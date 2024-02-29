Прозрачный ноутбук, смартфон-браслет и машина Xiaomi: что показали на выставке MWC 2024?

MWC (Mobile World Congress) — это крупнейшая в мире технологическая конференция в сфере мобильных устройств, которая ежегодно проводится в Барселоне. На ней компании представляют свои новейшие продукты, технологии и разработки. MWC 2024 не стала исключением.

В этом году конференция MWC 2024 проходила с 27 по 29 февраля. За эти несколько дней компании со всего мира успели представить целый ряд интересных устройств. Собрали главные анонсы из солнечной Барселоны в одной статье.



Содержание:

Прозрачный ноутбук Lenovo

Одним из самых громких анонсов выставки стал прозрачный ноутбук от Lenovo. Устройство позволяет пользователю смотреть насквозь, используя инновационный 17,3-дюймовый дисплей Micro-LED и стеклянную панель для клавиатуры. По словам компании, яркость картинки на таком экране может достигать 1000 нит, что сопоставимо с флагманскими решениями вроде MacBook Pro.

Прозрачный ноутбук Lenovo / Lenovo

В текущем виде устройство в продажу не поступит, так продемонстрированный на выставке образец — лишь концепт для демонстрации технологии. Тем не менее будущие ноутбуки Lenovo могут получить прозрачные дисплеи в той или иной форме.

Как говорится на официальном сайте компании, такие технологии позволяют смешивать виртуальную реальность, окружающий мир и искусственный интеллект, создавая компьютер будущего.

Смартфон-браслет Motorola

Еще один яркий эксперимент с дисплеем произошел на стенде Motorola. Компания продемонстрировала общественности гибкий смартфон, который можно оборачивать вокруг запястья и носить в качестве браслета. Устройство анонсировали еще в октябре 2023 года, но только теперь привезли на выставку, где его смогли протестировать журналисты со всего мира.

Смартфон-браслет Motorola / Lenovo

Концептуальный смартфон оснащен 6,9-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, диагональ которого уменьшается до 4,6 дюймов после складывания. При этом, в сложенном состоянии интерфейс устройства переходит в адаптированный для ношения на руке режим. По задумке Motorola, гибкий смартфон-браслет выйдет за рамки привычной техники и станет креативным способом самовыражения.

Электрокар Xiaomi

За тяжелую технику на MWC в этом году отвечала Xiaomi. Компания привезла на выставку свой первый электрокар SU7. Авто в ярком лазурном цвете может похвастаться запасом хода в 800 км, быстрой зарядкой (220 км за 5 минут) и максимальной скоростью в 265 км/ч. По словам Xiaomi, с нуля до сотни SU7 разгоняется всего за 2,78 секунды.

Xiaomi SU7 / Xiaomi

Факт того, что электрокар показали на MWC, подтверждает слухи о планах вывести его на европейский рынок. Xiaomi до сих пор не раскрыла официальный ценник на новинку, но известно, что в Китае за SU7 в базовой комплектации просят 250 000 юаней (~3,2 млн рублей).

Инновационная батарея Honor

В рамках выставки бренд Honor показал глобальную версию своего очередного флагмана. Вдобавок к продвинутым характеристикам смартфон получил инновационную батарею нового типа. Кремний-углеродный аккумулятор Magic 6 Pro позволяет уместить большую емкость в те же размеры. Из-за этого относительно тонкий смартфон получил рекордную батарею на 5600 мАч.

Honor Magic 6 Pro / Honor

Также Honor Magic 6 Pro оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 6,8-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 1280x2800 пикселей. В Европе устройство стоит 1299 евро, ценник в России пока не раскрывается.

Умное кольцо Samsung

В попытке переизобрести носимую электронику Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring. Гаджет весом всего в 2,3 грамма умеет отслеживать качество сна владельца, его пульс, температуру и ряд других показателей, анализируя полученную информацию при помощи ИИ.

Samsung Galaxy Ring / Samsung

Кольцо поступит в продажу в трех цветах: керамический черный, платиновый серебристый и золотой. Помимо расцветок, пользователи nfr;t смогут выбрать и емкость аккумулятора, которая прямо влияет на вес и размеры гаджета. Цена и дата старта продаж Galaxy Ring на момент написания материала объявлены не были.

Часы OnePlus

Помимо Samsung, свой девайс из категории носимой электроники также показали OnePlus. Прошлая попытка компании выйти на рынок умных часов не увенчалась успехом, из-за чего фанатам пришлось ждать анонса OnePlus Watch 2 больше трех лет.

OnePlus Watch 2 / OnePlus

Новая модель получила впечатляющие характеристики, которые делают ее более конкурентоспособной, а в чем-то даже опережающей соседей по ценовому сегменту. В частности, умные часы могут похвастаться аккумулятором, который работает до 4 дней без подзарядки, в то время как Apple Watch и Samsung Galaxy Watch в среднем держатся менее одного дня. В качестве операционной системы Watch 2 используют Wear OS от Google.