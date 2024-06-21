Нестационарный торговый объект (НТО) — мобильная точка продажи товаров или услуг, которую можно легко переместить с одного места на другое. К таким объектам относятся киоски, палатки, торговые прицепы и фудтраки. НТО позволяют предпринимателям быстро реагировать на изменения спроса и предлагать свои товары там, где это наиболее выгодно. Их можно встретить на улицах города, в парках, на рынках и различных мероприятиях. Простота установки и мобильность делают НТО популярным выбором для малого бизнеса, а для покупателей они представляют собой удобный способ приобретения нужных товаров и услуг буквально на каждом шагу. В статье узнаете, что такое НТО, чем отличается от стационарного и каким правилам должны соответствовать нестационарные торговые объекты.

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Что такое нестационарный торговый объект

Нестационарный торговый объект (НТО) — торговая точка, которая теоретически может быть перемещена на другое место без ущерба для конструкции.

К НТО относятся вендинговые аппараты с напитками и снеками, палатки и вагончики на колесах, автоцистерны с молоком или квасом на розлив. Также, нестационарный объект — это машины, из которых продают кофе или другие розничные товары.

К НТО относятся и объекты в виде палаток, павильонов и других построек.

Чем нестационарный объект отличается от стационарного

Главное отличие НТО от стационарного торгового объекта (СТО) — отсутствие фундамента.

Бывает, контролирующие органы пытаются оштрафовать владельца НТО за несоблюдение правил, путая их объект с СТО. В действительности НТО от СТО легко отличить визуально.

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Например, кафе с пекарней будет относиться к нестационарным торговым объектам, хотя может выглядеть как здание, потому что у конструкции нет фундамента.

Нестационарные торговые объекты не нужно регистрировать в Росреестре, как стационарные.

Виды нестационарных торговых объектов

К нестационарным торговым объектам относятся немобильные и мобильные НТО.

Немобильные виды НТО:

аппарат по продаже горячих напитков,

аппарат по продаже снеков,

аппарат по продаже линз для глаз,

прочие вендинговые аппараты розничной торговли,

кофепойнт,

стол с продукцией

пресс-стенд,

лоток,

палатка с розничной продажей,

киоск,

торговая галерея,

павильон торговый без фундамента,

прочие объекты без фундамента,

базар,

бахчевый развал.

Мобильные виды НТО:

Автомобиль с кофе, пирожками.

Автолавка.

Автомагазин.

Фудтрак.

Фургон с фастфудом.

Тележка с розничной продукцией.

Цистерна с напитками на розлив.

Машина с розничной продажей.

Законодательство о нестационарных торговых объектах

Законодательство о нестационарных торговых объектах регулирует их установку и эксплуатацию, чтобы обеспечить безопасность и порядок. Размещение НТО регулируется законом № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Также размещение НТО регламентируется местным законодательством. Например, в Крыму в отношении НТО нужно руководствоваться постановлением № 402 «Об утверждении нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым».

Порядок размещения нестационарных объектов нужен, чтобы учитывать спрос и предложение товаров. Для этого нестационарные торговые объекты должны размещаться согласно схеме. Схема размещения НТО, как правило, находится на сайтах муниципалитетов.

Рассмотрим ключевые аспекты, которые нужно учитывать:

Разрешение на установку. Для размещения НТО необходимо получить специальное разрешение от местных властей. Это помогает контролировать количество и расположение объектов. Санитарные нормы. Важно соблюдать санитарные нормы, особенно если НТО занимается продажей продуктов питания. Регулярные проверки санитарных служб гарантируют, что все требования выполняются. Эстетические требования. Некоторые города требуют, чтобы НТО соответствовали определённым эстетическим стандартам, чтобы не нарушать общий вид улиц и парков. Безопасность. Включает соблюдение пожарных норм и обеспечение свободного доступа к объектам первой необходимости, таким как гидранты и больницы.

Приведем несколько примеров:

Киоск с мороженым должен иметь сертификаты качества продукции.

Фудтрак должен быть оснащен огнетушителями и иметь удобные подходы для клиентов.

Где можно разместить НТО

Размещение нестационарных торговых объектов возможно на открытом воздухе и в здании. По форме собственности земля под НТО может быть:

частной,

муниципальной,

государственной.

Чтобы разместить НТО, нужно:

На частной территории — заключить договор с владельцем.

На государственной и муниципальной территории — вписаться в схему размещения НТО.

Варианты мест для установки разнообразны:

Парки и скверы. Популярное место для киосков с мороженым, напитками или сувенирами. Люди часто гуляют в таких местах и охотно покупают что-то на ходу. Остановки общественного транспорта. Отличное место для продажи газет, журналов, кофе и закусок. Пассажиры часто имеют несколько минут свободного времени, чтобы сделать небольшую покупку. Торговые центры. Здесь могут размещаться палатки с сезонными товарами, такими как новогодние украшения или летние аксессуары. Это позволяет привлекать клиентов, которые уже пришли за покупками. Рынки и ярмарки. Идеальные места для НТО, продающих свежие продукты, одежду или хендмейд-товары. В таких местах люди уже настроены на покупки. Мероприятия и фестивали. Временные точки продаж на концертах, спортивных событиях и других массовых мероприятиях позволяют предпринимателям охватить большую аудиторию за короткое время.

Примеры:

Фудтрак на музыкальном фестивале предложит разнообразные блюда для гостей мероприятия.

Палатка с сувенирами на городской ярмарке привлечет туристов и местных жителей.

