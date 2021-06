По следам Google и Amazon: Netflix хочет заниматься видеоиграми

Согласно недавнему отчету The Information, Netflix открыл вакансию на позицию руководителя игрового бизнеса. Пока неизвестно будет ли компания лицензировать контент от существующих производителей игр или разрабатывать собственные проекты. Однако многие эксперты уверены, что данное решение Netflix почти наверняка потерпит неудачу.

«Я действительно думаю, что у него не получится, — замечает управляющий директор Wedbush Майкл Пахтер. — Разработка игры — это сложнее, чем кажется».

«Черное зеркало: Bandersnatch» — это «интерактивный фильм» Netflix, где зритель сам делает выбор, как будет развиваться сюжет. Скриншот: Netflix

Индустрия видеоигр — это очень рискованный бизнес, и даже успешные студии с высококлассными специалистами и многолетним опытом регулярно разоряются. «THQ, Midway, Acclaim, 3DO, BAM, Eidos, Atari, Infogrames, Interplay — все это примеры громких провалов в игровой индустрии. Они хорошо иллюстрируют всю сложность данной затеи, — рассуждает Пахтер. — Я не понимаю, почему Netflix решил, что сможет разрабатывать и продавать игры».

Йост ван Дройнен, автор книги «One Up: творчество, конкуренция и глобальный бизнес видеоигр», разделяет скептицизм Пахтера. «Крупные корпорации, как правило, терпят неудачу в игровой индустрии», — отмечает он. В качестве примера он приводит Stadia от Google, Luna от Amazon и попытки Facebook выйти на этот рынок.

За последнее десятилетие Google, Amazon и Facebook вложили сотни миллионов долларов в игры, но ни одна из компаний так и не добилась серьезных успехов.

Вместо того чтобы ответственно подойти к созданию игровых проектов, они сосредоточились на устройстве самого сервиса и дистрибуции. Сервис потоковой передачи видеоигр Google Stadia — яркий тому пример.

Менее чем через два года после того, как Google объявил о крупной инициативе по разработке игр под руководством создателя Assassin's Creed Джейдом Рэймондом, компания отказалась от этого проекта.

«Google уделял слишком много внимания использованию платформы для отраслевых партнеров», — отмечает в своем блоге Фил Харрисон, вице-президент Google Stadia. В 2019 году компания обещала создать новый сервис, который сможет конкурировать с Nintendo, Sony PlayStation и Microsoft Xbox.

Netflix владеет авторскими правами на такие успешные проекты, как «Очень странные дела», и может использовать это преимущество в играх. Но проблема заключается не в этом.

«Создавать игры на основе собственной интеллектуальной собственности также довольно сложно, — рассуждает Пахтер. — Disney как минимум трижды терпел неудачу».

В последние годы некоторые игровые проекты Disney стали довольно успешными, например, «Человек-паук» 2018 года и «Звездные войны. Джедаи: Павший Орден» 2019 года. Однако созданием подобных игр занимаются крупные компании-разработчики.

Изображение: Sony

Первая игра была выпущена студией Insomniac Games эксклюзивно для PlayStation 4 и была продана тиражом более 20 млн копий. ​​Мультиплатформенная игра по франшизе «Звездные войны» с оригинальными персонажами и сюжетом разошлась тиражом более 10 млн копий. При стоимости примерно $60 за штуку каждая игра собрала более $1 мрлд продаж.

Вероятно, у Netflix есть два возможных пути развития.

Разработать сервис потоковой передачи игр на основе существующего и потратить годы и сотни миллионов на создание игровых франшиз по своей интеллектуальной собственности.

Купить крупных издателей игр за миллиарды долларов, например EA или Ubisoft, аналогично тому, как Amazon приобрел MGM Studios.

Какой бы путь не выбрала компания, это потребует не только крупных финансовых вложений, но и долгосрочной институциональной поддержки со стороны Netflix.

Компания еще не оглашала свои планы, но она заинтересованна инвестировать более крупные суммы в игры в будущем. «Наша аудитория ценит разнообразие и качество нашего контента, — говорится в заявлении компании. — Также ей нравится принимать непосредственное участие в любимых историях, например, через интерактивные шоу, такие как Bandersnatch и You vs. Wild, или играх, основанных на «Очень странные дела», «Бумажный дом» и To All the Boys. И мы надеемся создавать больше интерактивных проектов в будущем».

Источник.