой услуги сотрудники «ДВК Групп» отслеживают все обращения текущих и потенциальных клиентов, анализируют эффективность каналов продвижения и тем самым повышают объем продаж услуг.

Колл-трекинг в сочетании с возможностями ВАТС повысил эффективность продаж на 30%, вывел аналитику на новый уровень благодаря тому, что компания получает данные в режиме онлайн.

Услуга позволяет «ДВК Групп» найти оптимальные каналы продвижения, сократить издержки на рекламные кампании на 10-15% и в кратчайшие сроки оценить верность принятых решений по продвижению правовых услуг.

Интеллектуальный выбор исходящего номера

Чтобы повысить количество успешных звонков при обзвоне потенциальных клиентов, «ДВК Групп» использует интеллектуальный выбор исходящего номера из ресурса нумерации, который МТТ выделяет абоненту по договору. Это помогает компании экономить средства, так как благодаря алгоритмам система совершает больше целевых звонков.

Прежде голосовой робот, который обзванивал базу потенциальных клиентов, показывал конверсию в 5%, после подключения — в 8%. Не меняя внутренних алгоритмов, «ДВК Групп» смогла увеличить конверсию на 3% с помощью сервиса от МТТ.

Открытое АПИ

Открытое АПИ, или открытый программный интерфейс приложения, помогает объединить ВАТС от МТТ с внешними приложениями, информационными системами, получить пользователям виртуальной АТС дополнительные возможности. Сервис позволяет осуществить современную функциональность, которая нужна конкретному бизнесу.

Так, через открытые АПИ «ДВК Групп» интегрировала виртуальную АТС от МТТ с системой Bitrix24. Теперь сотрудники компании могут звонить клиентам прямо из CRM-системы и прослушивать записи диалогов.

Сервис обратного звонка CallBack также реализован через открытое АПИ на платформе «МТТ Бизнес».

С помощью АПИ компания планирует также интегрировать другой ключевой продукт МТТ — голосовых роботов VoiceBox. Сейчас сотрудники «ДВК Групп» и МТТ работают над его настройкой и подключением.

Не менее важный момент: с помощью программных инструментов МТТ клиенты могут быть независимыми и самостоятельно реализовать в собственных продуктах различные высокотехнологичные и высоконагруженные сервисы.

Фото на обложке: Petr Macháček / Unsplash