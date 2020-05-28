Культ Маска под угрозой: реакция CEO SpaceX и Tesla на пандемию коронавируса начинает беспокоить его фанатов

Поклонники Илона Маска, еще недавно защищавшие его во всех спорных ситуациях, не смогли простить предпринимателю высказывания о коронавирусе. Почему последние твиты Маска возмущают даже его самых преданных фанатов, рассказывает Марина Корен из The Atlantic.

Илон Маск известен своими преданными поклонниками. Они покупают автомобили Tesla, наблюдают за запусками ракет SpaceX и восхваляют Маска в Twitter. Для фанатов Маск — визионер, кумир и даже супергерой-экоактивст. Отчасти эта репутация объясняется его превращением из нерда-миллионера с интернет-бизнесом в лощеного промышленника-миллиардера. Согласно мифологии Маска, он — прототип настоящего супергероя, блестящего Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Железный человек» 2008 года. За последние 15 лет статус Маска вырос, и он приблизился к самому Старку, словно это было предречено. Между тем его поклонники стали еще более скандально известными.

Буквально несколько месяцев назад было невозможно представить, что Маск скомпрометирует себя в глазах фанатов. Но это было до пандемии коронавируса. В последнее время он преуменьшал опасность вируса, выдвигал необоснованные прогнозы о количестве американцев, которые могут заразиться, и ошибочно утверждал, что дети «в целом защищены» от COVID-19. Он снова и снова призывал отменить широкомасштабные меры, призванные замедлить распространение вируса, что, по мнению чиновников из сферы здравоохранения, может быть смертельно опасно. Маск проигнорировал перевод сотрудников на удаленную работу и вновь открыл завод по сборке Tesla в Калифорнии. «Я буду под ударом вместе со всеми остальными, — написал он в Twitter на прошлой неделе, когда производство возобновилось. — Если кого-то решат арестовать, прошу, чтобы это был только я». (Tesla и SpaceX не предоставили комментариев).

Twitter — основной способ общения Маска с публикой, включая его поклонников. В предыдущих конфликтах, когда его твит стал поводом для обвинения в мошенничестве и стоил ему председательства в Tesla или когда ему предъявили иск за то, что он назвал дайвера педофилом, в комментариях всегда можно было найти дружный хор голосов, поддерживающих Маска. Они не могли и в мыслях допустить хотя бы малейшей критики в адрес своего героя.

Фото: ChinaImages / Фотодженика

Но сейчас от Маска впервые отвернулись даже самые преданные сторонники. Они открыто выражают несогласие прямо в его Twitter-профиле, зная, что он может это увидеть. В прошлом месяце топ-твитом под записью Маска «Сейчас же освободите Америку» и требованием вернуть людей на рабочие места стало следующее замечание: «Впервые не соглашусь с Кумиром».

Эксцентричность, которая когда-то делала Маска крутым нонконформистом, в условиях глобального кризиса превратилась в нечто более тревожное. Фанаты хотят, чтобы предприниматель доверил этот вопрос экспертам. В культе Илона Маска начинают появляться трещины.

Я обратилась к нескольким его поклонникам. В основном это мужчины от 20 до 70 лет. Среди них были владельцы Tesla, те, кто мечтает об этом автомобиле, те, кто называет Маска своим кумиром, и те, кто просто считает, что он делает отличные машины. Прежде чем высказать свою точку зрения, они все отметили присущие Маску талант, прозорливость и способность производить то, что многим казалось немыслимым. Кроме того, говорят они, никто не идеален. Но что же он такое творит?

«Похоже, что иногда чем умнее люди, тем сильнее они переоценивают свою экспертность в областях, в которых не разбираются, — считает Бен Халлерт, давний поклонник SpaceX и акционер Tesla. — Если я все знаю об X, то почему бы мне не раздавать советы для Y?»

Халлерт любит обсуждать ракеты. Прошлой весной он говорил о них всю дорогу от Орегона до Техаса, когда взял с собой жену и сыновей-подростков на космодром у Мексиканского залива, где SpaceX строит свою самую большую ракету. Бабушка и дедушка Халлерта работали над программой «Аполлон», и у него есть лицензия пилота. Он не может дождаться, когда космический корабль SpaceX оторвется от земли, но хочет, чтобы стоящий за этим человек перестал строчить твиты.

