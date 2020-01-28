7 удобных функций смартфонов на Android 10

Сначала десятая версия операционной системы Android появилась только на смартфонах Pixel от Google, но сейчас начала распространяться и на устройства других производителей. Если вы недавно загрузили обновление, первым делом оцените следующие семь функций Android 10.

Умный ответ для всех мессенджеров

Умный ответ (Smart Reply) позволяет реагировать на сообщения прямо на панели уведомлений, используя один из предложенных смартфоном способов (включая эмодзи). Ранее он был доступен только для приложений Google, но в Android 10 распространился на все мессенджеры, включая WhatsApp и Facebook Messenger.

Поскольку конфиденциальность является важной частью Android 10, Google сразу отметил, что для предложения ответов используется встроенный искусственный интеллект, и на серверы компании ничего не отправляется. ИИ еще не так силен, поэтому предложенные ответы будут доступны не для каждого сообщения, но вы удивитесь, насколько часто они будут избавлять вас от необходимости открывать приложение и вводить ответ.

Более удобная отправка данных

Делиться чем-либо со смартфонов на Android всегда было немного хлопотно, но в Android 10 ситуация улучшилась. Теперь у пользователей есть больше возможностей для отправки ссылок, изображений и других данных со своего смартфона. Поделиться ими можно не только в смс, популярных мессенджерах и электронной почте, но и в множестве других приложений. Например, отправка информации в Google Keep избавит вас от необходимости копировать и вставлять текст с веб-страницы или из сообщения в это приложение.

Вы также можете быстрее и проще передавать данные самому себе. Одним из примеров этого является перенос вкладки Chrome с одного устройства на другое. Если вы читаете статью в Chrome на смартфоне и хотите продолжить делать это на планшете, меню «Поделиться» в Android 10 позволит без особых усилий перенести вкладку с текстом.

Доступ к Wi-Fi через QR-код

Подключать людей к Wi-Fi, который раздает ваш смартфон на Android, раньше было проблематично, особенно если пароль оказывался набором случайных чисел и букв. Но Google взял пример с Huawei и интегрировал доступ к Wi-Fi прямо в ОС. В настройках Wi-Fi вы можете подключить другие устройства через QR-код. Там же отображается и пароль.

Темный режим

Вы можете включить темный режим в меню настроек или создать кнопку для этого в раскрывающемся меню быстрого доступа. Темный режим затрагивает все приложения, которые его поддерживают, и все меню Android. Кроме того, он автоматически включается при переходе в режим экономии заряда.

Режим концентрации

Режим концентрации (Focus Mode), входящий в пакет Google «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing), помогает не отвлекаться на проверку смартфона. Вы можете приостановить работу некоторых приложений, после чего из них даже не будут приходить уведомления. Идея заключается в том, что спасти пользователей от соблазна проверить входящие сообщения в WhatsApp или посмотреть ролики на YouTube во время работы или общения с близкими.

Усиление защиты данных

Технологические корпорации стали серьезнее относиться к вопросам конфиденциальности, поэтому неудивительно, что в Android 10 улучшилась защита данных. Решая эту проблему, Google сосредоточился на трех основных областях.

Геолокация

Теперь вы можете показывать приложениям геолокацию только во время их использования. Вы также будете получать напоминания о том, что приложение, которое в данный момент неактивно, обладает доступом к информации о вашем местоположении. Это позволит решить, следует ли продолжать обмен данными с ним. Третья опция — запрет на считывание геолокации для всех приложений.

Действия в интернете и приложениях

В новом разделе «Конфиденциальность» в «Настройках» вы найдете элементы управления, такие как «Действия в интернете и приложениях» и «Настройки рекламы», в одном месте. Это не принципиальное новшество, но оно делает управление данными немного удобнее.

Исправления уязвимостей прямо из магазина Google Play

Исправления уязвимостей теперь можно отправлять на телефон прямо из магазина Google Play. Это работает так же, как обновление приложений. Изменение заключается в том, что вы получите исправления уязвимостей сразу же, как только они станут доступны, без необходимости ждать полного обновления ОС.

Новые жесты для навигации

В Android 10 Google улучшил навигацию жестами: например, вы можете провести пальцем у края экрана, чтобы вернуться назад. К этому нужно немного привыкнуть, но вскоре это станет вполне естественным движением. Вы также можете вернуться на домашний экран и плавно перемещаться между задачами. Новая функция, которую Google называет «пиками» (peaks), предупреждает, что вы собираетесь запустить навигацию жестами, и предотвращает их случайное распознавание.

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