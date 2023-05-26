Экологичность даже в загробной жизни: в Нидерландах «выращивают» гробы из грибов

Традиционно гробы изготавливают из дерева, но чтобы получить этот материал, требуются десятки лет. Стартап Loop Biotech предложил альтернативу — грибы. Чтобы вырастить экологичный гроб, потребуется неделя.

На недавней презентации основатель Loop Biotech Боб Хендрикс, который был одет в футболку с надписью I am the compost (Я — компост), рассказал, что много исследовал природу, особенно грибы.

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«Я узнал, что они — крупнейшие переработчики на планете, — сказал он. — И я подумал: почему бы нам не стать частью жизненного цикла? А потом решил выращивать гробы из грибов». Во время похорон такой гроб можно украсить мхом.

Loop Biotech также предлагает урны с саженцем для тех, кто предпочитает кремацию. Урну можно закопать и, когда она разложится, прах поможет дереву расти.

Фото в тексте: Loop Biotech

«Вместо “мы умираем, оказываемся в земле, вот и все”, теперь есть новая история: мы можем обогатить жизнь после смерти и продолжить процветать как новое растение или дерево», — сказал Хендрикс.

Гроб Loop Biotech стоит более $1 тыс., а урна — $212. Стартап сотрудничает с Natuurbegraven Nederland, которая организует природные захоронения в шести охраняемых парках.

Сейчас Loop Biotech может «выращивать» 500 гробов и урн в месяц, а также доставляет их по всей Европе. По словам Хендрикса, продукт популярен в скандинавских странах.

«В странах Северной Европы больше задумываются об окружающей среде, а также там преобладает осень, — сказал он. — Поэтому они знают и понимают гриб, как он работает, как является частью экосистемы».

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Фото на обложке: Loop Biotech