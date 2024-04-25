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Истории

Как неценовые факторы спроса и предложения влияют на бизнес-стратегию

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Спрос и предложение определяются множеством факторов, в том числе и тех, что не связаны напрямую с ценой товара или услуги. Это могут быть новые законы, технологические инновации и даже климатические изменения — все эти факторы называются неценовыми. 

В материале рассказываем об основных неценовых факторах, влияющих на спрос и предложение, и объясняем, как эти факторы могут влиять на стратегию бизнеса.

Как неценовые факторы спроса и предложения влияют на бизнес-стратегию
Содержание

Основной закон спроса и предложения

Спрос определяется как готовность покупателя купить товар по определенной цене в заданный период времени. Он зависит от многих факторов, но главный из них — цена. Спрос напрямую связан с предложением: если предложение недостаточное, спрос не может быть удовлетворен.

Закон спроса и предложения гласит: при прочих равных условиях, с понижением цены на товар спрос на него возрастает. Обратное также верно: чем выше цена, тем меньше людей могут или хотят покупать товар.

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Цена — важный, но далеко не единственный параметр, от которого зависит спрос. Есть и другие ценовые и неценовые факторы, которые мы рассмотрим более подробно, чтобы понять, как они влияют на рыночные условия и ценообразование продукции.

Неценовые факторы спроса

Они затрагивают покупателя в меньшей степени, чем цены, но бизнес должен учитывать и такие факторы. Рассмотрим их подробнее:

  • Увеличение доходов населения. Если у сотрудников растёт заработная плата, то появляются свободные деньги, которые и можно будет потратить. Но при этом может изменяться и сама структура потребления: изначально человек изначально выбирал дешёвый продукт, а потом его доход вырос, и он смог купить более дорогую альтернативу.
  • Мода и тренды. Особенно этот фактор влияет на продажи одежды и электронной техники. При формировании такого рода спроса большое влияние имеют медийные люди, которые способны поменять общественное мнение.
  • Количество потребителей. Предприниматель, который выводит свою продукцию на международный уровень, должен учитывать специфику местного рынка. Не каждый товар, популярный в одном регионе, найдет спрос в другом. Например, традиционные костюмы и предметы быта, которые могут быть важны для одной культуры, могут не иметь ценности для другой.
  • Ожидания потребителей. На спрос влияют и настроения потенциальных покупателей. Например, в начале пандемии резко вырос спрос на товары первой необходимости. Этот фактор трудно прогнозировать, и его редко используют как основу бизнес-стратегии.
  • Цены на аналогичные товары. Сейчас почти у каждого товара есть свой аналог, как более дешёвый, так и более дорогой. Поэтому, если у конкурента упала цена, то потребители смогут уйти к нему. Однако если продукт уникальный, то монополист сам решает, какую цену установить.
  • Доступность сопутствующих товаров. Некоторые продукты не используются отдельно — нужны еще товары, которые расширят их возможности. К примеру, для ПК нужен монитор, наушники и прочее. Также и с автомобилем: понадобятся чехлы для кресел, запчасти для починки. Если цены на них будут расти, то спрос на основной товар может значительно упасть.
  • Сезонность. Такой фактор чаще всего поддаётся прогнозированию. Цены на сезонные товары меняются в течение года. Например, осенью возрастает потребность в осенних и зимних куртках, а летом — в лёгкой одежде. И хотя некоторые потребители стараются «готовить сани летом», сегодня это редкость — многие стремятся приобрести товар прямо здесь и сейчас.
  • Праздники, традиции. Это простой фактор спроса: на 8 марта принято дарить цветы, и спрос на них увеличивается. Также и с другими праздниками: в преддверии Нового года и 23 февраля будет выше спрос на тематические подарки.

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Неценовые факторы предложения

Рассмотрим, что определяет предложение:

  • Развитие технологий. Процессы упрощаются, произведенных товаров становится больше, предложение увеличивается.
  • Стоимость ресурсов. Чем больше стоит сырьё, тем меньше его будет производиться, так как средства продавца ограничены.
  • Налоги и действующая система налогообложения. Чем выше налоги для продавца, тем дороже будет стоить сам продукт. А если спроса на этот товар нет, то продавать его бессмысленно.
  • Конкуренция. Чем больше игроков на рынке, тем выгоднее придется делать условия для покупателей. Если конкуренция большая, товарное предложение будет меньше. При монополии, олигополии ситуация обратная: условия нередко диктуют сами продавцы.
  • Ожидания производителей. Если продавец прогнозирует, что в ближайшее время вырастет спрос, то он может нарастить производство товара, повышая таким образом предложение.

Стоит обращать внимание и на сопутствующие товары: если цены резко поднялись, стоит ожидать снижения спроса.

влияние неценовых факторов спроса на бизнесовую стратегию, спрос и предложение

Фото в тексте: Unsplash

Влияние неценовых факторов спроса на бизнес-стратегию

Неценовые факторы спроса отражают предпочтения, потребности и ожидания потребителей. 

Вот как учесть их в бизнес-стратегии:

  • Повышайте качество продукта или услуги. Потребители готовы заплатить больше, если получат более качественный товар. 
  • Стройте сильный бренд и работайте над репутацией. Товары или услуги от известной и надежной компании вызывают больше доверия, даже если стоят дороже.
  • Обеспечивайте удобство и доступность. Предлагайте различные способы оплаты, открывайте магазины ближе к покупателям и сделайте так, чтобы покупка происходила как можно проще.
  • Инвестируйте в инновации. Технологичные решения будут привлекать потребителей.
  • Следите за социальными и культурными изменениями. Люди склонны выбирать продукты, которые отвечают их ценностям.

Чтобы проанализировать спрос, используйте объективные данные: статистику, демографические метрики, экономические прогнозы. Такую информацию можно найти на сайтах государственных органов или профильных организаций.

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Влияние неценовых факторов предложения на бизнес-стратегию

Рассмотрим стратегические шаги, которые позволят учесть неценовые факторы предложения:

  • Анализируйте конкурентов. Это позволит понять, сколько на рынке доступно товаров-заменителей и стоит ли вообще выпускать на него свой продукт.
  • Следите за ценами на аналогичные товары. Возможно, потребуется увеличить или снизить цену. 
  • Изучайте налогообложение и доступные меры поддержки. Благодаря этому бизнес освободит деньги для инвестиций в производство.

Неценовые факторы оказывают неочевидное, но заметное влияние на рынок. Сезонность, повышение дохода, новые тренды и модные течения — всё это формирует спрос, а развитие технологий, конкуренция и налоговые обязательства определяют возможности предложения. Если грамотно проанализировать все факторы, можно построить эффективную бизнес-стратегию.

Фото на обложке: Unsplash

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