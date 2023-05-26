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Истории

Экологичность даже в загробной жизни: в Нидерландах «выращивают» гробы из грибов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Традиционно гробы изготавливают из дерева, но чтобы получить этот материал, требуются десятки лет. Стартап Loop Biotech предложил альтернативу — грибы. Чтобы вырастить экологичный гроб, потребуется неделя.

Экологичность даже в загробной жизни: в Нидерландах «выращивают» гробы из грибов

На недавней презентации основатель Loop Biotech Боб Хендрикс, который был одет в футболку с надписью I am the compost (Я — компост), рассказал, что много исследовал природу, особенно грибы.

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«Я узнал, что они — крупнейшие переработчики на планете, — сказал он. — И я подумал: почему бы нам не стать частью жизненного цикла? А потом решил выращивать гробы из грибов». Во время похорон такой гроб можно украсить мхом.

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Loop Biotech также предлагает урны с саженцем для тех, кто предпочитает кремацию. Урну можно закопать и, когда она разложится, прах поможет дереву расти.

Фото в тексте: Loop Biotech

«Вместо “мы умираем, оказываемся в земле, вот и все”, теперь есть новая история: мы можем обогатить жизнь после смерти и продолжить процветать как новое растение или дерево», — сказал Хендрикс.

Гроб Loop Biotech стоит более $1 тыс., а урна — $212. Стартап сотрудничает с Natuurbegraven Nederland, которая организует природные захоронения в шести охраняемых парках.

Сейчас Loop Biotech может «выращивать» 500 гробов и урн в месяц, а также доставляет их по всей Европе. По словам Хендрикса, продукт популярен в скандинавских странах.

«В странах Северной Европы больше задумываются об окружающей среде, а также там преобладает осень, — сказал он. — Поэтому они знают и понимают гриб, как он работает, как является частью экосистемы».

Источник.

Фото на обложке: Loop Biotech

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