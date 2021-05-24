Как нереалистичные ожидания влияют на мотивацию сотрудников

В поисках работы мечты люди часто делают неверный выбор. Ложные ожидания и предвзятое мнение не только становится причиной текучки кадров, но и отрицательно сказывается на мотивации и психологическом самочувствии работника. Рассказываем, что такое обманчиво привлекательная работа и как избежать этого эффекта.

Например, получая должность в области машинного обучения и искусственного интеллекта, люди часто надеются создавать алгоритмы, которые решат важные проблемы. Новички не всегда готовы к тому, что большую часть времени будут заниматься сбором и сортировкой данных. Вдохновение и мотивация от работы в интересном стартапе могут пропасть из-за сложных, монотонных и неинтересных задач.

Даже те, кто получил серьезное повышение, не всегда в восторге от новых обязанностей.

Люди часто романтизируют работу в СМИ, кино и других сферах культуры, но в реальности она часто оказывается довольно утомительной. На любой позиции начального уровня приходится много трудиться.

Обманчивая привлекательность

В недавнем исследовании ученые описали феномен обманчиво привлекательной работы — несоответствия между ожиданиями и реальными обязанностями.

Исследователи опрашивали сотрудников журналов, которые занимаются проверкой фактов. Они рассказали, что испытывают некоторый диссонанс между своей рутинной работой и стереотипным привлекательным образом, который сложился у окружающих.

Несоответствие работы ожиданиям сотрудника может разочаровать его и стать причиной для увольнения и ухода из профессии. Кроме этого, из-за феномена обманчивой привлекательности ему трудно рассказывать о себе и своей деятельности окружающим.

Нереалистичные ожидания

Часто участники исследования по-разному описывали свою работу в зависимости от собеседника: посторонним они рассказывали о более привлекательных сторонах своей деятельности, авторитетным авторам — о своей экспертизе и прочих показателях статусности, а с близкими были более откровенны и объективны.

Разное описание позиции означает, что большая часть окружения будет иметь пристрастное или предвзятое мнение о работе. Это может стать проблемой для тех, кто рассматривает возможность занять одну из этих должностей.

Так у потенциальных сотрудников возникают ложные ожидания, которые, как правило, становятся причиной разочарования.

Чтобы избежать этого, кандидатам следует тщательнее собирать информацию о желаемой должности: задавать вопросы о ежедневной работе и пообщаться с людьми, которые сейчас на ней работают или работали в прошлом.

Как это исправить

Данный феномен дорого обходится и самим работодателям, так как он провоцирует текучку кадров. Вот как минимизировать его влияние.

Предоставляйте реалистичные описания вакансии. Соблюдайте баланс: упомяните не только о привлекательных, но и о менее интересных нюансах работы (при этом совсем не обязательно подробно их описывать).

Соблюдайте баланс: упомяните не только о привлекательных, но и о менее интересных нюансах работы (при этом совсем не обязательно подробно их описывать). Попробуйте пересмотреть план задач. Распределите менее приятные обязанности между всеми сотрудниками и рабочими функциями.

Распределите менее приятные обязанности между всеми сотрудниками и рабочими функциями. Используйте ресурсы для автоматизации. ИИ постепенно избавляет нас от рутинных обязанностей, хотя на большинстве позиций их не удастся исключить полностью.

ИИ постепенно избавляет нас от рутинных обязанностей, хотя на большинстве позиций их не удастся исключить полностью. Сохраняйте мотивацию сотрудников. В описаниях вакансий от сотрудников часто требуют вовлеченности и мотивации. Проанализировав более 200 собеседований, ученые выяснили, что именно эта черта чаще всего становится темой для дискуссий. Тем не менее ни один рекрутер не смог описать, как оценивается это качество или почему оно важно для конкретной вакансии. Однако после приема на работу сотрудника загружают рутинной работой, что сказывается на вовлеченности.

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