Как неценовые факторы спроса и предложения влияют на бизнес-стратегию

В материале рассказываем об основных неценовых факторах, влияющих на спрос и предложение, и объясняем, как эти факторы могут влиять на стратегию бизнеса.

Спрос и предложение определяются множеством факторов, в том числе и тех, что не связаны напрямую с ценой товара или услуги. Это могут быть новые законы, технологические инновации и даже климатические изменения — все эти факторы называются неценовыми.

Основной закон спроса и предложения

Спрос определяется как готовность покупателя купить товар по определенной цене в заданный период времени. Он зависит от многих факторов, но главный из них — цена. Спрос напрямую связан с предложением: если предложение недостаточное, спрос не может быть удовлетворен.

Закон спроса и предложения гласит: при прочих равных условиях, с понижением цены на товар спрос на него возрастает. Обратное также верно: чем выше цена, тем меньше людей могут или хотят покупать товар.

Цена — важный, но далеко не единственный параметр, от которого зависит спрос. Есть и другие ценовые и неценовые факторы, которые мы рассмотрим более подробно, чтобы понять, как они влияют на рыночные условия и ценообразование продукции.

Неценовые факторы спроса

Они затрагивают покупателя в меньшей степени, чем цены, но бизнес должен учитывать и такие факторы. Рассмотрим их подробнее:

Увеличение доходов населения. Если у сотрудников растёт заработная плата, то появляются свободные деньги, которые и можно будет потратить. Но при этом может изменяться и сама структура потребления: изначально человек изначально выбирал дешёвый продукт, а потом его доход вырос, и он смог купить более дорогую альтернативу.

Если у сотрудников растёт заработная плата, то появляются свободные деньги, которые и можно будет потратить. Но при этом может изменяться и сама структура потребления: изначально человек изначально выбирал дешёвый продукт, а потом его доход вырос, и он смог купить более дорогую альтернативу. Мода и тренды. Особенно этот фактор влияет на продажи одежды и электронной техники. При формировании такого рода спроса большое влияние имеют медийные люди, которые способны поменять общественное мнение.

Особенно этот фактор влияет на продажи одежды и электронной техники. При формировании такого рода спроса большое влияние имеют медийные люди, которые способны поменять общественное мнение. Количество потребителей. Предприниматель, который выводит свою продукцию на международный уровень, должен учитывать специфику местного рынка. Не каждый товар, популярный в одном регионе, найдет спрос в другом. Например, традиционные костюмы и предметы быта, которые могут быть важны для одной культуры, могут не иметь ценности для другой.

Предприниматель, который выводит свою продукцию на международный уровень, должен учитывать специфику местного рынка. Не каждый товар, популярный в одном регионе, найдет спрос в другом. Например, традиционные костюмы и предметы быта, которые могут быть важны для одной культуры, могут не иметь ценности для другой. Ожидания потребителей. На спрос влияют и настроения потенциальных покупателей. Например, в начале пандемии резко вырос спрос на товары первой необходимости. Этот фактор трудно прогнозировать, и его редко используют как основу бизнес-стратегии.

На спрос влияют и настроения потенциальных покупателей. Например, в начале пандемии резко вырос спрос на товары первой необходимости. Этот фактор трудно прогнозировать, и его редко используют как основу бизнес-стратегии. Цены на аналогичные товары. Сейчас почти у каждого товара есть свой аналог, как более дешёвый, так и более дорогой. Поэтому, если у конкурента упала цена, то потребители смогут уйти к нему. Однако если продукт уникальный, то монополист сам решает, какую цену установить.

Сейчас почти у каждого товара есть свой аналог, как более дешёвый, так и более дорогой. Поэтому, если у конкурента упала цена, то потребители смогут уйти к нему. Однако если продукт уникальный, то монополист сам решает, какую цену установить. Доступность сопутствующих товаров. Некоторые продукты не используются отдельно — нужны еще товары, которые расширят их возможности. К примеру, для ПК нужен монитор, наушники и прочее. Также и с автомобилем: понадобятся чехлы для кресел, запчасти для починки. Если цены на них будут расти, то спрос на основной товар может значительно упасть.

Некоторые продукты не используются отдельно — нужны еще товары, которые расширят их возможности. К примеру, для ПК нужен монитор, наушники и прочее. Также и с автомобилем: понадобятся чехлы для кресел, запчасти для починки. Если цены на них будут расти, то спрос на основной товар может значительно упасть. Сезонность. Такой фактор чаще всего поддаётся прогнозированию. Цены на сезонные товары меняются в течение года. Например, осенью возрастает потребность в осенних и зимних куртках, а летом — в лёгкой одежде. И хотя некоторые потребители стараются «готовить сани летом», сегодня это редкость — многие стремятся приобрести товар прямо здесь и сейчас.

