Технологическое развитие регионов США: как создать новую Кремниевую долину

Кремниевая долина — основной технологический центр США, который получает треть венчурных капиталовложений по всей стране. При этом стартапы в регионах развиваются не так активно из-за нехватки специалистов и доступа к финансированию. Губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо и предприниматель Стив Кейс обсудили проблемы, которые мешают созданию новых центров инноваций.

В 2015 году Джина Раймондо стала первой женщиной, избранной на пост губернатора штата Род-Айленд. Так как Раймондо занималась венчурными инвестициями, она прекрасно понимает необходимость создания равных условий для предпринимателей за пределами Кремниевой долины и Нью-Йорка.

По ее словам, обеспечение большего финансирования в регионах позволит стимулировать местную экономику. Ее программы уже помогли снизить уровень безработицы в Род-Айленде и сделать его четвертым штатом страны, где выпускники школ могут бесплатно обучаться в местных колледжах.

«Нет никакого смысла в том, что 90% венчурного капитала сосредоточено в пяти или шести городах страны», — утверждает Раймондо.

Она обсудила свои идеи с инвестором и бизнесменом Стивом Кейсом.

Основатель AOL Стив Кейс последние 15 лет занимается развитием инвестиционной компании Revolution в Вашингтоне, которая поддерживает предпринимателей по всей стране. Его фонд Rise of the Rest Seed Fund инвестирует только в те стартапы, которые расположены за пределами Нью-Йорка, Сан-Франциско и Бостона. Он вложился в более чем 150 начинающих компаний в 70 городах.

Кейс и Раймондо пришли к выводу, что инвесторам и правительствам штатов нужно предпринять следующие шаги, чтобы привлечь больше инвестиций в регионы.

Создать условия для талантливых выпускников

Во многие штатах, в том числе и в Род-Айленде, расположены крупные университеты. Но, как правило, сразу после выпуска студенты отправляются на поиски возможностей в основные технологические центры страны. Чтобы решить эту проблему, Раймондо создала программу Wave Maker. Она предлагает выплатить студенческие кредиты тем выпускникам, которые остаются работать в штате или открывают собственный бизнес. «В противном случае они, скорее всего, не остались бы в Род-Айленде, — утверждает Раймондо. — Таким образом мы создаем экосистему талантов».

Расширить возможности для связи стартаперов и инвесторов

Фонд Стивена Кейса Rise of the Rest Seed Fund проводит автобусные туры, чтобы представить инвесторам начинающих предпринимателей по всей стране. Для многих из них это единственная возможность найти средства для запуска бизнеса. Кейс заключил партнерство с такими компаниями, как финансовый конгломерат Morgan Stanley, чтобы охватить большее количество предпринимателей и расширить доступ к финансированию.

Обеспечить поддержку правительства

Помощь властей важна не только для существующих компаний, но и для малого и среднего бизнеса. Кейс надеется, что в следующем раунде Программы поддержки бизнеса (Paycheck Protection Program) Конгресс США также направит средства на поддержку новых компаний и создание рабочих мест.

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