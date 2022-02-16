Как выделиться среди конкурентов в офлайне с помощью новых рекламных технологий

Поэтому компании, чей бизнес представлен не только в онлайне, хотят активно взаимодействовать со своими клиентами вживую. Разбираемся, как и с помощью каких инструментов это делать эффективно.

Кажется, сегодня не осталось бизнеса, который не продвигал бы себя в сети — количество покупок в онлайне растет, e-com-рынок в России увеличился на 16% в 2021 году по сравнению с 2020, по данным PwC. Однако, согласно тому же исследованию, офлайн-магазины все так же популярны у покупателей.

Каким должен быть маркетинг в 2022 году

Компания Deloitte в конце прошлого года опубликовала отчет 2022 Global Marketing Trends с макротендециями, которые будут определять маркетинг в ближайшем будущем. Мы выбрали несколько заметных из них.

Первое, что стоит учитывать, — улучшение гибридного опыта клиентов. Дело в том, что за время пандемии покупатели устали постоянно присутствовать онлайн: несмотря на то, что делать покупки дистанционно удобно, люди нуждаются в живом общении.

Поэтому 75% руководителей, которые участвовали в опросе Deloitte, сказали, что будут вводить hybrid experience, то есть взаимодействовать с клиентами через разные каналы связи. Например, молодое поколение чаще делает покупки в соцсетях и пользуется голосовыми помощниками, тогда как старшее предпочитает офлайн-магазины и живое общение с консультантами.

Второе — рост популярности видеоконтента. Доля видео в потребляемом контенте растет, при этом особенно востребованными остаются короткие ролики. Так, согласно отчету Vidyard, 68% пользователей будут смотреть видео целиком, если оно длится меньше минуты. По данным Elite Content Market, 66% покупателей предпочли бы узнать о продукте или услуге из короткого ролика, и только 18% — прочитать для этого статью или пост.

Третье — инклюзивность. Сегодня бренд должен учитывать разнообразие своей аудитории. По данным Deloitte, это особенно важно для молодежи: она чаще обращает внимание на инклюзивную рекламу, принимая решение о покупке, чем люди в возрасте 46+. В целом 57% потребителей более лояльны к брендам, которые противостоят социальному неравенству.

Какие есть современные рекламные технологии для продвижения в офлайне и насколько они эффективны

В 2022 году, чтобы быть заметным, бизнесу недостаточно использовать традиционные рекламные инструменты. Поэтому на их место приходят инновационные решения: например, интерактивная, проекционная, голографическая реклама, которая помогает выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание искушенного покупателя за счет wow-эффекта.

«Представим, к вам пришел клиент и вы дали ему обычный каталог — вряд ли его это как-то удивит. Другое дело, когда вы предложите ему познакомиться с компанией и ее услугами с помощью виртуальной или дополненной реальности — это совершенно другие эмоции, новый опыт. К вам захочется вернуться вновь, чтобы увидеть, что же вы еще подготовили», — рассказали в компании «Гефест Капитал», которая стала первой на российском рынке производить интерактивное и проекционное рекламное оборудование.

Сегодня с помощью новых рекламных технологий презентуют практически любой продукт или услугу: ювелирные изделия, одежду, косметические и парфюмерные средства, автомобили, недвижимость — для каждой категории можно подобрать подходящее оборудование и создать контент.

Так, интерактивная реклама позволяет клиенту взаимодействовать с объектом напрямую и в удобном для него формате. Поэтому интерактивные модули часто можно увидеть на презентациях, конференциях, выставках и других мероприятиях, на которых нужно наглядно и доступно донести информацию до гостей и участников. Например, агентства недвижимости и студии дизайна используют интерактивные столы, чтобы в деталях показать строительный объект или интерьер помещения.

Промо-робот, интерактивные решения

Проекционная реклама помогает по-новому взглянуть на привычную демонстрацию. Например, благодаря такому решению, как «туманный» экран, логотип компании будет словно висеть в воздухе, а люди, проходящие сквозь него, ощутят лишь прохладный воздух.

Что касается голографической рекламы, то здесь широко применяются 3D-пирамиды — это устройства, которые создают объемные реалистичные изображения в пространстве. Они позволяют наглядно продемонстрировать все особенности продукта и сделать запоминающуюся презентацию: в стенах пирамиды можно «оживить» любой объект и добавить спецэффекты.

3D-пирамида

«Как-то мы делали проекционную матрицу для ювелирного бренда, в которой украшения буквально парили, — это был действительно инновационный подход в оформлении демонстрационной стойки. На наш взгляд, для ритейла и не только это хороший способ положительно влиять на продажи и имидж компании», — поделились в «Гефест Капитал».

«Сбер», РЖД, L'Oréal Paris, «Газпром», ВТБ, Apple, «Азбука Вкуса», Bayer, BMW и многие другие бренды активно используют рекламные технологии для продвижения своих продуктов. Реализовывать их задумки помогает компания «Гефест Капитал». Благодаря собственному производству и команде специалистов она ежегодно выпускает высокотехнологичное оборудование, которое можно использовать в любых сферах и для разных задач. Также компания имеет большой арендный парк оборудования в Москве, который постоянно пополняется новинками.

Помимо этого у «Гефест Капитал» есть и другие направления деятельности — Event, EXPO и Gefest Driving Team. В рамках Event компания создает все необходимое для проведения масштабных мероприятий. EXPO — это комплексная застройка выставочных стендов с использованием интерактивных технологий. Весь процесс работы «Гефест Капитал» берет на себя — от создания дизайн-макета стенда до финальной сдачи проекта. Gefest Driving Team организует презентации автомобилей, тест-драйвы, обучение дилеров и проводит глобальные роуд-шоу.

Используйте необычные решения для презентации и рекламы бизнеса. Не бойтесь экспериментировать с форматами, внедряйте проекционные и интерактивные элементы. Также помните, что клиентов привлекает качество работы и продукции. Совокупность всех этих факторов позволит завоевать сердце вашего клиента и повысить узнаваемость бренда.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены Gefest Capital