Такой фактор чаще всего поддаётся прогнозированию. Цены на сезонные товары меняются в течение года. Например, осенью возрастает потребность в осенних и зимних куртках, а летом — в лёгкой одежде. И хотя некоторые потребители стараются «готовить сани летом», сегодня это редкость — многие стремятся приобрести товар прямо здесь и сейчас. Праздники, традиции. Это простой фактор спроса: на 8 марта принято дарить цветы, и спрос на них увеличивается. Также и с другими праздниками: в преддверии Нового года и 23 февраля будет выше спрос на тематические подарки.

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Неценовые факторы предложения

Рассмотрим, что определяет предложение:

Развитие технологий. Процессы упрощаются, произведенных товаров становится больше, предложение увеличивается.

Процессы упрощаются, произведенных товаров становится больше, предложение увеличивается. Стоимость ресурсов. Чем больше стоит сырьё, тем меньше его будет производиться, так как средства продавца ограничены.

Чем больше стоит сырьё, тем меньше его будет производиться, так как средства продавца ограничены. Налоги и действующая система налогообложения. Чем выше налоги для продавца, тем дороже будет стоить сам продукт. А если спроса на этот товар нет, то продавать его бессмысленно.

Чем выше налоги для продавца, тем дороже будет стоить сам продукт. А если спроса на этот товар нет, то продавать его бессмысленно. Конкуренция. Чем больше игроков на рынке, тем выгоднее придется делать условия для покупателей. Если конкуренция большая, товарное предложение будет меньше. При монополии, олигополии ситуация обратная: условия нередко диктуют сами продавцы.

Чем больше игроков на рынке, тем выгоднее придется делать условия для покупателей. Если конкуренция большая, товарное предложение будет меньше. При монополии, олигополии ситуация обратная: условия нередко диктуют сами продавцы. Ожидания производителей. Если продавец прогнозирует, что в ближайшее время вырастет спрос, то он может нарастить производство товара, повышая таким образом предложение.

Стоит обращать внимание и на сопутствующие товары: если цены резко поднялись, стоит ожидать снижения спроса.

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Влияние неценовых факторов спроса на бизнес-стратегию

Неценовые факторы спроса отражают предпочтения, потребности и ожидания потребителей.

Вот как учесть их в бизнес-стратегии:

Повышайте качество продукта или услуги. Потребители готовы заплатить больше, если получат более качественный товар.

Потребители готовы заплатить больше, если получат более качественный товар. Стройте сильный бренд и работайте над репутацией. Товары или услуги от известной и надежной компании вызывают больше доверия, даже если стоят дороже.

Товары или услуги от известной и надежной компании вызывают больше доверия, даже если стоят дороже. Обеспечивайте удобство и доступность. Предлагайте различные способы оплаты, открывайте магазины ближе к покупателям и сделайте так, чтобы покупка происходила как можно проще.

Предлагайте различные способы оплаты, открывайте магазины ближе к покупателям и сделайте так, чтобы покупка происходила как можно проще. Инвестируйте в инновации. Технологичные решения будут привлекать потребителей.

Технологичные решения будут привлекать потребителей. Следите за социальными и культурными изменениями. Люди склонны выбирать продукты, которые отвечают их ценностям.

Чтобы проанализировать спрос, используйте объективные данные: статистику, демографические метрики, экономические прогнозы. Такую информацию можно найти на сайтах государственных органов или профильных организаций.

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Влияние неценовых факторов предложения на бизнес-стратегию

Рассмотрим стратегические шаги, которые позволят учесть неценовые факторы предложения:

Анализируйте конкурентов. Это позволит понять, сколько на рынке доступно товаров-заменителей и стоит ли вообще выпускать на него свой продукт.

Это позволит понять, сколько на рынке доступно товаров-заменителей и стоит ли вообще выпускать на него свой продукт. Следите за ценами на аналогичные товары. Возможно, потребуется увеличить или снизить цену.

Возможно, потребуется увеличить или снизить цену. Изучайте налогообложение и доступные меры поддержки. Благодаря этому бизнес освободит деньги для инвестиций в производство.

Неценовые факторы оказывают неочевидное, но заметное влияние на рынок. Сезонность, повышение дохода, новые тренды и модные течения — всё это формирует спрос, а развитие технологий, конкуренция и налоговые обязательства определяют возможности предложения. Если грамотно проанализировать все факторы, можно построить эффективную бизнес-стратегию.

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