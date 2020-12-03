Пять категорий расходов, от которых пора отказаться

Порой мы тратим слишком много, даже несмотря на то, что пытаемся тщательно планировать бюджет. Причина — вредные привычки и мелкие траты. Мы часто недооцениваем их масштаб, хотя они могут нанести серьезный ущерб нашим финансам. Эти пять категорий расходов стоит тщательно контролировать, чтобы не потратить слишком много.

Вредная еда

Кажется, что если покупать по пакету картофельных чипсов каждый день, то ущерб для кошелька будет минимальным. Но это не так. Чтобы представить масштаб расходов, достаточно посчитать, сколько вы потратите на закуски в неделю или в год.

Не стоит совсем отказываться от лакомств, достаточно ограничить себя.

Найдите более дешевую и полезную альтернативу.

Постарайтесь отказаться от покупок в торговых автоматах, готовьте еду заранее и плотно завтракайте.

Кредитные карты

Это невероятно удобный финансовый инструмент. Однако следует внимательно отслеживать траты, чтобы не накопить долги с процентами.

Чтобы не выйт за рамки запланированного бюджета, лучше отказаться от кредитных карт в пользу наличных.

По возможности применяйте дебетовую карту, чтобы расплачиваться собственными деньгами. Контролируйте остаток на балансе, чтобы отслеживать, на что идут расходы.

Если вам все же сложно отказаться от кредитных карт, важно помнить следующее:

своевременно гасите задолженность,

изучите свой тарифный план и совершайте покупки, чтобы не платить проценты.

Напитки и алкоголь

Даже умеренное употребление алкоголя и напитков может навредить финансам.

Вот как избежать лишних трат.

Откажитесь от покупки бутилированных напитков: купите термос или бутылку из нержавеющей стали и наполняйте ее отфильтрованной водой. Так вы сократите расходы на напитки и не нанесете ущерб природе.

Заранее планируйте сумму, которую потратите на напитки.

Проанализируйте месячные траты на алкоголь и сопоставьте его с вашим месячным бюджетом. Возможно, спиртное обходится слишком дорого.

Импульсивные покупки

Это поможет не только сэкономить много денег, но и значительно повысить качество жизни.

Необдуманные покупки во время шоппинга для многих являются главной статьей расходов. И, как правило, эти покупки никогда не учитываются в ежемесячном бюджете.

Согласно опросам, чаще всего мы импульсивно тратим деньги на еду на вынос, одежду и обувь. Скидки и распродажи, как правило, являются главными причинами безрассудных трат.

Чтобы избежать этого, прежде чем переходить к оформлению заказа, следует спросить себя:

«Мне это необходимо, или это просто минутная слабость?»;

«Сколько часов мне пришлось отработать, чтобы оплатить это?»;

«Это срочно или можно подождать?»;

«Есть ли более важная покупка, которую я должен сделать?».

Постарайтесь не ходить в торговые центры в плохом настроении, так как именно в эти минуты легче всего поддаться соблазну. Мы склонны заглушать стресс с помощью шоппинга, так как он способствует эмоциональному подъему и временно улучшает настроение.

Подписки

Последние несколько лет мы наблюдаем небывалый рост популярности потоковых и стриминговых ресурсов. В 2020 году эта тенденция лишь усилилась. Мы получили возможность смотреть фильмы, сериалы в любом месте и в любое время, слушать музыку и использовать другие развлекательные сервисы за ежемесячную оплату.

Каждая подписка — значительный источник расходов. Вот как этого избежать:

ограничьтесь самым необходимым количеством услуг,

не оформляйте новые подписки, даже если планируете отменить их позже,

внимательно следите за списком сервисов: некоторые из них снимают деньги незаметно для пользователя.

Чтобы взять под контроль расходы, нужно правильно расставлять приоритеты, взвешивать свои импульсивные решения, планировать бюджет на расходы, следить за тратами и обладать силой воли. Все это поможет потреблять рациональнее и осознаннее, а также эффективнее распоряжаться деньгами.

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