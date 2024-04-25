Как неценовые факторы спроса и предложения влияют на бизнес-стратегию

Спрос и предложение определяются множеством факторов, в том числе и тех, что не связаны напрямую с ценой товара или услуги. Это могут быть новые законы, технологические инновации и даже климатические изменения — все эти факторы называются неценовыми.
В материале рассказываем об основных неценовых факторах, влияющих на спрос и предложение, и объясняем, как эти факторы могут влиять на стратегию бизнеса.
- Основной закон спроса и предложения
- Неценовые факторы спроса
- Неценовые факторы предложения
- Влияние неценовых факторов спроса на бизнес-стратегию
- Влияние неценовых факторов предложения на бизнес-стратегию
Основной закон спроса и предложения
Спрос определяется как готовность покупателя купить товар по определенной цене в заданный период времени. Он зависит от многих факторов, но главный из них — цена. Спрос напрямую связан с предложением: если предложение недостаточное, спрос не может быть удовлетворен.
Закон спроса и предложения гласит: при прочих равных условиях, с понижением цены на товар спрос на него возрастает. Обратное также верно: чем выше цена, тем меньше людей могут или хотят покупать товар.
Цена — важный, но далеко не единственный параметр, от которого зависит спрос. Есть и другие ценовые и неценовые факторы, которые мы рассмотрим более подробно, чтобы понять, как они влияют на рыночные условия и ценообразование продукции.
Неценовые факторы спроса
Они затрагивают покупателя в меньшей степени, чем цены, но бизнес должен учитывать и такие факторы. Рассмотрим их подробнее:
- Увеличение доходов населения. Если у сотрудников растёт заработная плата, то появляются свободные деньги, которые и можно будет потратить. Но при этом может изменяться и сама структура потребления: изначально человек изначально выбирал дешёвый продукт, а потом его доход вырос, и он смог купить более дорогую альтернативу.
- Мода и тренды. Особенно этот фактор влияет на продажи одежды и электронной техники. При формировании такого рода спроса большое влияние имеют медийные люди, которые способны поменять общественное мнение.
- Количество потребителей. Предприниматель, который выводит свою продукцию на международный уровень, должен учитывать специфику местного рынка. Не каждый товар, популярный в одном регионе, найдет спрос в другом. Например, традиционные костюмы и предметы быта, которые могут быть важны для одной культуры, могут не иметь ценности для другой.
- Ожидания потребителей. На спрос влияют и настроения потенциальных покупателей. Например, в начале пандемии резко вырос спрос на товары первой необходимости. Этот фактор трудно прогнозировать, и его редко используют как основу бизнес-стратегии.
- Цены на аналогичные товары. Сейчас почти у каждого товара есть свой аналог, как более дешёвый, так и более дорогой. Поэтому, если у конкурента упала цена, то потребители смогут уйти к нему. Однако если продукт уникальный, то монополист сам решает, какую цену установить.
- Доступность сопутствующих товаров. Некоторые продукты не используются отдельно — нужны еще товары, которые расширят их возможности. К примеру, для ПК нужен монитор, наушники и прочее. Также и с автомобилем: понадобятся чехлы для кресел, запчасти для починки. Если цены на них будут расти, то спрос на основной товар может значительно упасть.
- Сезонность. Такой фактор чаще всего поддаётся прогнозированию. Цены на сезонные товары меняются в течение года. Например, осенью возрастает потребность в осенних и зимних куртках, а летом — в лёгкой одежде. И хотя некоторые потребители стараются «готовить сани летом», сегодня это редкость — многие стремятся приобрести товар прямо здесь и сейчас.
- Праздники, традиции. Это простой фактор спроса: на 8 марта принято дарить цветы, и спрос на них увеличивается. Также и с другими праздниками: в преддверии Нового года и 23 февраля будет выше спрос на тематические подарки.
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Неценовые факторы предложения
Рассмотрим, что определяет предложение:
- Развитие технологий. Процессы упрощаются, произведенных товаров становится больше, предложение увеличивается.
- Стоимость ресурсов. Чем больше стоит сырьё, тем меньше его будет производиться, так как средства продавца ограничены.
- Налоги и действующая система налогообложения. Чем выше налоги для продавца, тем дороже будет стоить сам продукт. А если спроса на этот товар нет, то продавать его бессмысленно.
- Конкуренция. Чем больше игроков на рынке, тем выгоднее придется делать условия для покупателей. Если конкуренция большая, товарное предложение будет меньше. При монополии, олигополии ситуация обратная: условия нередко диктуют сами продавцы.
- Ожидания производителей. Если продавец прогнозирует, что в ближайшее время вырастет спрос, то он может нарастить производство товара, повышая таким образом предложение.
Стоит обращать внимание и на сопутствующие товары: если цены резко поднялись, стоит ожидать снижения спроса.
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Влияние неценовых факторов спроса на бизнес-стратегию
Неценовые факторы спроса отражают предпочтения, потребности и ожидания потребителей.
Вот как учесть их в бизнес-стратегии:
- Повышайте качество продукта или услуги. Потребители готовы заплатить больше, если получат более качественный товар.
- Стройте сильный бренд и работайте над репутацией. Товары или услуги от известной и надежной компании вызывают больше доверия, даже если стоят дороже.
- Обеспечивайте удобство и доступность. Предлагайте различные способы оплаты, открывайте магазины ближе к покупателям и сделайте так, чтобы покупка происходила как можно проще.
- Инвестируйте в инновации. Технологичные решения будут привлекать потребителей.
- Следите за социальными и культурными изменениями. Люди склонны выбирать продукты, которые отвечают их ценностям.
Чтобы проанализировать спрос, используйте объективные данные: статистику, демографические метрики, экономические прогнозы. Такую информацию можно найти на сайтах государственных органов или профильных организаций.
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Влияние неценовых факторов предложения на бизнес-стратегию
Рассмотрим стратегические шаги, которые позволят учесть неценовые факторы предложения:
- Анализируйте конкурентов. Это позволит понять, сколько на рынке доступно товаров-заменителей и стоит ли вообще выпускать на него свой продукт.
- Следите за ценами на аналогичные товары. Возможно, потребуется увеличить или снизить цену.
- Изучайте налогообложение и доступные меры поддержки. Благодаря этому бизнес освободит деньги для инвестиций в производство.
Неценовые факторы оказывают неочевидное, но заметное влияние на рынок. Сезонность, повышение дохода, новые тренды и модные течения — всё это формирует спрос, а развитие технологий, конкуренция и налоговые обязательства определяют возможности предложения. Если грамотно проанализировать все факторы, можно построить эффективную бизнес-стратегию.
Фото на обложке: Unsplash
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