Первые высказывания Маска о коронавирусе были сдержанными, хоть и противоречили здравому смыслу. Например, в начале марта он заявил, что «паника вокруг коронавируса — это вздор». Поклонники полагали, что Маск смеялся над запасами туалетной бумаги и салфеток Clorox, а не над опасностью заразиться болезнью. Но по мере того, как категоричность Маска нарастала, некоторые его фанаты начали ссылаться на результаты исследований, которые показали, что социальное дистанцирование может замедлить распространение вируса. Они вспомнили цитату Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции, которую Маск написал в Twitter в 2017 году: «Если однажду мои слова пойдут вразрез с наукой, выбирайте науку». Налицо попытка напомнить Маску о его лучших побуждениях.

Фото: ChinaImages / Фотодженика

С тех пор ситуация только накалялась. Примерно через две недели Маск написал в Twitter, что, «судя по текущим тенденциям», к концу апреля количество новых случаев заражения COVID-19 в США «вероятно, приблизится к нулю». Прогноз оказался чудовищно неверным, но Маск не признал ошибку. Это огорчило многих поклонников, которые доверяли ему. «Если он говорит: “Не волнуйтесь, ребята. К концу апреля уже не будет новых случаев”, люди думают: “Это же Илон Маск. Он знаком с лучшими врачами. Он знаком с лучшими экспертами в своей области. Наверное, он провел исследование, прежде чем сказать это», — отмечает Луис Мирелес, студент колледжа в Техасе. Мирелес писал школьные эссе о Маске и Tesla и так же, как и Халлерт, посещал космодром, где SpaceX работает над ракетой для полета на Марс.

Некоторые фанаты считают, что высказывания Маска о коронавирусе созвучны его предыдущим парадоксальным заявлениям. «Очевидно, оскорблять или обвинять кого-либо без доказательств неприемлемо, но, мне кажется, ничто не сравнится с безразличным отношением к человеческой жизни», — сказал ученый по фамилии Сан, живущий в области залива Сан-Франциско. Он попросил не упоминать его имя для сохранения конфиденциальности. В течение многих лет он наблюдал за бесчисленными интервью Маска, где тот говорит вопиющие, но менее опасные вещи. Однако твиты на тему пандемии стали настолько абсурдными, что Сан отписался от Маска.

Также я слышала от многих поклонников, что Маск ведет себя не как спаситель человечества, а как безжалостный промышленник. Эта неудобная правда вскрылась, когда Дональд Трамп поддержал в Twitter желание Маска возобновить работу Tesla, и тот поблагодарил его. Если Маск считается героем-экоактивистом, то он неожиданно сдружился со злодеем, который не верит, что деятельность человека может вызывать изменения климата, и решил пересмотреть политику в области охраны окружающей среды. Всего три года назад Маск ушел из консультативного совета президента именно потому, что Трамп вывел США из международных соглашений, направленных на борьбу с изменениями климата.

«Я действительно думала, что Маск может стать настоящим героем, — говорит Лиза Джейкобсон, страховой агент из Висконсина. — Посмотрите правде в глаза, мы разрушаем эту планету, и тут появился парень, который пытается найти нам новую». Джейкобсон скучает по доброжелательному СЕО, который бесплатно заряжал аккумуляторы Tesla для водителей со всей Флориды, чтобы они могли эвакуироваться во время урагана «Ирма» в 2017 году. Она ожидала от Маска таких же мер во время пандемии. Где сейчас этот парень?

Ответ: на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния, как и обещал. Стоянка заполнилась машинами сотрудников, впервые за несколько недель выехавших из дома. Никто не пришел арестовать его. В конце концов местные чиновники уступили, добавив, что Tesla может продолжить работу, если добавит дополнительные меры безопасности.

Многие поклонники поддерживают Маска. Остальные пытаются отделить личную философию предпринимателя от его вклада в мировой прогресс. Отделить искусство от художника — сложная задача, особенно когда привлекательность SpaceX и Tesla во многом опирается на его личность. Некоторые фанаты Маска утверждают, что отменили заказы в Tesla. Один из переболевших COVID-19 поклонников, которому принадлежат два автомобиля Tesla, сказал, что, по его мнению, бесконечные заявления Маска удешевили бренд. Но Халлерт, любитель ракет из Орегона, отметил, что сумасбродное поведение Маска не ослабит его энтузиазма по поводу миссий SpaceX и покупки одного из электрических пикапов Cybertrucks.

Несмотря на то, что Халлерт по-прежнему готов поддержать компании Маска, он заметно охладел к самому предпринимателю. «Раньше я мог оправдать Маска только потому, что обожал SpaceX, — сказал он. — Теперь я даже не спорю с друзьями, когда он несет очередную ерунду».