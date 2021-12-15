С новыми силами: как технологии помогают ритейлу конкурировать с онлайном

Залог успеха любого ритейлера — умение вовремя отвечать интересам покупателя. Но в условиях, когда цифровизация и онлайн стремительно меняют поведение клиента, ритейлу приходится меняться так же быстро. И хотя конкуренция между онлайн-магазинами и физическими появилась не вчера, «большой локдаун» 2020-го года значительно ускорил развитие eCommerce. Люди приучились покупать онлайн практически все — и продолжают это делать.

Рекомендательные системы, отсутствие очередей, возможность сразу оценить сумму покупки, а не прикидывать в уме — это все большой плюс онлайна, который и привлекает покупателей. Поэтому «традиционный» ритейл ищет способы сократить очереди на кассе и предложить покупателям тот же уровень удобства и персонализированного опыта, что и онлайн.

Другой тренд — максимально бесконтактная оплата, сокращение контактов между покупателями и персоналом и автоматизация тех процессов, которые раньше делались людьми. Все это продиктовано пандемией и помогает обезопасить и сотрудников магазина, и покупателей.

Как изменился мировой ритейл?

Технологии помогают ритейлерам — как крупным сетевикам, так и небольшим магазинам — отвечать на оба тренда.

Одно из решений — кассы самообслуживания, которых становится все больше: в них инвестируют такие гиганты, как Carrefour, Lidl, Auchan и другие. До 55% таких касс, как отмечает исследование PBR, рассчитаны исключительно на бесконтактную оплату картой или умным устройством, и в дальнейшем доля аппаратов, не принимающих наличные деньги, будет только расти. Лидером безналичных платежей традиционно является Азиатско-Тихоокеанский регион: так, в Шанхае стартап AiFi открыл магазин, в котором вообще нет «живых» сотрудников — вместо них тут только камеры, а покупки оплачиваются в приложении. Сейчас по всему Китаю около 200 полностью автоматизированных магазинов. Схожим образом работает Amazon Go — здесь для покупки не требуется даже стоять на кассе.

Американский гигант Walmart вскоре после пандемии и вовсе переработал планировку магазинов: теперь ритейлер ориентируется на тех покупателей, которые делают заказ онлайн и забирают его «у обочины», не заходя в сам магазин. Чтобы сделать комплектацию и выдачу заказов максимально быстрой, в компании работают над роботом, который сможет сам собирать и выдавать такие заказы быстрее обычного сотрудника.

Российский ритейл меняется так же, а в некоторых случаях и обгоняет мировые или региональные тренды. Безналичная оплата сегодня встречается практически везде, а касс самообслуживания становится все больше: эксперты отрасли ожидают рост на 20%, причем не только в области продуктовых супермаркетов, но и за счёт ритейлеров в фэшн-сегменте и других.

Сегодня на российском рынке представлено несколько разработчиков IT-решений для ритейла. Часть из них — например, IXR — присутствует и на зарубежных рынках и представляет целый комплекс устройств, направленных на улучшение работы ритейла на всех этапах.

Самообслуживание

Решения для самообслуживания помогают ритейлу получить максимум от торговой площади, ускорить обслуживание клиентов и увеличить шансы на их возвращение. Так, касса самообслуживания IXR занимает в четыре раза меньше места, чем стандартный кассовый узел, а также позволяет в два раза снизить нагрузку на обычные кассы. Системы самостоятельного сканирования позволяют ещё в торговом зале узнавать сумму чека и упаковывать товары, а на выходе — просто расплатиться. Схожим образом работает умная тележка — здесь установленный терминал позволяет проверять цены, сканировать товары и даже совершать покупки: все это разгружает кассы и делает опыт покупателя приятнее, побуждая возвращаться в магазин снова. Другой полезный инструмент в работе магазина — умные весы, которые позволяют точно определить количество товара и исключить распространенные среди покупателей махинации. Наконец, современные технологии позволяют оплачивать покупку даже без карты и смартфона: продвинутые биометрические решения требуют для оплаты только лицо.

Программы лояльности и улучшения покупательского опыта

Планшет лояльности IXR — это большой экран, который сочетает в себе сразу несколько функций: он позволяет сканировать цены, информировать об акциях и скидках, узнавать, где находится товар, и многое другое. Такой планшет значительно упрощает шопинг, особенно в крупных супер- и гипермаркетах. Вариант планшета лояльности — это винный сомелье. Планшет оснащён программой, которая заменяет кависта, позволяет подбирать вино, даёт доступ к винотеке магазина, уведомляет об акциях и так далее.

Чтобы сориентировать покупателя и помочь ему выбирать свежие товары, а также вовремя определять состояние продукта и убирать неподходящие товары с витрин, можно воспользоваться температурными метками свежести: они определяют состояние охлаждённой продукции.

Очередь на кассе, особенно длинная — один из самых неприятных моментов при офлайн-шопинге. Система контроля за очередями IXR помогает администрации предупреждать такие ситуации и оперативно разрешать их, повышая шансы того, что покупатели посетят ритейлера вновь.

Работа с персоналом

Для того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников, можно использовать специальный сервис, который состоит из системы распознавания лиц, камеры и бейджей с RFID-метками. Он позволяет распознавать сотрудников и отслеживать их перемещения по залу и соблюдение ими дисциплины.

Другая возможность, которую предоставляют технологии — это возможность отслеживать состояние водителей-дальнобойщиков во время переездов на большие расстояния. Такая система предупреждает водителя о рисках и позволяет определить его состояние, если он начнёт засыпать за рулём, отвлекаться на мобильный телефон или курение.

Логистические решения

Быстрая доставка товара на склад означает, что он быстрее появится и на полках магазинов. Чтобы оптимизировать работу логистических центров, в IXR разработали систему укладки коробов на паллеты, которая позволяет грамотнее использовать имеющееся пространство. Другое решение — индикатор нагрузки на центральную ось — позволяет оптимизировать нагрузку на автомобиль при перевозке товаров, что увеличивает его сроки работы и позволяет сэкономить на обслуживании.

Что будет дальше?

Современные технологии могут казаться главными конкурентами традиционного ритейла, но при грамотном применении они же могут стать его основным помощником. И в дальнейшем ритейл все больше будет использовать цифровые технологии, аналитику и роботизацию.