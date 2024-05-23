Nestle запускает продуктовый бренд для тех, кто принимает Ozempic и Wegovy

Nestle будет производить замороженные обеды с высоким содержанием нутриентов, необходимых для людей, желающих сбросить вес при помощи препаратов на базе GLP-1. Запуск может стать удачным: Ozempic, Wegovy и их аналоги становятся все доступнее, и число их потребителей растет.

Крупнейшая в мире компания по производству напитков и продуктов питания планирует запустить бренд замороженных продуктов. Товары предназначены для людей, использующих средства для похудения на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), такие как Ozempic и Wegovy.

Согласно данным исследования, люди, применяющие подобные препараты, должны потреблять определенные нутриенты, чтобы оставаться здоровыми, сообщает исполнительный директор Nestle в Северной Америке Стив Пресли.

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В новую линейку Vital Pursuit войдут 12 наименований. Предполагается, что она появится в магазинах в отделах замороженных продуктов к концу года.

Nestle будет выпускать макароны на белковой основе, сэндвичи и пиццу, а также цельнозерновые замороженные обеды. Продукты из этой линейки будут стоить не дороже $4,99. Покупатели смогут приобрести безглютеновые варианты. Кроме того, компания будет выпускать продукты с повышенным содержанием протеина, кальция или железа.

Однако покупателям придется постараться отыскать товары на полках, так как Nestle не планирует маркировать линейку GLP-1. Вместо этого компания планирует запустить кампании в соцсетях, рекламируя свои продукты в привязке к средствам для похудения.

Новая линейка Nestle может стать успешной, ведь всё больше потребителей прибегают к средствам для похудения, которые подешевели и стали более доступными.

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Недавно платформа телемедицины Hims & Hers заявила, что начнет предлагать клиентам комбинированный препарат на основе семаглутида, действующего вещества в Ozempic и Wegovy.

Пресли говорит, что «за последние 25 лет диета в некотором смысле умирала», но теперь Nestle предоставила потребителям новый инструмент, который «придаст им уверенности» и поможет достичь результатов.

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