Ученые предложили неожиданный способ сократить экранное время

Самый распространенный способ снизить зависимость от телефона — ограничить доступ к некоторым приложениям, например социальным сетям или играм. Однако это малоэффективно, так как пользователи просто отключают таймер и продолжают листать ленту смартфона. Ученые предложили новый способ — жестокий, но гениальный. Специальное приложение создает помехи при взаимодействии с телефоном, вынуждая пользователя отложить в сторону гаджет.

Зависимы от смартфона? Исследователи разработали хитрый план, как снизить экранное время.

Приложение InteractOut незаметно начинает мешать, убирая и запуская приложения на экране. Постепенно оно все больше раздражает пользователя, и в итоге он решает убрать гаджет и заняться чем-то еще.

Результаты исследования, представленного на этой неделе на Конференции по человеческому фактору в вычислительных системах, позволяют сделать примечательные выводы об эффективности этого метода. По сравнению с более традиционным подходом — блокировкой приложения после истечения определенного времени — предложенный метод на 16% эффективнее снижает объем экранного времени.

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Обычные приложения резко прерывают пользователя, поэтому если он выполняет важную задачу или увлечен игрой, то постарается сброситьтаймер, считает соавтор исследования Аньхун Гуо, доцент кафедры информатики и инженерии Мичиганского университета. Впоследствии пользователь может забыть об ограничении времени и провести у экрана больше, чем планировал.

InteractOut добавляет задержки во время запуска приложений и других взаимодействий с телефоном, что затрудняет использование гаджета. Оно также подменяет расположение касаний, чтобы телефон выполнял не те действия, которых от него ждут.

Для исследования 40 участников попросили использовать в течение двух недель InteractOut, а затем еще две недели — приложение для блокировки, установив таймер на час экранного времени.

Исследователи отметили, что с InteractOut пользователи становятся более осознанными, ведь им приходится постоянно противостоять помехам, тогда как приложение блокировки экрана взаимодействует с нами только раз, после чего мы — давайте признаемся в этом — пропускаем его.

Это подтверждают и данные исследования: около 62% участников не отключали InteractOut весь день, тогда как только 36% оставили работать таймер блокировки экранного времени.

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«Если мы постоянно будем вносить помехи во взаимодействие с телефоном, пользователь постепенно станет более осознанно воспринимать свои поступки, так как возникает несоответствие между ожиданиями и действительностью», — считает Гуо.

Возможно, это жестоко, но это работает. Зависимость от телефона — это не шутка, особенно когда это касается детей, и очень важно находить новые способы противостоять ей.

При этом, у InteractOut есть свои недостатки. Некоторые приложения, например, для просмотра видео, не требуют частых взаимодействий после запуска, а значит, помехи будут менее эффективны. Гуо считает, что для них понадобятся дополнительные решения, но начало уже положено.

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