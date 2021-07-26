Постоянно отвлекаетесь? Девять советов, которые помогут сосредоточиться

Работа из дома сопровождается множеством отвлекающих факторов. Дети, питомцы, курьеры — все это требует нашего внимания. Разумеется, мы не сможем избавиться от этих обязательств, но эти шаги позволят стать сосредоточеннее и меньше прокрастинировать.

1. Подумайте о причине прокрастинации

Каждый раз, когда вы замечаете, что начинаете бездумно обновлять соцсети, перекладывать книги на полках или делать не то, что намеревались, необходимо остановиться и задуматься. Запишите, что вы чувствовали до того, как отвлеклись и проанализируйте эту ситуацию.

«Не списывайте это на современный мир, неспособность сосредоточиться или склонность к зависимости», — говорит писатель Нир Эйал. Что-то конкретное завладело вашим вниманием и отвлекло от настоящей цели. Не стоит винить себя за это, главное определить отвлекающий фактор и первопричину, чтобы в будущем было проще выявлять и избегать их.

2. Установите таймер

Представим ситуацию: мы просыпаемся с мыслью о том, что нужно поработать над важным отчетом или продумать стратегию развития. Однако перед тем, как взяться за трудную задачу, появляется желание отвлечься. Например, просмотреть письма, которые пришли за ночь.

Не надо поддаваться соблазну и сразу открывать электронную почту. Установите таймер на 10 минут. Это время можно использовать, чтобы вернуться к важным задачам, или просто дождаться, пока это чувство утихнет. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы устоять перед соблазном отвлечься.

3. Составьте расписание

«Нельзя назвать что-то отвлекающим фактором, если вы не понимаете, от чего это вас отвлекает», — говорит Эйал. Определите важные задачи и освободите для них место в расписании. «Если вы не планируете свой день, кто-то или что-то сделает это за вас», — добавляет он.

4. Планируйте время, а не результат

Многим нравится составлять списки дел, но отсутствие четких ограничений может вызвать чувство подавленности. Эйал предлагает использовать расписание, которое ограничено 24 часами в сутки. В нем нужно фиксировать все задачи на день: от срочных проектов и стратегического плана, до планирования обедов или семейных встреч в Zoom. Также оно помогает избежать чрезмерной нагрузки.

5. Тратьте меньше времени на общение и больше на концентрацию

«Если вы хотите получить конкурентное преимущество в вашей отрасли, необходимо найти время для размышлений», — говорит Эйал. Электронная почта, телефонные звонки, чаты с начальником, встречи, спонтанные взаимодействия — все это легко завладевает нашим вниманием и временем. Однако важно выделять ресурсы и для глубоких размышлений. Пусть это будет час в день или даже 20 минут, главное, ни на что не отвлекаться.

6. Придумайте ритуал

Если дети мешают сконцентрироваться, можно воспользоваться лайфхаком от Эйаля и его жены. Когда им нужно погрузиться в работу или другие важные задачи, они надевают смешные головные уборы и дети понимают, что сейчас их лучше не отвлекать.

7. Используйте лайфхаки, чтобы не отвлекаться на смартфон

Установите на телефоне режим «Не беспокоить во время вождения», даже если вы не за рулем. Так будет проще научиться не отвечать на каждое сообщение сразу.

Измените настройки уведомлений. Оставьте доступ только самым важным приложениям.

Используйте программы, которые будут ограничивать посещения выбранных сайтов в рабочее время. Например, бесплатное приложение SelfControl.

Посадите виртуальное дерево. Приложение Forest позволяет установить таймер для сосредоточенной работы и посадить виртуальное дерево, которое будет расти, пока вы не отвлекаетесь на телефон.

8. Делайте акцент на правильных вещах

Если вам кажется, что вы легко отвлекаетесь, убедитесь, что вы правильно оцениваете ситуацию. Неорганизованность и рассеянное внимание — это не часть нашей личности, и мы можем это изменить. Подумайте, что конкретно вам мешает, и как с этим справиться.

9. Не торопитесь

Чтобы изменить отношение к отвлекающим факторам, потребуется время и некоторые усилия. Не стоит с этим торопиться, ведь изменения будут заметны далеко не сразу. Менять все расписание может быть довольно сложно, поэтому лучше начать с одного отрезка времени. Например, можно по утрам посвящать время увлечениям. Это поможет настроиться на продуктивный день и начать его с приятного занятия.

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