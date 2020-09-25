Почему два млн подписчиков все еще получают DVD от Netflix по почте

В 2019 году Netflix заработал почти $300 млн на прокате DVD, но это ничтожно мало по сравнению с $20 млрд от стриминга за тот же период. Тем не менее, у первой услуги есть целых два млн поклонников, и в ближайшие годы компания не планирует от нее отказываться. Пандемия замедлила доставку дисков, но в то же время вызвала рост ее популярности.

Эрик подписался на Netflix примерно в 2005 году — ему показалось, что это очень удобно: вместо того, чтобы идти в пункт проката, нужно было просто подождать пару дней и получить фильм по почте. Кроме этого, каталог сервиса был огромный — гораздо шире, чем в маленьком местный прокате. «Я мог сидеть дома и смотреть практически любой фильм, какой захочу», — рассказывает менеджер проектов из США.

К 2007 году Netflix отправила миллиардный DVD — копию фильма «Вавилон». Диск был выслан в Техас из одного из 42 национальных распределительных центров по всем США, который обслуживал 6,3 млн подписчиков сервиса. Но тогда бизнес-модель компании уже начала меняться. В январе 2007 года Netflix анонсировал запуск стримингового сервиса, который быстро превратился в технологического гиганта, который тратит миллиарды долларов на производство собственного оригинального контента и набрал уже 167 млн подписчиков в 190 странах мира.

Сейчас Эрику уже 41 год, но он все еще получает DVD и диски Blu-Ray по почте — иногда он смотрит их и сразу отправляет обратно, а иногда они месяцами остаются нераспечатанными. Для большинства из нас мысль о том, чтобы захотеть посмотреть фильм, а потом ждать, пока копию принесут домой, выглядит нелепой. Но Эрик не одинок.

Из всех показателей, свидетельствующих о быстром росте Netflix, этот, пожалуй, удивляет больше всего: по-прежнему более двух млн подписчиков из США получают диски от Netflix по почте.

Некоторых пользователей привлекает широкий спектр возможностей DVD. Похоже, что когда стриминговый сервис Netflix вырос, выбор хороших фильмов сократился (хотя общее количество и увеличилось), поскольку компания начала фокусироваться на оригинальных телешоу и документальном кино.

Для некоторых клиентов, таких как Дженнифер из Сан-Франциско, DVD — лучший способ увидеть новые релизы как можно скорее. «Выбор фильмов и новых релизов на DVD был больше, чем на кабельных премиальных каналах вроде HBO и Showtime, и я хотела посмотреть больше из них», — говорит она, хотя иногда приходилось ждать, чтобы посмотреть популярный фильм.

«Выбор гораздо больше, чем в стриминговой версии, — рассказывает Эрик, у которого также есть стриминговый аккаунт Netflix и подписки на Hulu, Amazon Prime, а время от времени — на Disney+. — Стриминг — это здорово, если я хочу сидеть на диване и прямо сейчас что-нибудь посмотреть. Однако он не всегда подойдет, если вы хотите посмотреть определенный фильм».

Скорость интернета — это еще один фактор. В некоторых сельских районах США интернет-инфраструктура по-прежнему плохая, и стриминг съедает часть месячного трафика.

Еще один важный фактор для любителей кино — качество изображения. «В стриминговых фильмах качество по-прежнему сжимается, — говорит Эрик, который только что посмотрел «Матрица. Перезагрузка» на Blu-ray и уже заказал диски «Лоуренс Аравийский» и «Пекло». — Иногда я замечаю артефакты сжатия в стриминговых фильмах, и они отвлекают. Кроме того, некоторые фильмы чрезвычайно привлекательны визуально, и я предпочитаю те, что в Blu-ray».

Никто из тех, с кем мы говорили, не знал никого, кто все еще получал DVD-диски по почте, а число подписчиков этого сервиса падает со скоростью полумиллиона в год. Компания по-прежнему получает солидный доход от проката DVD — почти $300 млн в 2019 году, согласно данным SEC, — хотя это ничтожно мало по сравнению с $20 млрд, которые она заработала от стриминговых подписчиков за тот же период.

Пока неясно, как долго Netflix будет поддерживать работу своего сервиса проката DVD. В 2011 году она пыталась выделить его в отдельный бренд Qwikster, пользователи которого платили за DVD и стриминг раздельно. От решения пришлось отказаться после протестов клиентов — за 2 месяца компания потеряла половину стоимости своих акций и 800 тысяч подписчиков. В декабре 2019 года генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что не спешит избавляться от проката DVD — по его прогнозу, он будет востребован еще по крайней мере пять лет.

Фото: sattahipbeach / Shutterstock

С этой точки зрения коронавирус оказался и благословением, и проклятием одновременно — у людей оказалось больше свободного времени, и они поняли, что стриминговая библиотека не так широка, как бы им хотелось. Поэтому пользователи обратились к старым медиа. Джо, 45-летний писатель-фрилансер из Колорадо, недавно вновь подписался на DVD-сервис Netflix. «Несколько лет назад мы пользовались этим сервисом, как и многие другие, но мы возобновили подписку только в последний месяц, потому что у стриминговой версии Netflix ужасный выбор, — говорит он. — Некоторые фильмы, которые мы хотели посмотреть, не были доступны ни на одной стриминговой платформе».

Но из-за пандемии сервис пострадал. Широко обсуждаемые проблемы, с которыми столкнулась Почтовая служба США, привели к тому, что пользователи дольше возвращали и получали фильмы — вместо одного-двух дней приходилось ждать три-четыре. А без новых релизов у людей оставалось все меньше фильмов для просмотра. Пользователи Reddit жаловались, что ни один из фильмов в верхних строчках из списков не был доступен. «Единственная причина, по которой я не отменила подписку, — это надежда и любопытство, — говорит Дженнифер. — Я была близка к этому. Мой список фильмов для просмотра уже подходил к концу. Мне приходилось пересматривать их, потому что мне уже было нечего смотреть. Если к декабрю у них не появятся новые релизы, я вполне могу отменить подписку».

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Фото на обложке: sattahipbeach / Shutterstock