Схема размещения НТО

Это план, который помогает определить, где можно установить такие объекты для максимальной эффективности и удобства для продавцов и покупателей. Схема учитывает множество факторов, таких как проходимость, доступность, безопасность и соответствие городскому ландшафту.

Схема нестационарных объектов содержит уже существующие НТО и указывает, где возможно поставить новые НТО. Выбрать место для НТО без учета этого документа нельзя.

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Схема размещения НТО нужна для всех немобильных объектов — палаток, базаров, киосков и автоматов. Мобильные не указаны в схеме.

Утверждают схему местные власти, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные власти. Схему размещения НТО можно найти на сайте муниципалитетов или запросить в случае ее отсутствия.

Основные принципы размещения НТО

Проходимость: НТО следует размещать в местах с высокой проходимостью, чтобы привлечь максимальное количество клиентов. Это могут быть:

Оживленные улицы и площади

Вокзалы и станции метро

Торговые центры и рынки

Доступность: Важно, чтобы НТО были легко доступны для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. Для этого необходимо предусмотреть:

удобные подходы и тротуары,

достаточное количество парковочных мест,

хорошую видимость и освещенность.

Безопасность. Размещение НТО должно быть безопасным как для продавцов, так и для покупателей. Это включает:

Соблюдение санитарных и пожарных норм.

Удаленность от потенциально опасных объектов, таких как дороги с интенсивным движением.

Надежные конструкции, устойчивые к погодным условиям.

Эстетика и порядок. Важно, чтобы НТО гармонично вписывались в городской ландшафт и не создавали визуального хаоса. Для этого стоит:

использовать унифицированные конструкции и оформление,

регулярно убирать территорию вокруг НТО,

следить за состоянием самих объектов.

Примеры удачного размещения НТО

Киоски с мороженым в парках и на пляжах . Летом такие места пользуются особой популярностью. Люди охотно покупают мороженое во время прогулок и отдыха.

. Летом такие места пользуются особой популярностью. Люди охотно покупают мороженое во время прогулок и отдыха. Фудтраки на фестивалях и ярмарках . Временные мероприятия привлекают большие толпы людей, что делает их идеальными для размещения мобильных точек с едой и напитками.

. Временные мероприятия привлекают большие толпы людей, что делает их идеальными для размещения мобильных точек с едой и напитками. Палатки с сувенирами у туристических достопримечательностей. Туристы часто покупают сувениры на память, и такие НТО могут стать для них удобным местом для покупок.

Этапы разработки схемы размещения НТО:

Сначала нужно проанализировать территорию, где планируется размещение НТО. Важно изучить поток людей, понять потребности населения и выявить перспективные места. Создать детальный план, который включает расположение каждого НТО, пути подхода, зоны для клиентов и парковочные места. Установить НТО в выбранных местах. Важно следить за тем, чтобы все объекты соответствовали утвержденному плану и нормативам. После установки нужно регулярно проверять работу НТО, следить за соблюдением норм и вносить коррективы в схему размещения.

Примеры реализации схемы размещения НТО:

Городские рынки . В Москве успешно работают многочисленные фермерские рынки, где НТО продают свежие продукты. Они расположены в местах с хорошей проходимостью и удобными подходами.

. В Москве успешно работают многочисленные фермерские рынки, где НТО продают свежие продукты. Они расположены в местах с хорошей проходимостью и удобными подходами. Торговые фестивали. В Санкт-Петербурге часто проходят гастрономические фестивали, где фудтраки и палатки с едой размещаются в центральных парках и на набережных, привлекая множество горожан и туристов.

Таким образом, правильная схема размещения НТО — ключ к их успешной работе. Она помогает создать удобные и безопасные условия для торговли, удовлетворить потребности населения и поддерживать порядок в городе.

Аукцион на право размещения НТО

Чтобы поставить НТО, нужно заключить договор на право размещения нестационарного объекта. Такой договор НТО заключается по итогам аукциона.

Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте местного органа власти, который проводит такие торги.

Торги, которые дают право на размещение нестационарных объектов, проходят в электронном виде.

Каким правилам должны соответствовать НТО

Все НТО обязаны придерживаться регламентов по:

визуальному оформлению,

пожарной безопасности.

В нестационарных торговых объектах, реализующих продукты питания, необходимо соблюдать также санитарно-эпидемиологические требования.

Нужна ли онлайн-касса

Онлайн-касса необходима для розничной торговли. Но есть исключения: без онлайн-кассы можно обойтись при продаже:

авторских изделий ручной работы,

периодической печати,

сезонных овощей,

напитков из автоцистерн,

мороженого,

некоторых продуктов.

Полный список товаров НТО, которым не требуется онлайн-касса, можно найти в тексте закона 54-ФЗ.

Какие нужны документы

Для работы НТО нужны следующие документы:

Договор на размещение НТО,

Документы на товар,

Договор на вывоз мусора.

Для некоторых видов деятельности потребуются дополнительные документы и лицензии - например, при работе с лекарствами.

Как заключить договор на размещение НТО

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается по итогам электронных торгов на сайте местных органов власти.

Перед аукционом необходимо подать заявку. Выигрывает предприниматель, который предложит наибольшую плату за договор. Нестационарные торговые объекты, у которых не оказалось конкурентов, получают одобрение без проведения аукциона.

Помимо стоимости участия в аукционе, предприниматель обязан ежемесячно оплачивать размещение НТО на конкретной территории.

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